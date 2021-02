Pre samo dve i po sedmice postao je najbolji strelac svih vremena jer je stigao do magične brojke od 760. pogotka. Otkako je stigao u Juventus 2018. godine direktno je učestvovao u 84 pogotka kroz 68 golova i 16 asistencija, više nego bilo ko u Seriji A! Večeras je jedan od najboljih fudbalera u istoriji proslavio veliki jubilej – stigao je do 300. pogotka otkako je napunio 30 leta! U petak je, podsetimo, proslavio 36. rođendan. Vodiće se verovatno godinama rasprave oko toga da li je najbolji svih vremena, ali ono što će zauvek ostati upamćeno jeste da su za Kristijana Ronalda godine samo broj...

Savršeno podmazana portugalska mašina ne prestaje da oduševljava, a večeras je to učinila u pobedi nad Romom - 2:0 (1:0). Opterećena unutrašnjim problemima, Vučica je večeras bila bezopasna u većem delu susreta, iako je vršila solidan pritisak, što je Staru damu lansiralo na treću poziciju italijanskog šampionata, uz samo četiri boda manje naspram Milana i pet u odnosu na Inter. Juventus nije igrao previše dobro, ali je uradio sasvim dovoljno da večeras izvuče važnu pobedu iako ponovo igra nije bila toliko dobra. Roma je dve najbolje šanse na utakmici propustila u uvodnih pola časa posle udaraca Brajana Kristantea i Đanluke Manćinija, ali je i pored toga do drugog Juventusovog pogotka znala ozbiljno da sabije aktuelnog šampiona ispred šesnaesterca.

To. ipak, nije bilo dovoljno ni da se dođe do gola utehe, iako se igrač Rome upisao u listu strelaca. Rodžer Ibanjez neće po dobrom pamtiti ovaj susret pošto je njegov autogol iz 69. minuta praktično obezbedio pobedu Juventusu. Sve je počelo od tog pogotka Kristijana Ronalda kojim je stigao do učinka kojim ne mogu da se pohvale mnogi napadači ni za celu karijeru!

Očigledno je dobar potez napravio Andrea Pirlo kada je doveo letos Alvara Moratu. Španski reprezentativac je izgradio kvalitetan odnos sa Ronaldom, što pokazuje čista statistika – od sedam njegovih asistencija ove sezone, četiri puta je razigrao baš Portugalca! Upravo to može dosta i da zabrine Pirla. Jer, bez učinka Kristijana Ronalda Juventus ne samo što nema igru, već Stara dama izgleda kao da previše zavisi od njegovog učinka. I to nije nešto što Juventus može da dovede do titule, jer su Ronaldu pod hitno potrebni razigrani saigrači kako bi se sa vrha skinuli milanski rivali...

Posle dosta uspona i padova u prvom delu sezone, Juventus je uprkos slabijoj igri u 2021. godinu ušao u strašnoj formi! Jedini poraz Bjankoneri pretrpeli su na gostovanju Interu, ali pre toga vezali su četiri i posle toga još šest pobeda u svim takmičenjima! Juventus je takođe stigao do šeste utakmice bez primljenog gola, a u četiri navrata je odbranom komandovao legendarni štoper Đorđo Kjelini.

Inter je već slavio, sad Juventus, čeka se Milan...

SERIJA A – 21. KOLO

Petak

Fiorentina - Inter 0:2 (0:1)

/Barela 31, Perišić 52/

Subota

Atalanta – Torino 3:3 (3:2)

/Iličić 14, Gosens 19, Murijel 21 – Beloti 42, Bremer 45+1, Bonacoli 84/

Sasuolo – Specija 1:2 (1:1)

/Kaputo 25 – Erlić 39, Đasi 78/

Juventus - Roma 2:0 (2:0)

/Ronaldo 13, Ibanjez 69/

20.45: (4,70) Đenova (3,60) Napoli (1,78)

Nedelja

12.30: (2,85) Benevento (3,30) Sampdorija (2,50)

15.00: (1,25) Milan (6,50) Krotone (10,0)

15.00: (2,55) Udineze (3,10) Verona (2,90)

18.00: (3,05) Parma (3,25) Bolonja (2,40)

20.45: (1,40) Lacio (4,50) Kaljari (8,50)

***kvote su podložne promenama