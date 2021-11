Golčina Žinjaka za tračak Tigresove nade (VIDEO)

Konačno malo dešavanja u četvrtfinalu plej-ofa meksičke Lige MX. Prethodne noći oba duela završena su bez golova, ali večeras uzbuđenja nije manjkalo. Klub Leon, jedan od četiri prvoplasirana tima Aperture, koji su preskočili osminu finala, poražen je na svom prvom koraku na gostovanju kod Pueble – 2:1 (1:1).

Sa samo jednim udarcem u okvir protivničkog gola nisu gosti iz Guanahuata previše ni da očekuju. Iz tog jednog udarca su i stigli do gola. Igrao se 28. minut kada je jedan od fudbalera Leona centaršut iz korera sa druge stative glavom vratio na peterac, a defanzivac Stiven Bareiro u padu, iz okreta stigao do prvenca u sezoni.

Međutim, nije dugo potrajalo vođstvo gostiju. Samo dva minuta kasnije Puebla je izjednačila. Centaršut sa levog boka stigao je na suprotnu stranu, Gustavo Ferareis šalje oštru povratnu loptu na peterac odakle ju je u nebranjenu mrežu ubacio Pablo Para.

Domaćin je do potpunog preokreta stigao u finišu meča. Fudbaleri Leona su izgubili loptu pred protivničkim šesnaestercem, ona je brzo stigla do Ferareisa, a asistent kod prvog gola domaće ekipe je poslao dugu dijagonalu za Maksimilijana Arauha, koji ju je primio, stuštio se ka golu i snažno gađao dalji ugao sa ivice kaznenog prostora, stigavši takođe do svog prvog gola u takmičarskoj godini.

Puebla je na dobrom putu ka polufinalu, ali daleko od toga da je sve gotovo. Leon će imati priliku za popravni na svom terenu za tri dana.

Ni Tigres, poslednji od četiri prvoplasirana tima Aperture, nije ostvario pozitivan rezultat u prvom meču četvrtfinala. Zlatno-plavi su identičnim rezultatom poraženi na gostovanju kod Santos Lagune.

Domaći tim je na krilima Dijega Valdesa (gol i asistencija) u ranoj fazi utakmice stekao dva gola prednosti, ali je Tigres golčinom Anre-Pjera Žinjaka uspeo da prepolovirezultat sredinom drugog dela. Naleteo je iskusni Francuz na odbitak i bez oklevanja iz prve snažno opalio po lopti sa oko 25 metara udaljenosti. I kao nekada, dok je rešetao u dresu Marselja i Tuluza, pogodio za tračak nade pred revanš.

MEKSIKO 1 - PLEJ-OF, ČETVRTFINALE

Sreda

U.N.A.M Pumas - Klub Amerika 0:0

Monterej - Atlas 0:0

Četvrtak

Puebla - Klub Leon 2:1 (1:1)

/Para 30, Arauho 78 - Bareiro 28/

Santos Laguna - U.A.N.L Tigres 2:1 (2:0)

/Valdes 4, Agire 12 - Žinjak 73/