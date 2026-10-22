Gospodin nedodirljivi: Junajted neće kazniti Bruna zbog kritikovanja stručnog štaba

Niz bivših fudbalera kritikovalo je ono što je Bruno pričao, a posebno upečatljiv bio je Džejmi Karager. Legendarni štoper Liverpula je poteze Portugalca nazvao "apsolutnom sramotom".

„Prošle sezone proglašen je za najboljeg igrača godine u klubu, a za to je zaslužan Majkl Kerik, koji je tada preuzeo ekipu. Bruno ne bi dobio tu nagradu da nije bilo Kerika. On ga je vratio na njegovu prirodnu poziciju. Njegov odnos prema saigračima i način na koji se ponaša potpuno su pogrešni. Ovako je reagovao zato što ga je trener izveo iz igre i zato što se večeras osramotio pred njim", rekao je Karager za CBS sport.

Posebne zamerke imao je za Brunovu igru u defanzivi, čak ga u tom delu vidi kao jednog od problema u tom segmentu.

"Kada govori o presingu, bilo da je reč o presingu čovek na čoveka ili zonskoj odbrani, godinama je upravo Bruno Fernandes jedan od razloga zbog kojih Mančester junajted ne uspeva da igra kvalitetan presing. Trči na sve strane kao dete koje se igra u školskom dvorištu, a navijači zbog toga misle da se mnogo trudi. Ali to nije tako. On svojim kretanjem zapravo otežava posao ostatku ekipe".

Karager smatra da Bruno pored svih kvaliteta nema pravo da bude ovoliko nervozan, pogotovo što se nije naosvajao trofeja u karijeri.

"Možda Mančester junajted poslednjih godina nije uspešan kao nekada, ali klub je pre mnogo godina imao kapitena Brajana Robsona, jednog od najvećih igrača u svojoj istoriji. Ni on nije uvek igrao za timove koji su osvajali prvenstva ili evropske trofeje, ali je i danas upamćen kao jedan od najvećih fudbalera koji su nosili dres Junajteda. Nikada nije javno okrivljavao trenere ili saigrače. Nastavljao je da se bori za klub. Kada svake nedelje gledate Bruna kako igra, vidite ga kako neprestano maše rukama i negoduje zbog poteza saigrača. Sramota je što je kritikovao trenera, pogotovo imajući u vidu njegove partije ove sezone. Njegov odnos prema ekipi je užasan i to nije ponašanje kakvo se očekuje od kapitena Mančester junajteda".

Od dolaska Bruna, klub sa Old Traforda je promenio čak osam trenera. Kad se toliko menja, a rezultata nema, pitanje je koliko je do struke.

"Da li je moguće da nijedan od njih nije uspeo da uspostavi prepoznatljiv identitet ekipe? Mislim da je Sesk Fabregas jedan od najperspektivnijih mladih trenera, ali Mančester junajted je truo od vrha do dna. Sve u tom klubu je problematično. Ovako više ne može da se nastavi u klubu takvog renomea. Drago mi je što je Majkl Kerik odgovorio Brunu Fernandesu i rekao da igrači ne trče dovoljno, jer je to istina. Oduševljen sam što ga je izveo iz igre i što mu je javno uzvratio".

Iako je Karager podržao Kerikov odgovor na Fernandešove kritike, priznao je da bi težak poraz od Koma mogao da predstavlja poslednji udarac za bivšeg vezistu na klupi Junajteda.

„Ovo je sramotno. Ipak, najgore je to što mislim da pre utakmice gotovo niko nije verovao da Mančester junajted može da pobedi. Zbog toga sam rezultat nije toliko iznenađujući. Ono što šokira jeste način na koji je ekipa izgubila. Mislim da je ovo toliko loš rezultat i toliko loša igra da bi mogli da uslede ozbiljni potezi na štetu trenera. Nažalost po njega, situacija bi mogla da ima ozbiljne posledice. Dobar momak, koji je imao odličnu prošlu sezonu, ali ponovo deluje kao da će još jedan trener Junajteda uskoro dobiti otkaz“, zaključio je Karager.