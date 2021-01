Kad bi fudbaleri bili aktivini kao rukovodoci poslednjih dana, ko zna gde bi Arsenalu bio kraj. Ovako, Tobdžije su prosečan, ali tim koji se menja o čemu svedoče povratak Seada Kolašinca u Šalke, raskidi sa Sokratisom Papastatopulosom i Mesutom Ozilom, kao i dva zimska pojačanja. Prvo je u petak potpisao golman Metju Rajan iz Brajtona, sutra će – Martin Edegard.

Dolazak Norvežanina je utanačen, izvestan i završen. Da bi postao zvaničan potrebno je samo da okonče lekarske preglede. Zakazani su za ponedeljak, pa se fudbaler Reala već ovog popodneva otisnuo ka Engleskoj.

Prema informacijama madridskog Asa i londonskog Tajmsa, Edegard će u Arsenalu provesti narednih pet meseci, pošto je dogovorena pozajmica do kraja sezone. Bez prava otkupa, jer kraljevski klub ne želi tek tako da se odrekne fudbalera s kojim ima ugovor još tri i po godine. Iako ga trener Zinedin Zidan ne vidi u planovima, pretpostavlja se da bivši prvotimac Stromsgodseta može u budućnosti da bude važan faktor u taboru španskog prvaka. To je glavni razlo gšto je Florentino Perez odbio dva predloga Real Sosijedada da ponovo angažuje Edegarda na pozajmicu. Baski su najpre pitali da li može u ugovor da se stavi fiksna cena otkupa, potom da se ostavi mogućnost produžetka pozajmice bar do zime ili leta 2021, ali ništa od toga se nije svidelo Realu. Jeste Arsenalov predlog da ga uzme na pozajmicu bez mogućnosti trajnog angažmana.

Pogotovo što će se Real opet ovajditi. Tobdžije će najpre preuzeti troškove mesečnih plata igrača do juna, a kolegama iz Madrida će platiti 2.000.000 evra na ime zajma. Ista suma završila je u kasi kluba sa stadiona „Santjago Bernabeu“ juna 2019. kad je Norvežanin otišao na kaljenje na Anoetu.

To znači da je Real već u plusu kad je u pitanju Martin Edegard. Doveo ga je kao tinejdžera u B tim pet pet godina i platio Stromsgodsetu 2.800.000 evra. Na pozajmicama je inkasirao 4.000.000. Ostalo mu je 1.200.000 i tek u budućnosti može da ga proda za znatno više novca.

Pogotovo ako Edegard proigra. U Arsenalu ga raširenih ruku čeka Mikel Arteta, koji je insistirao na dolasku plejmejkera koji bi trebalo da podine kvalitet igre u završnoj trećini terena.