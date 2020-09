Pregovori su trajali nedeljama, u pojedinim momentima izgledalo je da će sve pasti u vodu, ali evo večeras je na sve vrlo uspešno stavljena tačka - Juventus, Napoli i Romi napravili su dogovor koji znači selidbu Edina Džeka u Torino, a Arkadijuša Milika na Olimpijski stadion u Rimu.

Italijanski Skaj javlja kako je veliki posao završen i da se sada samo čeka ozvaničenje tri strane. U to ime tu su i svi detalji. Od ličnih, do cifara koje su klubovi ugovorili na ime obeštećenja.

Juventus će Vučici platiti za Džeka 15.000.000 evra fiksno, dok reprezentativcu Bosne i Hercegovine ide plata od 7.500.000 evra, plus bonusi. Što se Milika tiče on dolazi kao zamena za Džeka, s tim što će ga Roma prvo pozajmiti, a onda imati obavezu otkupa. I u ovom slučaju poznate su cifre - u dve godišnje rate Napoliju sleduje 18.000.000 plus 7.000.000 evra kroz lako ostvarive bonuse.

Oko Milika je ostao da se reši samo još jedan detaljčić. Da Poljak produži ugovor sa Napolijem (do juna 2022) osiguracije radi. Italijani pišu da je to samo formalnost...

Sve ovo trebalo bi da bude ozvaničeno tokom vikenda, a leklarski pregledi za Džeka i Milika zakazani su u petak.

Sada je definitivno jasno da od Juventusa i Luisa Suareza nema ništa. Edin Džeko uvek je bio prva opcija Andree Pirla i evo - želja mu je ispunjena.