Grafičar sprema osvetu komšijama, Neđić vreba prvi trijumf u seniorskom fudbalu

Pretposlednja utakmica u aktuelnoj kalendarskoj godini za Grafičar i šansa za popravljanje poprilično sumorne završnice 2021. U goste filijali Crvene zvezde dolazi Rad (13.00), a jedini cilj domaćina je da iza južne tribine stadiona Rajko Mitić upiše drugu pobedu u poslednjih osam utakmica.

Pre šest dana, doskorašnji trener omladinskog tima Crvene zvezde, preuzeo je Grafičar sa kojim je imao vatreno krštenje protiv dobanovačke Budućnosti. Odlično su Ljubičasti otvorili utakmicu, poveli golom Mituljikića, ali na odmor otišli sa čak dva igrača manje. Budućnost je preokrenula blickrigom od 54. do 56. minuta, ali u Grafičaru ne mogu da ne budu zadovoljni jer su i tako desetkovani uspeli da izvuku bod zahvaljujući golu Golijanina. Bio je to prvi remi Grafičara od osmog avgusta, odnosno posle 17 vezanih utakmica na kojima je ili pobeđivao ili gubio.

Dakle, Neđić je u seniorskom fudbalu debitovao izvbegavši poraz, a sada se nada da će njegov tim pokupiti ceo plen u duelu sa komšijama od kojih je izgubio na startu sezone. Okršaj na Banjici završen je pobedom Građevinara 2:1.

"Na vidiku je još šest bodova. Planiramo pozitivan rezultat, to je uvek naš prvi cilj. Gledamo isključivo naša posla. Rad ima iskusniju ekipu i ulogu favorita, ali teren je odraz kvaliteta i merilo vrednosti. Igraćemo kao i uvek napadački, to se traži u Crvenoj zvezdi, automatski i u našem mladom timu, filijali šampiona", rekao je za Sportski Žurnal novopečeni trener Grafičara Marko Neđić čiji će puleni nakon Rada, do kraja godine ukrstiti koplja i sa Loznicom u zaostaloj utakmici petog kola Prve lige Srbije.

Šef stručnog štaba beogradskog tima neće moći da računa na štopera Andreja Đurića i golmana Marka Ćopića, dvojac koji je zaradio isključenja protiv rivala iz Dobanovaca. Nedostajaće i Ilija Babić koji je već neko vreme odsutan zbog mononukleoze. Za odmenjivanje suspendovanog Đurića konkurišu trojica fudbalera - Đermanović, Mrkela i Despotovski.

Ako izuzmemo poraz minimalnim rezultatom iz prošle runde, Rad se nalazi u vrlo zadovoljavajućoj formi. Upisao je tri pobede na poslednje četiri utakmice u svim takmičenjima, primio samo jedan gol i uspeo da eliminiše člana srpske elite, ekipu Napretka u osmini finala nacionalnog kupa. Pobeda bi Građevinarima garantovala ostanak u plej-of zoni do februara meseca 2022. kada se nastavlja takmičenje u drugom rangu.

SRBIJA 2 – 21. KOLO

Subota

OFK Žarkovo – Inđija 1:2 (1:0)

/Milić 20 – Jovanović 55, Nedeljković 90+3pen/

Nedelja

Mladost Novi Sad - Radnički SM 0:1 (0:0)

/Rajković 49/

Timok - Železničar 0:1 (0:1)

/Marković 13/

Ponedeljak

13.00: (2,45) OFK Bačka (2,90) Loznica (3,05)

13.00: (2,85) Grafičar (2,90) Rad (2,60)

13.00: (1,62) IMT (3,50) Budućnost Dobanovci (5,60)

13.00: Zlatibor - Kabel

15.00: (3,25) Mačva (2,90) Javor (2,35)

***Kvote su podložne promenama