U dokumentarcu „Odluka“ iz 2018, nasmejani Antoan Grizman na samom kraju izjavljuje vernost Atletiku i odlučuje da ostane. Nepunu godinu kasnije, kratkim video snimkom, popularno nazvanim „Odluka 2.0“ Francuz najavljuje svoj odlazak u Barselonu: „Tražim nove izazove, želim trofeje“.

Ne može se ni izbrojati koliko puta su mu navijači crveno-belih ponovili ovu rečenicu na društvenim mrežama, surovo i cinično, kod svakog njegovog ličnog i Barseloninog neuspeha. Na gostovanju u Madridu su mu zviždali, pevali pesme čije tekstove bolje da ne citiramo, a na jugu Metropolitana ga je dočekao veliki plakat sa rečima „Hteo si da budeš ime, ali si zaboravio da budeš čovek“.

Možda je upravo na to aludirao Čolo Simeone na jučerašnjoj pres konferenciji uoči utakmice protiv Espanjola i vrlo verovatnog debija Antoana Grizmana: „Ekipu čine ljudi, a ne imena“, rekao je Argentinac kada su ga upitali da li je ovo najbolji tim koji je trenirao u svojoj karijeri.

Atletiko je u poslednjih desetak dana sproveo suptilnu ali upornu kampanju „pripitomljavanja“ navijača. Grizmanova supruga, Erika Čoperena, bila je glavna junakinja ove bajke za publiku, jer je navodno ona bila ta koja je uticala na muža da se vrati pod svaku cenu. Naravno, i ona je bila prisutna na, inače vrlo diskretnom zvaničnom povratku Francuza na Metropolitano. Grizman je čak ispunio i želju dela kolčonerosa i odsekao dugu kosu koju je nosio u Barseloni.

IZBOR UREDNIKA

Pri prezentaciji se aludiralo sa na njegov prijašnji dobar odnos sa navijačima, na prvi go na stadionu koji je dao upravo on, na to da će dati sve od sebe da zaradi poštovanje i da je presrećan što se vratio. Čak je objašnjeno i da nosi „osmicu“ jer mu je to Saul dozvolio. Grizman je za sada od „pacova izdajnika“ uspeo da postane „bivši dečko koji te razočarao, ali ti je ipak toplo oko srca kad ti se javi“.

Crveno-beli nikada nisu bili jednostavna publika, a „Mali princ“, zaštitni znak Atletika i Čolov najbolji fudbaler, ih je svojim odlaskom u Barselonu u potrazi za novcem i slavom jako povredio. Ipak, bezuslovna odanost navijača klubu, koja se čak navodi kao metafora u udžbenicima veronauke, čini se da je ipak preovladala. Na početku su administratori grupa, pa i sam Fejsbuk, uklanjali gomile uvredljivih postova. Sada je većina poruka usmerena na to da se ne sme zviždati nekome ko nosi Atletikov dres. Niko nije u stanju da odoli poslastici koja se sprema ove sezone, ali se svi slažu da će Francuz morati da zasluži ponovni respekt.

Ustvari, slažu se svi osim Simeonea. Trener čiji fudbaleri igraju jedino i isključivo zahvaljujući zaslugama, ovaj put je odmah isprobao Grizmana u startnoj postavi i gotovo je sigurno da će debitovati na današnjem susretu protiv Espanjola, u predgrađu Barselone. Tome se dodaje činjenica da je u gostima mnogo lakše. Ostaviti Grizmanov prvi nastup za ovogodišnju premijeru u Ligi šampiona na Metropolitanu je prevelik rizik. Podsetimo da stadion za sada prima oko 40% kapaciteta, ali je u slučaju crveno-belih ovo više nego dovoljno da se podigne značajna buka.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Čolo je oduševljen. Davno je još izjavio da se radi o igraču koji mu je „dao život“, sa kojim je u tandemu, od 2014. godine pa sve do njegovog neslavnog odlaska uspeo da izgradi fudbalsku silu kakva Atletiko nikada do tada nije bio, i iz koje, po misterovim rečima „više niko ne odlazi, dok mnogi žele da dođu“.

Grizman je u Atletiku (2014.-2019.) odigrao 257 utakmica i postigao 133 gola, što ga čini petim po redu strelcem u istoriji kluba, najboljim u eri Simeone, kao i u međunarodnim takmičenjima - zajedno sa Luisom Aragonesom. U Barseloni (2019.-2021.) je odigrao 102 utakmice, ali sa neuporedivo manjom prosečnom minutažom, i dao ukupno 35 golova.

Ni Grizmanu se nije dopala Barsa, niti se Barsi dopao Grizman. Razloge su španski mediji tražili tokom pune dve godine. Počevši od toga da nije stigao kada je trebalo, nego godinu kasnije (uz za Barselonu uvredljiv dokumentarac), preko nagađanja da je Mesi očekivao Nejmara i da nije bio preterano lepo raspoložen prema Francuzu, do činjenice da nije igrao na „svojoj“ poziciji i polemike o tome ko treba da se prilagodi – igrač ili klub. Svima nam je ostala u sećanju scena kako se Simeone u neverici udara po čelu, dok ga Kike Setjen uvodi u igru u 90-tom minutu.

U međuvremenu, u samo dve godine situacija se radikalno promenila na španskoj fudbalskoj sceni. Najbolji simbol novog odnosa snaga bio je dolazak Luisa Suareza u Atletiko (besplatno ili za oproštaj Barseloninog duga od 11.000.000 poreklom upravo iz kupovine Grizmana), pri čemu je klub blaugrana prvu sezonu snosio veći deo Urugvajčevog honorara.

Ovaj sjajni poslovni potez Đosepa Marije Bartomeua, Đoan Laporta nije prevazišao, ali mu se približio. Grizman je svojevremeno prodat Barseloni za 120.000.000 evra. Sada je pozajmljen Atletiku na godinu dana za 10.000.000, uz mogućnost produženja za još jednu godinu, i obaveznom opcijom kupovine za 40.000.000. Laporta se dugo nećkao, ne želeći još jedan slučaj Suarez, međutim, Mateu Alemani, fudbalski direktor i čovek zadužen da reši novčane probleme Barselone, mu je izgleda objasnio da nema mnogo izbora.

Za to vreme Atletiko je čekao, jer mu se nije nigde žurilo. Moglo se sa Grizmanom, a i bez njega. U jednom trenutku opcija je bila i trampa za Žoaa Feliksa, sa kojom su se složili i Simeone i Kuman. Međutim, Migel Anhel Hil, stvarni prvi čovek crveno-belih odbio je da preda Feliksa konkurenciji. Nije imao nikakvu potrebu za tim.

Potom je otišao Mesi. Navodno zbog finansijskog fer pleja i nemogućnosti njegovog registrovanja u La Ligi zbog ogromnih primanja. Navijači kule su pobesneli na Grizmana. „Ti si kriv što Mesi odlazi“, dobacivali su mu zaustavljajući njegov automobil pre treninga.

Razlog njihovog nezadovoljstva, premda netačan, je poznat: Grizman, verovatno i sam iznerviran tretmanom u Barseloni i ličnim neuspesima, od početka do kraja je bio neumoljiv – ili Atletiko ili postajem Barselonin Geret Bejl. Puna plata do isteka ugovora. Barsi je gorelo pod nogama, i transfer je konačno napravljen u poslednjem trenutku prelaznog roka.

Vredi spomenuti da je Francuz pristao da mu se pri ovoj pozajmici plata smanji na polovinu. Kada govorimo o milionima, nema mesta sažaljenju, ali ipak, preći sa 20.000.000 na 10.000.000 je pozamašno skresavanje prihoda.

I šta dalje?

Što se tiče kluba, ekipe i trenera, Grizman je aterirao u Madrid kao da iz njega nikada nije ni otišao. Svi su mu jednoglasno dali podršku i dobrodošlicu i svi ga jednoglasno brane. Sa druge strane, sada već govorimo o timu koji može da cilja na sve. Simeoneova filozofija „partido a partido“ i „nismo favoriti“ više slabo da igde prolazi.

Čolove buduće dileme poželeo bi svaki trener. Gužva će biti na svim delovima terena, osim možda u odbrani. U napadu, pored Suareza i Grizmana, ne smemo zaboraviti Anhela Koreu koji je nebrojeno puta dokazao svoju vrednost u Atletiku i Čolu je veoma drag. Žoao Feliks je ostao u senci, ali Meninov talenat je nesporan i uvek postoji mogućnost da će da se probudi iz letargije i da konačno odraste. Zatim, stigao je Kunja – ne znajući da će stići i Grizman.

Na drugim pozicijama, za mesto će se boriti i Lemar i De Paul. Ljorente, Karasko bi mogli igrati kao krila ili kao bekovi. A da ne govorimo o kvalitetnim igračima kao što je Kondogbija čija je minutaža minimalna, a učinak odličan. Naravno Koke, Himenez i Savić (najnoviji kapiten) su nedodirljivi.

Duo Suarez – Grizman naravno budi najveće interesovanje. Suarez, kao Mesijev najbolji prijatelj, u Barseloni nije bio blizak sa Grizmanom, ali bi ih slična situacija u koju ih je doveo klub mogla spojiti. Na terenu se očekuje da će Grizman olakšati vezu sa kaznenim prostorom.

Simeone je na poslednjem treningu insistirao na isprobavanju šuteva na go, što simbolizuje ovogodišnja očekivanja. A simbolizuju ih i dva briljantna Grizmanova pogotka za francusku reprezentaciju odmah po prelasku u Atletiko.

Ako se ispune predviđanja, čak će i najtvrđi protivnici povratka Malog princa morati da popuste. A kako stvari stoje, to bi moglo da se dogodi vrlo brzo. Ovaj Atletiko mnogo obećava.

Piše: Ognjenka Marić

ŠPANIJA 1 - 4. KOLO

Subota

Levante - Rajo Valjekano 1:1 (1:0)

/Marti 39 - Gvardiola 90+2/

Bilbao - Majorka 2:0 (0:0)

/Vivijan 68, Vilijams 74/

Nedelja

14.00: (3,90) Espanjol (3,35) Atletiko Madrid (2,00)

16.15: (2,60) Osasuna (3,10) Valensija (2,85)

18.30: (4,80) Kadiz (3,45) Real Sosijedad (1,80)

21.00: (1,43) Real Madrid (4,60) Selta (7,50)

Ponedeljak

20.00: (1,92) Hetafe (3,25) Elče (4,50)

22.00: (2,85) Granada (3,10) Betis (2,60)

Odloženo

Viljareal – Alaves

Sevilja - Barselona

***Kvote su podložne promenama