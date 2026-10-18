Groblje Arsenalovih ideja i kreacije: Muka, pa sreća i tesna pobeda na Siti graundu
Vreme čitanja: 11min | ned. 18.10.26. | 19:37
Noni Madueke u 80. minutu izrastao u heroja Tobdžija - 0:1
Ne pobeđuje Arsenal glatko u Premijer ligi, ali ne dozvljava Mančester Sitiju da se odlepi, te odleprša do ostnije bodovne prednosti. Pre nedelju dana protiv Lidsa, šampion je morao da se vraća iz minusa, da bi u 7. kolu, uz ogromne probleme u kreaciji, ipak uspeo da slomi Notingem Forest i spreči treći uzastopnu nulu na Siti graundu - 0:1.
Poslednjih nedelja engleski mediji pisali su o verovatnoći da Noni Madueke već u januaru napusti Arsenal u potrazi za garantovanom minutažom. Ove sezone, Englez je puki epizodista kod Mikela Artete, nije upao u startnu postavu ni nakon povrede Hristosa Colisa, ali je danas sa klupe uskočio umesto Eberečija Ezea na levo krilo i baš sa svoje slabije strane, izrastao u heroja Tobdžija.
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Artetin tim koji čitave večeri nije smislio adekvatan način da iz otvorene igre ugrozi rivala, koji je grcao u sopstvenoj neinspirativnosti, izmislio je pobedu u 80. minutu zahvaljujući Maduekeu, ali i značajnom faktoru sreće. Krilni napad se ustremio u šesnaesterac domaćina, snažno šutirao, a lopta uz kontakt sa Kunjom (menja povređenog Nikolu Milenkovića koji se večeras vratio u sastav, ali presedeo meč na klupi), završila u mreži Matsa Selsa.
Maduekeov gol nije ubio moral Forestu. Naprotiv. Ekipa Olivera Glaznera je u završnim minutima utakmice stvorila tri šanse zbog kojih su se navijači Tobdžija ozbiljno preznojavali. Veliko je pitanje da li bi Arsenal pobedio da Kris Vud u 89. minutu nije bio sebičan, te da je ostavio loptu Arnou Kalimuendu.
Za trenutak je preskočilo srce Mikelu Arteti i u drugom minutu nadoknade, kada je štoper Foresta Murilo prošao četvoricu fudbalera Arsenala i umalo izazvao eksploziju na Siti graundu. Nedopustivo nonšalantana reakcija Ezrija Konse i Bukaja Sake mogla je da košta londonski tim gubitka bodova.
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Srećom po šampiona, u poslednjim sekundama meča, Konsa se iskupio za pređašnje plandovanje, te vrhunskim startom sprečio mogući pogodak Lijama Delapa, koji je kroz čitavu utakmicu pokušavao da muči odbranu Arsenala, ali je gotovo svaka pretnja do poslednje, bila prilično jalova.
Nije Artetinim pulenima u prvom poluvremenu pomogao ni dominantan posed od 74 odsto. Arsenal iz njega nije uspeo da stvori priliku iz koje bi se izrodio udarac u okvir gola, pa su oba golmana u prvom delu utakmice bila praktično besposlena. Većina poluprilika na obe strane dolazila je iz centaršuteva, ali su udarci glavom bili prilično neprecizni.
O napadačkoj produkciji Arsenala dosta govori činjenica da je štoper Gabrijel bio najopasnija figura. Jedan udarac glavom otišao je preko gola, a pokušaj petom ispred peterca završio se pogađanjem saigrača Konse.
Prvu i jedninu ozbiljnu akciju na meču, napad koji je ličio na plod pedantnog uigravanja, Arsenal je izveo u 71. minutu. Brzopotezna kombinacija Sake, Edegora i Timbera, završila se nepreciznim udarcem Rajsa.
Mirisalo je na treći vezani remi bez golova kada Arsenal dolazi na noge Forestu, ali je se mreža ipak zatresla... I to nakon zbirno 57 udaraca oba tima u tri utakmice. Madueke je pogodio, a šampion Engleske ipak sa osmehom na licu može da se sprema za gostovanje Bajernu koje je na programu u sredu.
PREMIJER LIGA, 7. KOLO
Subota
Everton - Čelsi 0:2 (0:0)
/Neto 46, 90/
Mančester Siti - Ipsvič 3:2 (2:1)
/Foden 19, Haland 34, 69 - Maeda 21, Fleming pen 90/
Brentford - Liverpul 1:2 (1:0)
/Luis Poter 44 - Munjoz 62, Isak 70/
Fulam - Hal 1:0 (1:0)
/Ivobi 33/
Njukasl - Aston Vila 0:1 (0:1)
/Manzambi 36/
Nedelja
Bornmut - Sanderlend 2:0 (1:0)
/Tavernije 6, Evanilson 48/
Lids - Mančester Junajted 1:1 (0:1)
/Kalvert Luin 51 - Embeumo 35/
Brajton - Kristal Palas 5:0 (3:0)
/Kanvo 4ag, Gomez 7, Ajari 10, Kostulas 49, Hinšelvud 84/
Notingem Forest - Arsenal 0:1 (0:0)
/Madueke 80/
Ponedeljak
21.00: (1,50) Totenhem (4,30) Koventri (6,50) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama