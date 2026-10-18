Groblje Arsenalovih ideja i kreacije: Muka, pa sreća i tesna pobeda na Siti graundu

Ne pobeđuje Arsenal glatko u Premijer ligi, ali ne dozvljava Mančester Sitiju da se odlepi, te odleprša do ostnije bodovne prednosti. Pre nedelju dana protiv Lidsa, šampion je morao da se vraća iz minusa, da bi u 7. kolu, uz ogromne probleme u kreaciji, ipak uspeo da slomi Notingem Forest i spreči treći uzastopnu nulu na Siti graundu - 0:1.

Poslednjih nedelja engleski mediji pisali su o verovatnoći da Noni Madueke već u januaru napusti Arsenal u potrazi za garantovanom minutažom. Ove sezone, Englez je puki epizodista kod Mikela Artete, nije upao u startnu postavu ni nakon povrede Hristosa Colisa, ali je danas sa klupe uskočio umesto Eberečija Ezea na levo krilo i baš sa svoje slabije strane, izrastao u heroja Tobdžija.