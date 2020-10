Grom iz vedra neba, četiri zvanična potpisa Barselone za jedno veče!

Nove ugovore sa Blaugranom potpisali su Đerar Pike, Mark Andre Ter Štegen, Klemon Lengle i Frenki de Jong! Retko se događa da veliki klubovi poput Barse za jedno veče objave ovako velike potpise odjednom, ali Katalonci su očigledno rešili da posle pobede na Ferencvarošom od 5:1 dodatno obraduje navijače.

Sada su samo Leo Mesi i Riki Puđ igrači kojima ugovori ističu na sledeće leto.

Đerar Pike je potpisao ugovor do 2024. godine, Ter Štegen do 2025, a Lengle i De Jong do 2026. godine. Sve to - zvanično!

Iako je u prethodnom periodu bilo različitih razmirica između pojedinih igrača sa ove liste i uprave Barselone, na kraju je došlo do dogovora.

Sama Barselona je istakla da je svemu ovome prethodilo brojno dogovaranje i pregovaranje, da je to trajalo sedmicama, posebno kada je plata u pitanju, a ako ćemo da čitamo između redova, igrači su pristali na smanjenu zaradu. Pominjalo se i smanjenje do 30 odsto.

Đerar Pike je produžio ugovor do 2024. godine i otkupna klauzula mu je 500.000.000 evra. Ovo mu je 13. sezona u prvom timu Barse i do sada je odigrao čak 548 utakmica.

Ter Štegen je potpisao do 2025. godione i otkupna klauzula mu je 500.000.000 evra.

Lengle je potpisao do 2026. godine i otkupna klauzula mu je 300.000.000 evra. Do sada je odigrao 89 mečeva za Barsu.

Frenki De Jong je je potpisao do 2026. godine i otkupna klauzula mu je 400.000.000 evra.

Dakle, Barselona je za duže staze sačuvala igrače za koje misli da bi mogli da budu okosnica tima u narednim godinama, a oni su, očigledno, pristali da malo koriguju zaradu i prihvate deo tereta koji nosi cela ova situacija sa virusom korona.

Četiri potpisa, ali nema onog najvažnijeg...

Pomalo je neobično vreme u kom je Barsa objavila ova pojačanja, ali objašnjenje kluba je da to nije hteo da radi pred meč sa mađarskim predstavnikom na startu Lige šampiona.

Možda je na kraju najveće iznenađenje produžetak ugovora De Jonga koji je već imao ugovor do 2024. godine, ali... Nije želela Barsa ništa da prepušta slučaju. Sada je i on zapečaćen sa velikom otkupnom klauzulom.