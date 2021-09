Kada u jednoj grupi imate tri kluba koja su zajedno čak 15 puta osvajali titulu šampiona Evrope i pride uz njih prvaka Španije i jednog od najvećih kandidata za titulu, jasno je onda zašto je to „grupa smrti“.

Liverpul, Atletiko Madrid, Milan i Porto će nam doneti nekoliko spektakularnih okršaja u grupnoj fazi. Svaki od ovih klubova ima pravo da se nada prolazu dalje i nijedan ne sme sa sigurnošću pomisliti da je favorit. Atletiko i Liverpul jesu na papiru jači, ali Porto i Milan su verovatno najteži rivali koje su mogli da dobiju iz trećeg i četvrtog šešira. Biće ovde sjajnog fudbala...

ATLETIKO MADRID

/Šampion Evrope, kvota 25/

Postoje klubovi koji su više od drugih opsednuti osvajanjem Lige šampiona. Pogotovo oni koji je nikada nisu osvojili. Obično se tu prvo pomisli na megalomanske projekte u Mančester Sitiju i Pari Sen Žermenu, ali u istom košu je i Atletiko Madrid.

Tri finala su igrale Jorgandžije, dva u poslednjih sedam godina i nisu uspeli da se dokopaju „klempavka“. Nadaju se da bi ovo konačno mogla da bude ta sezona...

Atletiko Madrid odavno više nije samo bučni komšija Reala ili pretnja iz senke Barseloni. U ovom trenutku je to najjači tim Španije. Titula u Primeri prošle sezone je to dokazala. A sada su još jači!

Zato su mnogu u Španiji mišljenja da Atletiko ove sezone neće postaviti kao prioritet odbranu trona u Primeri već da će sve snage foksuriati u napadu na evropsku krunu. Po svemu je Atletiko danas član evropske lite i spada među petnaestak najbitnijih klubova, ali baš poput Sitija, PSŽ-a ili Arsenala nema ono što velikane izdvaja od moćnika – pehar evropskog šampiona. To je trofej koji nedostaje Atletiku da bi ga konačno svi stavili u sam krem evropskog fudbala.

Čolo Simeone će u decembru napuniti 10 godina na klupi Atletika. Kruna tog jubileja bi bilo osvajanje Lige šampiona. Što bi verovatno značilo i da je čudesni Argentinac završio misiju u Atletiku i da je vreme da se okrene nekom novom izazovu. Vreme u istoriji madridskog kluba se deli na pre i posle dolaska Čola Simeonea na klupu. Za ovih deset godina je već postao najuspešniji trener u istoriji kluba.

Ovog leta mu je klub izašao u susret i uradio sve što je mogao da mu obezbedi tim koji će biti kadar da napadne titulu. Atletiko je zadržao skoro ceo tim i produžio klupu gomilom sjajnih igrača koji mogu da uđu i promene tok meča.

Atletiko ima okosnocu tima (Oblak, Himenez, Savić, Koke, Korea...) koja je već dugo na okupu i odoleo je svim pritiscima da proda najbolje igrače ovog leta. Smena generacija (Godin, Filipe Luis, Huanfran...) je sprovedena brže i uspešnije nego što je to bilo ko očekivao. Istina, neki igrači se nisu još uklopili idealno. Simeone i dalje čeka ono najbolje od Žoao Feliksa, Tome Lemara, Ektora Erere... Ali je očigledno da na svakoj poziciji ima makar po dvojicu sjajnih igrača, a negde i više. Atletiko bukvalno nema slabu tačku.

Jedini bitan igrač koji je otišao je vezista Saul Njigez, ali on je svakako dostigao vrhunac u Madridu i Čolovom sistemu pa je rastanak bio najbolja opcija za sve. Sa druge strane, vezni red i napad su pojačani sa trojicom sjajnih igrača. Umesto Saula je sada tu ofanzivniji i kreativniji argentinski reprezentativac Rodrigo de Pol, a Suarezu, Korei i Feliksu su u napad pridodati Antoan Grizman koji poznaje sistem i Mateus Kunja koji će biti džoker.

„Ovo je najbolji Atletikov tim otkako sam ja tu. Sada to samo treba da dokažemo na terenu. Liga šampiona je san svih nas i nadamo se da je ovo ta godina“, rekao je ofanzivni univerzalac Anhel Korea u najavi takmičenja i otkrio kakve su ambicije i raspoloženje u timu.

Simeone zaista ima tim koji može da igra na razne načine. Naravno, defanzivna orijentacija, brza tranzicija, kontranapadi i prekidi će ostati glavno oružje. Povratak Grizmana bi mogao da bude od neprocenjive važnosti i da skine teret sa Luisa Suareza. Samo ako Francuz namesti glavu posle fijaska u Barseloni... To su dvojica idealnih napadača za Čolove varijacije u igri.

Atletiko zahvaljujući ofanzivnim spoljnim igračima Janiku Fereiri Karasku i Kijeranu Tripijeu može da igra sa trojicom pozadi kada je to potrebno. A posebne dimenzije u igri mu pruži neverovatno sposobni Markos Ljorente koji može da igra na pozicijama od desnog beka do polušpica. Kada na klupi imate Feliksa, Mateusa Kunju, Lemara, Koreu, Lodija, Kondogbiju, Felipea, jasno je koliko je to jak tim. Atletiko i Simeone imaju neograničene mogućnosti u promenama sistema. Od 4-4-2, preko 4-3-3, do 5-4-1. Tako je ekipa sklopljena i zato bi ovo mogao da bude mnogo drugačiji Atletiko od onog na kojeg smo navikli prethodnih godina. Atletiko koji bi konačno mogao da pokori Evropu.

LIVERPUL

/Šampion Evrope, kvota 10/

Posle godina slavlja i dominacije engleskim i evropskim fudbalom, prošla sezona je donela i razočaranja na Enfild Roudu. Gomila povreda, pad u formi glavnih igrača i očigledno emotivno pražnjenje posle svega osvojenog u turbo ritmu igranja nekoliko godina sa praktično istim igračima su odneli žrtve i cenu koja je morala da se plati. Redsi su na jedvite jade u fotofinišu uspeli da obezbede plasman u Ligu šampiona.

Sada su rane zalečene. Lider tima Virdžil van Dajk opet suvereno komanduje odbranom, oporavili su se i ostali poput Žoela Matipa, Džoa Gomeza, Alisona, Fabinja i Liverpul je primio sam jedan gol od početka sezone. Jirgen Klop opet ima na raspolaganju okosnicu tima iz prethodnih godina, a samo jedan bitan šraf je izvučen pošto Žoržinjo Vajnaldum ipak nije odoleo zovu petrodolara iz Pariza.

Klop je imao više ideja kako da ga zameni, a ona najbolja u vidu tinejdžera Harvija Eliota je delovala sjajno do prošlog vikenda kada je mladi Englez doživeo tešku povredu. Ipak, ima Klop još alternativa u vidu Nabija Keite ili Aleksa Okslejd Čemberlena. Igrački kadar je bolje popunjen nego prethodnih godina. Ako opet ne bude haosa sa povredama...

Jedino veliko pojačanje je francuski štoper Ibrahima Konate koji je plaćen Lajpcigu 40.000.000 evra tako da je konačno na duže staze rešeno to pitanje famoznog „parnjaka“ Van Dajku. Iako Francuz do sada nije odigrao ni minut u sezoni jer je Matip nezamenjiv i igra sjajno, biće vremena i za njega. Makar je Klop miran što se tiče štoperske linije i neće morati da je krpi sa Fabinjom ili Hendersonom kao prošle sezone.

Nekom vrstom pojačanja se mogu nazvati i Diogo Žota i Kostas Cimikas. Portugalac je posle prve sezone adaptacije kada ekipi nije išlo i kada su mnoge stvari bile haotične, sada potpuno izgurao Bobija Firmina iz startnih 11 pa Klop ima ozbiljnu opciju više u napadu. Naravno, to ne znači da bi trebalo otpisati sjajnog Brazilca jer takav tip centarfora je od suštinskog značaja za Liverpulov stil igre. Čuvena trojka u napadu je sada postala četvorka. Isto važi i za grčkog beka koji nije mnogo igrao u prvoj sezoni, ali sada blista u odsustvu Endija Robertsona. Takođe, više se očekuje i od Tijaga Alkantare koji može da promeni stil igre celog tima u toku meča jer je drugačiji od ostalih članova veznog red. On donosi plan B na terenu.

Iako je upao u najtežu grupu i njegov skalp će biti najatraktivniji, Liverpul deluje kao najveći favorit za plasman u osminu finala. Ta blaga prednost je izbog 12. igrača kojeg ostali nemaju. Atmosfera na Enfild Roudu je pogotovo u Ligi šampiona znala da bude prelomni faktor mnogih Liverpulovih uspeha. Tribine će opet biti krcate, navijači su se uželeli fudbala i samo je potrebno da Jirgen Klop doda benzin i upali mašinu koja je do prošle sezone funkcionisala savršeno.

Videćemo koje takmičenje će ove sezone više inspirisati Redse. Dugo čekanu titulu u Engleskoj su osvojili u korona uslovima i nisu je proslavili sa navijačima pa bi sada možda mogli da im to nadoknade. Ipak, Liga šampiona i njen sistem su takmičenje koje više odgovara Jirgena Klopu nego ligaški maraton.

U sezoni kada su osvojili titulu prvaka Evrope, Redsi su jedva prošli tešku grupu u kojoj im je Crvena zvezda zapržila čorbu pored Napolija i Pari Sen Žermena. Sada će im grupa biti još teža i moć Enfilda će biti od velikog značaja. Već u prvom meču protiv Milana. U ovakvoj grupi se utakmice kod kuće moraju pobeđivati. Svaka greška će se skupo plaćati.

MILAN

/Šampion Evrope, kvota 80/

Posle osam godina, sedmostruki prvak Evrope se vratio u elitu! I to kao autsajder... Godine propadanja, slabljenje na institucionalnom i sportskom planu i pad u prosek koštali su Milan gubitka evropskog koeficijenta.

Oporavak je pročeo prošle sezone sa Zlatanom Ibrahimovićem kao barjaktarom i legendarnim kapitenom Paolom Maldinijem kao odgovornim licem za kojim je klub vapio. Milan je odigrao prvi deo sezone iznad svih očekivanja i vratio se u Ligu šampiona. Na radost navijača, ali i brojnih ljubitelja fudbala jer slavni Rosoneri su jedan od simbola ovog takmičenja.

Veliko ime je opet tu, ali nije to više baš tako veliki tim kakav je Milan bio prethodnih decenija. Daleko je to od Sakijevog, Kapelovog ili Anćelotijevog Milana, ali odnekud je moralo da se krene. Milan je bio smešten u četvrti šešir i znao je da će ga čekati teški rivali. Ali isto tako su i mnogi želeli da izbegnu Milan iz šešira sa autsajderima. Pogotovo im nije drago kada su videli start Rosonera u Seriji A gde su i bez velike pomoć Zlatana Ibrahimovića ostvarili maksimalan učinak u prva tri kola.

Naravno da će Ibra biti igrač od kojeg se najviše očekuje u Milanu. Ali ekipa je čini se još jača nego u prošloj sezoni. Tomori se pokazao kao pogodak i otkupljen je posle polusezone na pozajmici. Francuski golman Majk Menjan za sada deluje impresivno i potpuno je nadomestio odlazak Đanluiđija Donarume. Čak je u nekim situacijama i bolji.

Teo Ernandez je lokomotiva koja će vući tim prodorima po levoj strani, a na desnoj sada trener Stefano Pioli ima opciju više. Davideu Kalabriji je pridodat reprezentativac Alesandro Florenci koji je igrač drugačijih karakteristika i može da pokrije sve pozicije po denom boku. Čak bi i mladi Balo Ture u nekim situacijama mogao da odmori Ernandeza za kojeg prošle sezone nije bilo adekvatne zamene. Milanu će biti potreban Simon Kjer na nivou iz prošle sezone i kapiten Alesio Romanjoli na daleko višem nivou.

Vezni red je takođe kvalitetniji. Strpljenje sa maldim Sandrom Tonalijem u prošloj sezoni se isplatilo i italijanski vezista na početku ove sezone igra sjajno opravdavajući velika očekivanja koja su pred njega postavljena lane. Frank Kesi je lider, Ismael Benaser plejmejker drugačijeg kova, povratak Tjemuea Bakajoka je doneo dodatnu kilomteražu i mišiće na sredinu terena kojim se Milan nadao zimus kada je promašio dovođenjem Meitea.

Iritantni Samu Kastiljeho nije ni licenciran pošto klub nije uspeo da ga se ratosilja, ali je situaciju sa krilima promenio dolazak Olivijea Žirua u špic. Iskusni Francuz se dobro uklopio i pokazao da će biti pravo pojačanje. To znači da će Rafael Leao i Ante Rebić više vremena provoditi na prirodnim poizicijama po krilima umesto da prisilno glume „devetke“ kao što je to često bio slučaj ptrošle sezone kada je Ibrahimović odsustvovao.

Ni odlazak Hakana Čalhanoglua ne bi trebalo da bude neki nenadoknadiv minus jer će više poverenja dobiti Braim Dijaz čija eksplozija se najavljuje godinama i na početku sezone deluje jako dobro sa „desetkom“ na leđima. Turčin nije bio konstantan, a mislio je da vredi više pa bi Dijaz mogao da bude makar na njegovom nivou. Iako mnogi misle da je i bolji od njega. A „iks“ faktor bi moglo da bude čudno pojačanje u vidu Brazilca Mesijasa od kojeg niko ne zna šta može da očekuje.

Najveće pitanje je kako će ovo sve izneti trener Stefano Pioli koji je iskusan stručnjak za domaći front, ali nema mnogo evropskog iskustva. Ovo će mu biti debi u Ligi šampiona. Poznat je kao stručnjak koji ume iz mladih igrača da izvuče maksimum, ali mu je lična karta i to da mu se ekipe „raspadaju“ u drugom delu sezone. Nešto slično se desilo i Rosonerima prošle sezone kada su od borbe za titulu jedva uspeli da završe među četiri najbolja u Seriji A.

Doduše, Milanu bi onda u prilog išla teza da Piolijeve ekipe „gaze“ u prvom delu sezone što bi značilo i veće šanse da se prođe grupa. Ako Rosoneri prođu ovu najtežu grupu, ispunili bi sva očekivanja. Ovo je i dalje ekipa koja raste na mnogim poljima iako joj je prva zvezda 40-godišnje čudo prirode Zlatan Ibrahimović.

PORTO

/Šampion Evrope, kvota 150/

Još jedan bivši prvak Evrope koji neće biti favorit u ovoj grupi, ali ga niko ne sme otpisati iz borbe za prva dva mesta. Uostalom, Porto je prošle godine dogurao do četvrtfinala pošto je prethodno eliminisao Juventus i pokazao koliko je to ozbiljan tim i nezgodan rival za svakog favorita. Čak ni budućem prvaku Čelsiju nije bilo lako u dva četvrtfinalna duela sa Zmajevima.

Porto je ozbiljan klub i tim koji se jednostavno mora poštovati jer kažnjava svaku grešku i opuštanje. Jasno je da je mogao bolje da prođe sa sastavom grupe, ali i da ni u slabijim grupama ne bi imao garanciju da će biti među favoritima za prolaz dalje.

Najveći kvalitet je što je ovo godinu dana starija i iskusnija ekipa. Bogatija za još jednu sezonu zajedničkog igranja. Trener Seržo Konseisao izrasta u stratega evropskog formata. Očekivalo se da već ovog leta preuzme neki jači klub iz liga petice, javna je tajna da ga je zvao Inter, ali rešio je da ostane još jednu godinu i da napravi korak dalje. Povratak titule u Portugaliji će biti prioritet ali neće Zmajevi pasti bez ispaljenog metka u Ligi šampiona.

Ovo je isti onaj tim koji je lane došao do četvrtfinala i izbacio Juventus. Dakle, dovoljan signal za upozorenje svima u grupi. Iz prošlosezonsker ekipe fali samo iskusni napadač Musa Marega ali svi ostali su tu.

Doduše, na golu je došlo do prinudne promene zbog povrede argentinskog golmana Agustina Markezina pa je šansu na početku sezone dobio mladi Portugalac Diogo Košta. Odbranom i dalje komanduje neuništivi veteran Pepe uz kojeg je u štoperskom paru nezamenjiv Šansel Mbemba. Na desnom boku je zacementiran mladi Žoao Mario, dok na levom boku Konseisao rotira i nema pravo rešenje pa je zbog toga doveden Vendel iz Leverkuzena kojem će očigledno biti potrebno vremena da se nametne.

Vezni red je najveća Portova snaga. Alfa i omega tima je reprezentativac Seržo Oliveira kojeg je Murinjo u finišu prelaznog roka pokušavao svim silama da namami u Romu, ali je Porto spustio rampu. Želeli su ga i Vulvsi, Milan... Uz njega će najčešće igrati neumorni kolumbijski trkač Uribe, pojačanje Bruno Košta ili srpski vezista Marko Grujić. Kreativniji deo veznog reda su izuzetno talentovani Kolumbijac Luis Dijas kojeg porede sa Hamesom Rodrigezom i Brazilac Otavio. Pogotovo bi Dijas mogao da eksplodira jer se i ovog leta spekulisalo da je želja nekih bogatijih klubova. Tu je i najskuplji igrač tima Hesus Korona koji je ovog leta bio pred odlaskom iz kluba, ali nije došla prava ponuda. On bi mogao da bude „ohlađen“ ako ne produži ugovor koji mu ističe narednog leta i to je jedan od problema koje će Porto morati da reši tokom sezone.

Portova tajna oružja bi mogla da budu dvojica talentovanih Brazilaca za koje je u prethodna dva letnja prelazna roka izdvojeno preko 23.000.000 evra. Napadač Evanilson je stigao pre godinu dana i polako se uklapao, dok je ovog leta kupljeno levo krilo Pepe iz Gremija i on je sledeći veliki projekat na Dragau. Mogla bi ovo da bude sezona u kojoj će da potvrde zašto se Portov skauting kladio na njih.

Za golove će pre svih biti zaduženi sjajni Iranac Mehdi Taremi i Španac Toni Martinez. U zavisnosti da li će Konseisao igrati sa jednim ili dvojicom napadača. Oba sistema su u funkciji i Porto se često prebacuje sa jednog na drugi.

Mnogi vide Porto kao autsajdera u ovoj grupi, ali preozbiljan je ovo tim da bi neko sanjao o unapred uknjiženim bodovima. Možda Zmajevi neće proći dalje, ali će najverovatnije odlučiti koga će povući za sobom. Vodiće se ovde žestoka borba i za treće mesto koji nosi plasman u nokaut fazu Lige Evrope.

LIGA ŠAMPIONA - 1. KOLO

Sreda

GRUPA A

21.00: (1,35) Mančester Siti (5,50) RB Lajpcig (9,50)

21.00: (11,0) Klub Briž (6,75) PSŽ (1,27)

GRUPA B

21.00: (1,62) Atletiko Madrid (3,70) Porto (7,25)

21.00: (1,50) Liverpul (4,40) Milan (7,50)

GRUPA C

18.45: (5,60) Bešiktaš (4,10) Dortmund (1,65)

21.00: (3,05) Sporting (3,35) Ajaks (2,50)

GRUPA D

18.45: (4,40) Šerif (3,50) Šahtjor (1,95)

21.00: (2,55) Inter (3,40) Real Madrid (2,95)

*** kvote su podložne promenama

Utorak

GRUPA E

Barselona - Bajern 0:3 (0:1)

/Miler 34, Levandovski 56, 85/

Dinamo Kijev - Benfika 0:0

GRUPA F

Jang Bojs - Mančester Junajted 2:1 (0:1)

/Ngamaleu 66, Sijebače 90 - Ronaldo 13/

Viljareal - Atalanta 2:2 (1:1)

/Trigeros 39, Greneveld 73 - Frojler 6, Gosens 83/

GRUPA G

Sevilja - Salcburg 1:1 (1:1)

/Rakitić 42pen - Sučić 21pen/

Lil - Volfzburg 0:0

GRUPA H

Čelsi - Zenit 1:0 (0:0)

/Lukaku 69/

Malme - Juventus 0:3 (0:3)

/Aleks Sandro 23, Dibala 45pen, Morata 45/