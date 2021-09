Možda nije najatraktivnija, ali je idealna za neutralne posmatrače. Grupa C ovogodišnjeg izdanja Lige šampiona ponudiće neizvesnost, napetost i zebnju, jer bilo koji od timova može da pobedi ostale konkurente. Zaista, ko sme da se zakune da će Dortmund da se "prošeta" kroz grupu, ili da otpiše Bešiktaš u korist Ajaksa i Sportinga...

Na papiru Borusija Dortmund izgleda najbolje pozicionirana za osvajanje grupe, sa najvećim koeficijentom među rivalima. Međutim, s obzirom na to da se tim još prilagođava odlasku Džejdona Sanča, jednog od vodećih asova, zajedno sa stilom i taktikom novog stratega, preostale ekipe bi mogle da pomisle da Milioneri nisu tako strašni koliko to rejting pokazuje.

Prošle sezone lisabonski Sporting osvojio je svoju prvu titulu prvaka Portugalije posle gotovo dve decenije čekanja, što je izvanredno dostignuće za Lavove, ali neiskustvo ovog sastava na najvišoj pozornici moglo bi da ga košta zapaženije role jer većina njegovih igrača ima malo ili nimalo iskustva u Ligi šampiona.

Četvorostruki osvajač najeminentnijeg kontinentalnog takmičenja u grupi, Ajaks, biće nestrpljiv da ispravi greške u prošlogodišnjoj kampanji, koja je za Kopljanike završena u grupnoj fazi. Prvak Turske Bešiktaš dodao je u svoj kadar više iskustva dovodeći na pozajmicu napadača Čelsija Mišija Batšuaija i vezistu Barselone Miralema Pjanića, pa će Crni orlovi pokušati da uznemire favorite i ostvare istorijski uspeh.

SPORTING LISABON

Lisabonski Lavovi završili su 19-godišnju sušu prošlosezonskim osvajanje titule prvaka Portugalije, i to dva kola pre kraja prvenstva pobedivši Boavistu na stadionu Žoze Alvalade. Ovo ostvarenje konačno je značilo oživljavanje Sportinga i njegov izlazak iz mračnih vremena, u kojima je na desetine navijača sa prekrivenim licima silom ušlo u trening centar kako bi napali igrače i trenere. Šokantan napad desio se zbog nemogućnosti Sportinga da osigura jedno od dostupnih mesta u Ligi šampiona. Incident iz 15. maja 2018. rezultirao je smenom tadašnjeg predsednika kluba Bruna de Karvalja, a sedam prvotimaca nedugo potom je raskinulo ugovore.

Ruben Amorim na rukama svojih igrača (©Reuters)

Tri godine kasnije, titula je u vitrinama Lavova, a "mušema" Lige šampiona zatrešće se večeras kada na Žoze Alvalade istrči Ajaks. Tvorac podviga je supertalentovani trener Ruben Amorim, dugogodišnji as neprijateljske Benfike, koji je u tabor zeleno-belih stigao u martu 2020. sa samo 13 utakmica iskustva kao strateg Brage. Već posle nešto više od sezone 36-godišnji kormilar popeo je Lavove na pijedestal. Ujedno, Sporting je postavio nacionalni rekord Primeire za najduži niz bez poraza u jednoj sezoni odigravši 32 meča bez neuspeha - a pobedio je i Bragu u borbi za pehar Liga kupa. Trenutno, posle pet rundi u novoj sezoni zeleno-beli nemaju poraz, ali zaostaju za maksimalnom Benfikom četiri boda.

Amorim koristi formaciju 3-4-3, koja se tokom utakmica menja u 3-4-2-1, pa čak i 3-3-3-1. Stil igre tima oslanja se na čvrstu odbranu koja je primila samo 20 golova u 34 utakmice. Bilo je mnogo sumnjičavih, koji su u neverici vrteli glavom na vest da je Sporting platio Bragi čak 10.000.000 evra za slobodu Amorima, a sada se već stidljivo šuška da će tvorac uspeha brzo pronaći put do vrhunskih timova u Evropi.

Jedan od ključnih šrafova je Sebastijan Koates. Klupski igrač godine za 2020. bio je veoma važna komponenta granitne odbrane koja je primila 20 pogodaka i isto toliko puta uspela da sačuva mrežu u 34 ligaške utakmice. Uz sve to, Lavovi su dodatno ojačali defanzivne bočne pozicije. Angažovani su Rikardo Esgajo iz Brage za 5.500.000 evra i Ruben Vinagre iz Vulverhemptona na pozajmicu, dok je najveći gubitak izdaja Žoaa Marija. Naime, veznjak se posle pozajmice iz Intera dogovorio sa Benfikom oko prelaska u redove ljutog rivala, u poslu koji svakako može da se podvede pod prevaru leta. Važna stvar je ostanak Pedra Gonsalvesa iliti Potea, najboljeg strelca lige prošle godine sa 23 gola. No, najzvučniji novajlija je Pablo Sarabija, koji je stigao na pozajmicu do kraja sezone. Svestrano krilo donosi dobru tehniku, plus redovne golove i asistencije.

Sporting je nadaleko poznat po kvalitetu igrača koje njegova akademija proizvodi i ne izgleda da će njegov proizvodni pogon uskoro biti okončan. Ne manje od deset sadašnjih prvotimca dolazi baš iz podmlatka. Fudbalska akademija takođe je razvila igrače poput Ronalda, Luisa Figa, Paula Futrea, Nanija, Rikarda Kvarežme...

BORUSIJA DORTMUND

Borusija Dortmund prošle sezone nije uspela da predstavlja oštru konkurenciju Bajernu u bundesligaškoj trci. Međutim, učinila je dovoljno da osvoji treće mesto i poziciju u ovosezonskoj Ligi šampiona, što je tokom polovine sezone bilo na "klimavim nogama". Odlazak Lusijena Favra sa kormila nadomestio je pomoćnik Edin Terzić. Po imenovanju, Terzić je krenuo u vraćanje vere igračima i male taktičke promene. Jedno od tih podešavanja bilo je pomeranje Džejdona Sanča sa desnog na levi bok, što je dovelo do poboljšanja učinka engleskog reprezentativca.

Ipak, BVB je letos ostao bez Sanča, koji se preselio u Mančester Junajted i napunio kasu, odnosno pokrio minus nastao usled krize izazvane virusom koronom. To praktično znači da je Borusija spokojno krenula u novu sezonu, i to sa novim čovekom kraj aut linije. Terzić je uradio ono što je bilo do njega, pride je osvojio Kup Nemačke i potom mesto ustupio Marku Rozeu, koji pred sobom ima zadatak da nadmaši prošlosezonski rezultat.

Fudbaleri Dortmunda (©Reuters)

Roze je započeo trenersku karijeru - poput Jirgena Klopa i Tomasa Tuhela - u Majncu, kao kao asistent. Potom je sa uspehom kormilario Salcburgom, da bi na bundesligašku pozornicu stigao kao vođa Borusije Menhengladbah, koju je lani odveo do osmine finala Lige šampiona.

Velika stvar za Milionere i Rozea je ostanak Erlinga Halanda, vrhunskog egzekutora i superstara, koji je od početka sezone na šest zvaničnih duela postigao osam pogodaka. Dortmund je eliminisan u četvrtfinalu evropske elite prošle sezone, ali je Haland ipak završio kao najbolji strelac takmičenja sa deset golova u osam utakmica. Mladi Norvežanin trebalo bi da ima ogromnu pomoć u liku Donijela Malena, koji je najveće pojačanje Borusije ovog leta. Ovaj 22-godišnji holandski reprezentativac ima veliki teret na plećima, pošto je potpisan kao zamena za Sanča. U PSV Ajndhovenu je Malen postigao 40 golova u 81 prvenstvenoj utakmici, i nastojaće da održi taj rekord pored Halanda i Marka Rojsa.

Dortmund je novu sezonu u Bundesligi započeo impresivno uništivši prošlogodišnjeg kandidata za Ligu šampiona Ajntraht iz Frankfurta sa 5:2, ali onda, baš kao što to ume da uradi kada se najmanje očekuje, kapitulirao je na gostovanju Frajburgu. BVB je potom savladao Hofenhajm i Leverkuzen, a dva od ta četiri ligaška duela sadržala su sedam pogodaka.

AJAKS

Ajaks se plasirao u Ligu šampiona osvojivši titulu prvaka Holandije rekordni 35. put. Pobeda protiv Emena od 4:0 na Johan Krojf Areni pomogla je velikanu iz Amsterdama da obezbedi titulu tri utakmice pre kraja. Pobednik Eredivizije je prošle sezone postigao 102 gola, prosečno tri po utakmici, pa nijednoj odbrani neće biti lako protiv navale Kopljanika.

Poslednjih godina Ajaks je označen kao svojevrsni Bajern u Holandiji. I to ne samo zbog dominacije na terenu. Taj nadimak amsterdamski tim je dobio i zbog poslova na transfer pijaci, često kupujući najbolje igrače u zemlji sa ciljem da ojača svoje redove, i oslabi rivale.

Stiven Berghujs i Sebastijan Ale u zagrljaju (©AFP)

Ovog leta tim sa Johan Krojf Arene je šokirao holandske navijače kupovinom Stivena Berghujsa za 5.500.000 evra od najžešćeg rivala Fajenorda. Berghujs je bio kapiten roterdamske ekipe i imao je učinak od 18 golova i 14 asistencija s desnog krila prošle sezone.

Usred spekulacija o njegovoj budućnosti, toliko željeni 51-godišnji trener Erik ten Hag prošle sezone je produžio ugovor za godinu dana. Pošto je Ajaks već pretvorio u moćnu družinu u Holandiji, sada će želeti da ponovi predstave u Evropi poput kampanje u Ligi šampiona 2019. Pred kraj prelaznog roka angažovao je Mohameda Daramija, desno krilo iz Kopenhagena za 12.000.000 evra, kako bi pojačao već strašnu navalu. Nije izgubio nijedno od ključnih imena. Iskusne zvezde Dejli Blind, Dušan Tadić i Sebastijen Ale ostali su verni Ajaksu, dok su mladi igrači Gravenberh, Antoni i Timber stariji godinu dana i mudriji.

U Ligi šampiona Kopljanici prošle sezone nisu uživali. Imali su veoma razočaravajuću kampanju, završivši priču u grupnoj fazi. Ajaks je bio treći u grupi u kojoj su pored njega bili Liverpul, Atalanta i Midtjiland. To je bilo dovoljno da stigne do četvrtfinala Lige Evrope, gde je eliminsan od Rome.

Uvodni deo nove sezone u nacionalnom šampionatu obeležile su ubedljive pobede, ali i jedan remi. Tvente je bio nepobediv na domaćem terenu, te ekipa iz Amsterdama posle četiri kola ima zaostatak za vodećim PSV-om koji je zabeležio sve trijumfe.

BEŠIKTAŠ

Kada je Bešiktaš na čelo tima početkom prošle sezone postavio klupsku ikonu Sergena Jalčina, nije se mnogo očekivalo. Klub se bavio finansijskim problemima koji su mu ograničavali mogućnost da dovede nove igrače, ali je Jalčin potpuno nadmašio očekivanja osvojivši duplu krunu.

Titula prvaka Turske obezbeđena je u poslednjem kolu, i to usled bolje gol-razlike u odnosu na Galatasaraj. Međutim, nisu crno-beli uživali u uspešnoj kontinentalnoj kampanji, pošto su najpre ispali iz kvalifikacija za Ligu šampiona posle poraza od grčkog PAOK-a, a zatim nisu uspeli da preskoče poslednju prepreku u borbi za mesto u grupnoj fazi Lige Evrope, portugalski Rio Ave.

Rašid Gezal (©Reuters)

U odnosu na prošlogodišnji igrački kadar, Bešiktaš sada raspolaže znatno jačim štihovima. U smiraj prelaznog roka crno-belu uniformu zadužili su Miralem Pjanić, vezista Barselone i Miši Batšuaji, napadač Čelsija. Obojica su stigla na pozajmicu, a na isti način u klubu je ostao Valentin Rozijer iz lisabonskog Sportinga. Pride, kao slobodan agent Bešiktašu je pristupio Aleks Tešeira, nekadašnja zvezda Šahtjora i Đengsua, dok se kao najveće pojačanje beleži potpis Rašida Gezala. Alžirac je blistao prošle godine u timu iz Istanbula, postigao je osam golova i ostvario čak 17 asistencija, te je Bešiktaš morao da uloži ogroman napor da ga trajno potpiše iz Lestera, dok je gradski rival Galatasaraj bio veoma zainteresovan.

Bešiktaš se sada raspoložen vraća u kontinentalnu smotru najboljih, posle snažnog početka domaće kampanje. Tim sa Vodafon Parka sakupio je 10 bodova iz četiri utakmice i to bez primljenog gola, a nedavno je kod kuće pobedio Malatiju.

