Možda bi pre koju godinu grupa sa Zenitom, Malmeom i Čelsijem u Ligi šampiona predstavljala mačji kašalj za velikana italijanskog fudbala. Posle svega što se izdešavalo u Torinu u prethodnom periodu, čini se da to više nije slučaj. Slab početak sezone, odlazak Kristijana Ronalda, traženje identiteta, finansijski problemi koji su limitirali klub na transfer pijaci, pod veliki znak pitanja stavljaju plasman Bjankonera u narednu fazu takmičenja.

Kada na to dodamo da su Plavci u međuvremenu postali prvaci Evrope i sjajnom strategijom na tržištu skrojili tim od kojeg zaziru i najveći. Činjenicu da je klub iz Sankt Peterburga uspostavio dominaciju u Rusiji i iz godine u godinu rastao. Opipljiv napredak u kvalitetu i ambicijama jednog od najvećih iznenađenja kvalifikacionog ciklusa iz Švedske, dolazimo do zaključka da će četa Masimilijana Alegrija morati vraški da se pomuči kako bi i osmu godinu zaredom izborila plasman među 16 najboljih ekipa najkvalitetnijeg takmičenja Starog kontinenta.

To je ujedno i najveća enigma Grupe H. Čini se da Plavcima niko neće moći da stane na put. Imaju dovoljno opcija, znanja i iskustva da kao prvi dođu do karte za osminu finala. Juventusu, Zenitu i Malmeu ostaje borba za drugo mesto. Čini se da bi skandinavski predstavnik bio i više nego zadovoljan osvojenim trećim mestom u grupi, ali je jasno da će četa bivšeg danskog reprezentativca Jana Dal Tomasona u svaki meč ući rasterećeno. Svesna da je već napravila veliki uspeh. Ali nema sumnje da će svih šest mečeva odigrati maksimalno angažovano. Dokazala je tokom kvalifikacija da želi da se nadigrava, ali i da ima kvalitet potreban za tako nešto. Pa makar na drugoj strani terena bile i neke od najboljih evropskih ekipa. Zenit bi da spere gorak ukus iz usta, osvajanjem boda u grupnoj fazi najglamuroznijeg kontinentalnog takmičenja. Nema sumnje da poseduje oružja za daleko više.

ČELSI

Fudbaleri Čelsija proslavljaju osvajanje Lige šampiona (Foto: Reuters)

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE ČELSI OSVOJITI LIGU ŠAMPIONA - 15,0

Branilac trona je bez sumnje prvi favorit u grupi. Spada i u red timova kojima se daju najveće šanse za osvajanje ušatog pehara. Minule sezone su mimo svih očekivanja prvi prošli kroz cilj i domogli se najvrednijeg evropskog pehara. Ovoga puta ih niko neće potcenjivati. Toga su svesni. Što su pokazali i potezima na transfer pijaci.

Ostali su možda kraći za jednog centralnog defanzivca. Velika želja je bio Žil Kunde iz Sevilje. Pregovarali su Marina Granovskaja i njen tim do poslednjih trenutaka letnje pijace sa sportskim direktorom Andažulana Monćijem i njegovim saradnicima. Nisu pronašli zajednički jezik. Francuz je žarko želeo na Stamford Bridž. Kada je priča oko njegovog prelaska u Čelsi pala u vodu, navodno je pobeseno. Španski mediji su preneli da je odbijao da razgovara sa Monćijem i trenerom Julenom Lopetegijem. Kako bilo, igraće na Sančes Pishuanu makar do januara. Sviđalo mu se to ili ne.

Na upornosti rukovodica španskog kluba mogao bi da profitira talentovani Trevo Čaloba. Dobio je iznenada priliku na startu sezone i odlično se pokazao. Već na debiju u Premijer ligi postigao je i sjajan pogodak. Do daljeg će u rotaciji odmenjivati Kurta Zumu, koji se preselio u komšijski Vest Hem.

Romelu Lukaku (Foto: Reuters)

I dok sa Rohiblankosima Plavci nisu uspeli da se dogovore, uspeli su da dovedu dva kapitalna pojačanja. Prošlo je mesec dana od početka sezone i svima je već jasno da nijedan cent od 115.000.000 evra izdvojenih za povratak Romelua Lukakua nije uzalud utrošen. Tri nastupa u Premijer ligi - tri gola. Godine provedene u dresu Intera poslužile su mu da dodatno sazri kao fudbaler i svojoj igri doda još koji element. Nije preterivanje reći da je izrastao u jednog od najboljih centarfora na svetu. Pojedini navijači Plavaca bi se nesumnjivo usudili da kažu - najbolji.

Dok su se vodili pregovori sa Seviljom, sportski sektor Plavaca radio je u Španiji na još jednom transferu. Za razliku od Kundeovog, uspešno su ga okončali. Na pozajmicu je stigao španski reprezentativa Saul Njigez iz madridskog Atletika, sa pravom otkupa. Vezni red i napad Plavaca spadaju u red najboljih u Evropi.

Tomas Tuhel je ostao pri svom sistemu. Igra sa trojicom u zadnjoj liniji, veliku poverenje ima u vezne igrače, dok je napad i te kako sposoban da namuči i neke od najboljih odbrana na planeti. Ima dovoljno igrača na raspolaganju da bez problema može da rotira i održi ekipu svežom i pored gustog kalendara. Sve ukazuje da će se prošetati kroz Grupu H.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE ČELSI BITI POBEDNIK GRUPE H - 1,80

Kao i uvek, početak je bitan. Rezultat na startu grupne faze često daje ton za nastavak borbe i prolazak u narednu rundu. Zato je jasno da će Čelsi krenuti sa najjačim snagama već od prvog kola, kako bi uspostavio kontrolu i bez iznenađenja pronašao put do osmine finala.

Plavci su sezonu počeli na sjajan način. Najpre su osvojili trofej Superkupa Evrope (slavili posle penala protiv Viljareala). Potom su u Premijer ligi bez primljenog gola savladali Kristal Palas i Arsenal, dok je i remi sa Liverpulom podvig, s ozbirom da je u finišu prvog poluvremena Ris Džejms zaradio isključenje. Minulog vikenda je Aston Vila izrutinirana, a mreža je ponovo ostala netaknuta.

Duel sa Zenitom zbog poreda će propustiti Ngolo Kante i Kristijan Pulišić, ali Tuhel nema briga. Ima ko da ih odmeni.

Nemački stručnjak je dve godine zaredom igrao finale Lige šampiona. Najpre je sa Pari Sen Žeremenom izgubio od Bajerna. Sa Čelsijem je otišao do kraja. Zato pred početak borbe za najsjajniji trofej evropskog klupskog fudbala ističe da je najbitnije ne osvratati se na prošlost.

"Ništa nije kao verovanje. Igrao sam finale sezonu ranije i imao osećaj velikog dostignuća. Velika je razlika kada ne napravite poslednji korak, ali ništa se ne može porediti kada uspete. Zaista menja ponešto za sve. Najvažnija stvar je da ne gledamo unazad, već da zadržimo taj osećaj i glad. To stvara zavisnost. Najvažnija stvar u ovoj igri je pobeđivanje, jer menja atmosferu i osećaj. Daje vam prirodno samopouzdanje".

PROJEKTOVANIH 11

Registrovani igrači za Ligu šampiona

Golmani: Kepa Arizabalaga, Eduar Mendi, Markus Betineli, Lukas Bergstrom

Odbrana: Antonio Ridiger, Markos Alonso, Andreas Kristensen, Tijago Silva, Trevo Čaloba, Ben Čilvel, Ris Džejms, Sezar Aspilikueta, Malang Sar

Sredina: Žoržinjo, Ngolo Kante, Mateo Kovačić, Kristijan Pulišić, Saul Njigez, Ros Barkli, Mejson Maunt, Kalum Hadson Odoi, Hakim Zijeh, Kai Haverc, Luis Bejker, Harvi Vejl

Napad: Romelu Lukaku, Timo Verner, Ruben Loftus Čik

Tržišna vrednost ekipe

882.500.000 evra

Najvredniji igrač

Romelu Lukaku (100.000.000 evra)

Učinak na evrosceni minule sezone

Pehar Lige šampiona (pobeda nad Mančester Sitijem)

JUVENTUS

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE JUVENTUS OSVOJITI LIGU ŠAMPIONA - 20,0

Nije Juve što je bio. To je sada sasvim jasno. Trebaće dosta vremena Masimilijanu Alegriju da vrati stvari na svoje mesto. Efekat Kristijano Ronaldo nije bio pozitivan po klub. Koliko god to čudno zvučalo. Naravno, da nije bilo pandemije virusa korona, finansijskih problema i nepredviđenih okolnosti koje je sa sobom donela, možda bi se pevala druga pesma u Torinu. Možda bi se početkom leta slavila i jubilarna 10, uzastopna titula. Na kraju se može izvesti zaključak da je angažovanje jednog od najboljih fudbalera svih vremena - i pored 101 pogotka koji je dao za klub - bio promašaj. Izgleda da je i to moguće.

Utisak je i da je dolazak Portugalca iz madriskog Reala za 100.000.000 evra i platu od 31.000.000 evra po sezoni, bio i jedan od razloga za Alegrijev odlazak pre dve godine. Italijanski mediji su neretko pisali da je bio protiv angažovanja zvezde svetskog fudbala. Ako je istina, izgleda da je bio u pravu. Ronaldo je doveden kako bi se osvojila Liga šampiona, a u minule dve sezone Stara dama nije mogla dalje od osmine finala. Prvo ju je šokirao Lion, a potom i Porto. I to mnogo govori.

Ako se sumnjalo da Ronaldov dolazak i Alegrijev odlazak imaju nešto zajedničko, onda je i jasno da je povratak italijanskog stručnjaka, makar u nekoj meri, povezan sa odlaskom portugalske superzvezde. Klub ga je pustio da se vrati u Mančester junajted za 15.000.000 evra. Nada se da bi u kasu moglo da se slije još potencijalnih 8.000.000 na ime bonusa. Najvažnije je Bjankonerima bilo da se oslobode njegove velike plate. To dovoljno govori o situaciji u klubu.

Masimilijano Alegri (Foto: Reuters)

Ekonomska situacija praktično je stavila okove Juventusu oko vrata. Limitiran, velikan italijanskog fudbala nije uspeo da zakrpi sve rupe tokom nedavno okončanog prelaznog roka. Kao zamena za Ronalda vratio se Mojze Ken. Bio je višak u Evertonu. Veliki novac izdvojen je za otkup ugovora američkog veziste Vestona Mekenija. Čini se samo zbog želje kluba da ga proda i nešto zaradi, kako bi makar stavio flaster na bolan minus u kasi. Mladi Mohamed Ihataren i Kajo Žorž su zalog za budućnost. Uspeo je Juve magično da ih preseli u svoje redove za skupa 7.000.000 evra. Makar je toliko potrošio ovog leta. Plaćaće ih i par narednih.

Kao najveće pojačanje i čini se jedino dostojno renomea kluba izdvaja se Manuel Lokateli. Odlično se razvio minulih sezona u dresu Sasuola, a kao kruna stigle su odlične partije na Evropskom prvenstvu. Odmah će moći da pomogne, a s ozbirom da ima tek 23 godina, jasno je da je pred bivšim fudbalerom Milana blistava budućnost.

Na sve muke nadovezala se loša forma golmana Vojčeha Sčensnog.

Takođe, iako je Merih Demiral prodat Atalanti, zamena na štoperu nije angažovana. Propustio je Juve priliku i da vrati Kristijana Romera, ali je makar ovog leta stigla uplata od Atalante za na ime ranije dogovorenog transfera. Teška 16.000.000 evra. Argentinac se preselio u Premijer ligu. Postao je deo Totenhemovog bedema, dok bi tim iz Bergama na ime prodaje trebalo da zaradi skupa 55.000.000 evra (obeštećenje za pozajmicu + potencijalni otkup + bonusi). Još jedan kiks Stare dame. Mada se krivica može svaliti i na prethodnog sportskog direktora Fabija Paratićija, koji je izgleda uvideo grešku i preselio ga na sever engleske prestonice.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE JUVENTUS BITI POBEDNIK GRUPE H - 2,10

Kako bilo, ima Juve i dalje odličnu ekipu. Samo je pitanje koliko će vremena biti potrebno Alegriju da uspostavi željeni sistem. Od dolaska Ronalda izgubio mu se trag. Posebno u minuloj sezoni od vođstvom početnika Andree Pirla. Popularni Mocart je svojevremeno izjavljivao kako za "dobre igrače uvek ima mesta". Samo su uloge, izgleda, bile u drugom planu.

Tako je početak sezone ozbiljno zabrinuo sve kojima je stalo do crno-belih boja. Činilo se da bi remi sa Udinezeom na otvaranju mogao da bude svrstan u kategoriju kratkoročne krize. Poraz od Empolija dobio je etiketu "nedostatak sreće". Ali neuspeh u derbiju protiv Napolija i to pored ranog vođstva, upalio je alarme.

Zato je idealna prilika za gašenje požara u Švedskoj. Na startu grupne faze Stara dama putuje u Malme. U timu neće biti Artur Melo, Federiko Bernardeski, njegov imenjak Kjeza i mladi Kajo Žorž. Kadrovska situacija više ne može da bude alibi. Kada imate u timu asove poput Paula Dibale, Leonarda Bonućija i Matijsa de Lihta, proverene kadrove u Alvaru Morati, Aleksu Sandru, Adrijenu Rabiou i Huanu Kvadradu, te mlade nade Lokatelija, Kuluševskog, Mekenija, pobeda protiv Malmea - uz dužno poštovanje prema švedskom šampionu - ne sme da se dovodi u pitanje. Čak i kada ne cvetaju ruže.

"Situacija sada ne može da se poredi sa prethodnom koju smo odigrali ovde. Moramo da pobedimo kako bismo postavili prave temelje i suočili se sa izazovima u grupi na pravi način. Uprkos tome što smo vezali dva poraza u prvenstvu, sutra moramo da se fokusiramo na Ligu šampiona", izjavio je Alegri na konferenciji za novinare pred današnji meč.

PROJEKTOVANIH 11

Registrovani igrači za Ligu šampiona

Golmani: Vojčeh Ščensni, Karlo Pinsoljo, Franko Izrael, Matija Peran, Đovani Garofain, Šombor Senko

Odbrana: Matija De Šiljo, Đorđo Kjelini, Matijs de Liht, Danilo, Aleks Sandro, Leonardo Bonuči, Daniele Rugani, Mateo Anzolin, Daniel Kozimo Osvaldo Leo, Koni De Vinter, Alesandro Ričio, Gabrijele Mulaci

Sredina: Artur, Aron Remzi, Huan Kvadrado, Veston Mekeni, Federiko Bernardeski, Adrijen Rabio, Manuel Lokateli, Rodrigo Bentankur, Hans Nikoluzi, Dejan Kuluševski, Fabio Mireti, Ervin Omić, Nikola Sekulov, Đuzepe Leone

Napad: Alvaro Morata, Paulo Dibala, Mojze Ken, Federiko Kjeza, Marko Da Graka, Leonardo Ćeri

Tržišna vrednost ekipe

640.400.000 evra

Najvredniji igrač

Matijs De Liht (75.000.000 evra)

Učinak na evrosceni minule sezone

Osmina finala Lige šampiona (poraz od Porta)

ZENIT SANKT PETERBURG

Fudbaleri Zenita (Foto: AFP)

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE ZENIT OSVOJITI LIGU ŠAMPIONA - 250

Klub sa uspostavljenim sistemom i dominacijom u ruskoj Premijer ligi. Podignut na visokim standardima, satkan mahom od fudbalera vrhunskog kvaliteta, od kojih se "ne bi postideli" ni neki od najboljih evropskih klubova. Ima poseban motiv ove sezone. Minule je podbacio u Ligi šampiona i osvojio samo bod. Žarko želi da se iskupi.

Trostruki uzastopni šampion najveće zemlje na planeti ima čemu da se nada. Sa druge strane, ruski mediji su žreb okarakterisali kao savršen za ekipu Sergeja Semaka. Ima šansu da se domogne naredne faze, ali i ako ispadne neće biti katatrofa. Ipak, čini se će sve sem trećeg mesta opisati tom rečju.

Kako bilo, ruski tim ovog leta nije pretrpeo velike promene. Otišao je Sebastijan Driusi (Ostin, MLS) i to na svoju inicijativu. Zadržan je kostur tima, Sardar Azmun je ušao u poslednju godinu ugovora, ali i dalje ima više nego dovoljno motiva da ostavi srce na terenu. Jer merkaju ga brojni klubovi. Mora da dokaže svoju vrednost tako što će nastaviti da pruža partije na visokom nivou. Tome su se u Sankt Peterburgu i nadali kada su odbili nalete Rome, Bajer Leverkuzena i Liona tokom leta.

Kao najveće pojačanja stigao je brazilski reprezentativac Klaudinjo. Došao je iz Red Bul Bragantina i elitnog ranga u domovini, gde je bio jedan od najboljih igrača. Biće mu potrebno vremena da se adaptira na veliku promenu, ali u klubu veruju da će se 12.000.000 evra teška investicija isplatiti. Najveća boljka ruske ekipe je među stativama. Problem bi trebalo da reši 30-godišnji Stanislav Kricjuk, koji je za 2.000.000 evra stigao iz portugalskog Žil Visentea. Možda ne zvuči obećavajuće, ali 30-godiđšnji čuvar mreže je na debiju protiv Ahmata minulog vikenda pokazao da se na njega može ozbiljno računati. Sa par odličnih intervencija je sprečio rivala da se vrati u meč i ugrozi trijumf najboljeg ruskog kluba. Jednom je kapitulirao, ali u situaciji jedna na jedan sa Mohamedom Konateom nije mogao mnogo da učini.

Malkom (Foto: AFP)

Sezona je otvorena sa osam mečeva bez poraza. Najpre je ubedjivim trijumfom nad Lokomotivom iz Moskve obezbeđen trofej Superkupa. Potom su redom obarani Himki, Rostov i Krasnodar, mada su problemi u zadnjoj liniji bili očigledni. U nastavku su donekle regulisani. U remijima sa Ufom i Lokomotivom i pobedama nad CSKA i Ahmatom, primljena su tri pogotka. Nije idealno, ali stvari evidentno idu na bolje.

Ostaje da se vidi kako će Semak pristupiti duelu sa apsolutnim favoritom i to na njegovom bunjištu. Da li će "parkirati autobus"? Možda. Ne očekuje se ipak da iskopira postavku rivala i tako proba da sačuva mrežu. Moraće Zenit da odigra strpljivo, požrtvovano, ali ne i potpuno spuštenog garda. Poraz na Stamford Bridžu ne bi spadao u kategoriju bolnih, ali je jasno da će Semak i njegovi izabranici učiniti sve da ga izbegnu. Podsećaju mediji iz Rusije i na prošlosezonske podvige moskovske Lokomotive u duelima sa madridskim Atletikom (dva remija), te se nadaju da bi Zenit mogao da izvede nešto slično. U pobedu ipak malo ko veruje. Sa dobrim razlogom.

Ekipi neće moći da pomognu kolumbijski internacionalac Vilmar Barios i hrvatki reprezentativac Dejan Lovren i to je veliki problem. Odlični vezista je u karantinu od povratka iz reprezentacija, pa će velika odgovornost pasti na ramena Brazilca Vendela i ruskog reprezentativca Dalera Kuzjaeva. Bivši štoper Liverpula je povređen. Čini se da će Čelsi rešenja u napadu tražiti po levoj strani, koju čuva Aleksej Sutormin u odsustvu povređenog Vjačelava Karavajeva. S ozbirom da je u pitanju 27-godišnji krilni igrač, jasno će da će Zenit morati da učini sve kako bi mu pomogao u defanzivnim zadacima.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE ZENIT BITI POBEDNIK GRUPE H - 15,0

Možda protiv Plavaca Zenit nema realne šanse, ali sa uzdrmanim Juventusom i te kako može da se nosi. Uspostavljeni 4-4-2 sistem, sa iskusnim pojedincima u svim linijama, uz brazilsku magiju Malkoma i Klaudinja, iskustvo stamenog Artjoma Dzjube i talenat i veštinu "Iranskog Mesija" Azmuna, i više su nego dovoljni da se izađe na crtu Staroj dami. Zenit je uigran, ključni igrači su godinama u klubu, do tančina znaju svoje zadatke i imaju itekako uspešnu saradnju sa trenerom, koji je iz kopački i Zenitovog dresa prešao na klupu. Kalio se pet godina kao asistent, kratko bio i za kormilom Ufe, a onda oduševio na mestu šefa struke kluba iz Sankt Peterburga. Uspeh u Ligi šampiona (minimumje plasman u nokaut fazu) predstavlja ozbiljan motiv za ruskog stratega, koji je domovinu već u par navrata pokorio.

U duelima sa Malmeom će ipak biti veliki favorit, što znači da će susreti sa Bjankonerima biti od ključnog znajača. Neće biti lako Alegrijevoj četi u hladnom Saknt Peterbrugu. U to nema sumnje.

Semak je na konferenciji za medije bio pun hvale za narednog protivnika. Svestan je i on da njegove pulene čeka težak zadatak.

"Čelsi je bio najbolji tim minule sezone. Nema slabu tačku i zato je osvojio Ligu šampiona", izjavio je bivši reprezentativac Rusije i na pitanje o Romelu Lukakuu istakao da se neće fokusirati na samo jednog igrača.

PROJEKTOVANIH 11

Registrovani igrači za Ligu šampiona

Golmani: Stanislav Kricjuk, Mihail Keržakov, Danil Odojevski, David Bizarov

Odbrana. Dmitri Čistjakov, Daglas Santos, Danil Krugovoj, Dejan Lovren, Vjačeslav Karavajev, Jaroslav Rakitski, Danila Hutelev

Sredina: Vilmar Barios, Vendel, Klaudinjo, Daler Kuzjaev, Andrej Mostovoj, Aleksej Sutormin, Aleksandar Jerohin, Magomed Ozdoev, Kiril Kravcov

Napad: Sardar Azmun, Malkom, Artjom Dzjuba, Akim Belohonov, Danil Kuznjecov

Tržišna vrednost ekipe

173.200.000 evra

Najvredniji igrač

Sardar Azmun (25.000.000 evra)

Učinak na evrosceni minule sezone

Grupna faza Lige šampiona (jedan bod)

MALME

Fudbaleri Malmea (Foto: Reuters)

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE MALME OSVOJITI LIGU ŠAMPIONA - 750

Zahvaljujući činjenici da je švedski šampionat počeo još sredinom aprila, Malme je u ozbiljnoj takmičarskoj formi. Daleko boljoj od rivala u grupi. Biće mu to adut, ali i teret. Prevalio je preko leđa 17 utakmica u poslednja dva i po meseca. Ipak, samo četiri puta je bio na kolenima u tom periodu. Posustao je krajem avgusta, te otvaranje grupne faze čeka sa tri meča bez trijumfa. Stigao je švedske šampione umor, ali i čini se da su od prolaska u grupnu fazu mislima već na krcatom Eleda stadionu i duelu sa Juventusom na otvaranju grupne faze elitnog takmičenja. Prvi put još od 2015. godine.

Jasno, veliki uspeh napravio je Jan Dal Tomason. Skrojio je bivši danski reprezentativac odličnu ekipu. Pre svega fizički sposobnu da se takmiči na najvišem nivou. Prvi preduslova za ravnopravno nadmetanjo protiv evropske elite. Začinio je Malme fizičke sposobnosti talentom i veštinom dvojice stranaca. Jedan od njih je i novopečeni reprezentativac Srbije Veljko Birmančević.

Platio ga je Malme ekipi Čukaričkog pred početak tekuće sezone 1.000.000 evra. Par meseci kasnije je jasno - napravio je pun pogodak. O 23-godišnjem Šapčaninu švedska javnost već neko vreme piše isključivo u hvalospevima. A onda ga je upoznala cela Evrope. Sjajnim partijama trasirao je put Nebeskoplavima na Ligi šampiona. Na sedam nastupa u kvalifikacijama postigao je četiri gola i dva namestio.

"Odlično se pokazao. Čitav tim je odradio sjajan posao. On je mlad momak. Još uvek se prilagođava na novu sredinu i naš način igranja. Ali polako napreduje. I to se vidi. Veoma je talentovan igrač i ima posebne veštine, koje veoma cenimo - postiže golove, odličan je u jedan na jedna situacijama, brz. Ti kvaliteti su potrebni svakom timu", nahvalio je Tomason srpskog reprezentativca pred sudar sa Juventusom.

Veljko Birmančević (Foto: Reuters)

Krenuo je Malme ka društvu najboljih klubova Starog kontinenta još sedmog jula. Najpre je izrutinirao letonsku Rigu (5:1 u dvomeču), potom se dobrano pomučio sa finskim HJK-om, pa se činilo da neće imati daha da završi posao. Usledila je senzacija. Na krilima srpskog asa.

Savladan je škotski prvak Rendžers najpre na Eledi, uz gol i asistenciju Birmančevića (2:1). A potom i na legendarnom Ajbroksu. Pet minuta slave je u Glazgovu imao Antonio Čolak (2:1, golovima Hrvata u 53. i 58. minutu). Žreb je pokazao na Ludogorec. Ponovo je Veljko počeo da kroji pobedu golom. Poslednji konac provukao je Berget. Malme je u Razgrad otputovao sa dva gola prednosti. Ushićen, sa ukusom elite na vrhu jezika, pao je u Bugarskoj, ali poraz od Ludogoreca jedan je od retkih koji nikad neće boleti. Zadržao je gol viška u dvomeču i napravio poslednji korak. Mušema stiže u Zeleni grad.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE MALME BITI POBEDNIK GRUPE H - 40,0

Najveća snaga Tomasonove ekipe? Glad mladih igrača. Željnih dokazivanja. Čak 15 članova prvog tima ima 25 godina ili manje. Malme želi da bude dominanantan na terenu ko god da je protivnik. Sa ili bez lopte. Teži ka atraktivnoj i otvorenoj igri, ali visok stepen fizičke pripremljenosti odlično koristi u tranziciji i odbrani. Dobra sprema omogućava igračima da održe visok nivo koncentracije tokom 90 minuta. Što će protiv bez sumnje kvalitetnijih timova u elitnom takmičenju biti neophodno. Takođe, Tomason je naučio svoju ekipu da se prilagođava i bude fleksibilna na terenu. Često menja formacije i tokom utakmice. Zasad ima rezultate.

Sudar sa Juventusom na startu grupne faze čeka bez dvojice bitnih igrača - Ole Toivonena i Jonasa Knudsena. Ipak, pomenuti dvojac je odavno van stroja, pa je ekipa pokazala da može i bez njih.. Problem je što su pod znakom pitanja nastupi Niklasa Mojsandera i Oskara Levickog.

Tradicija nije na strani najtrofejnijeg švedskog kluba. Na poslednjih 12 utakmica u Ligi šampiona pretrpeo je 10 poraza (dva trijumfa). Ima najlošiji procenat uspešnosti u takmičenju uz Makabi Tel Aviv i bečki Rapid. Postigao je tek tri pogotka na poslednjih 10 mečeva u eliti (na osam je pucao ćorke). Generacija bivšeg fudbalera Milana će to pokušati da promeni.

PROJEKTOVANIH 11

Registrovani igrači za Ligu šampiona

Golmani: Meklker Elborg, Johan Dalin, Ismael Dijavara

Odbrana: Erik Larson, Niklas Mojsander, Martin Olson, Feliks Bejmo, Anel Ahmedhodžić, Lase Nilsen, Noa Ile, Franc Brorson

Sredina: Soren Rijeks, Oskar Levicki, Erdal Rakip, Serhio Penja, Anders Kristijansen, Romen Gol, Veljko Birmančević, Bonke Inosent, Peter Gvargis, Adi Nalić, Jo Inge Berget, Markus Bjorkvist, Sebastijan Nanazi

Napad: Antonio Čolak, Malik Abubakari

Tržišna vrednost ekipe

25.930.000 evra

Najvredniji igrač

Anel Ahmedhodžić (4.000.000 evra)

Učinak na evrosceni minule sezone

Kvalifikacije za Ligu Evrope - plej-of (poraz od Granade)

IZBOR UREDNIKA

LIGA ŠAMPIONA (GRUPNA FAZA) - 1. KOLO

Utorak

Grupa H

21.00: (1,23) Čelsi (6,50) Zenit (16,0)

21.00: (6,75) Malme (4,30) Juventus (1,65)

*** Kvote su podložne promenama