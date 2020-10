Znalo se još na početku da će ovo biti sezona dosta drugačija od ostalih. Kalendar zbijen, igra se praktično na svaka tri dana, a Romina klupa nedovoljno široka da može da “pokrije” tri fronta. Zbog toga se Paolo Fonseka odlučio da meč sa Jang Bojsom stavio u drugi plan i ekipu sačuva za derbi petog kola Serije A sa Milanom, ali ovoga puta zbog te odluke nije platio ceh - 2:1 (0:1).

Roma je meč počela bez nosilaca igre. Edin Džeko, Žordan Veretu, Hernik Mkitarjan, Lorenco Pelegrini i Leonardo Spinacola meč su počeli sa klupe, što se odrazilo na igru Fonsekine ekipe. U odbrani nesigurno, na sredini bezidejno, u napadu bezopasno - bio bi kratak opis krvne slike rimskog tima tokom većeg dela susreta.

S druge strane, domaćin je pokazao da je u prethodnim učešćina na evrosceni nakupio dovoljno iskustva da ovakve situacije zna da iskoristi. Demonstrirao je to najbolje Rider u 13. minutu, nasamario Kristantea koji se nespretno postavio na ivici šesnaesterca i umešno pao. Žan-Pjer Nsame je preuzeo odgovornost i sa bele tačke postigao svoj četvrti gol u sezoni.

Fonseka je uvideo da će se teško šta promeniti na terenu, ukoliko ne reaguje, te je do 60. minuta u igru uveo Džeka, Veretua, Mkitarjana. I onda – potpuni preokret. Bosanskohercegovački napadač prelepim dodavanjem pronalazi Peresa u 69. za izjednačenje, a pet minuta kasnije drugi rezervista, Mkitarjan, iz prekida pogodio Kumbulu za vođstvo rimskog kluba. U finišu je Jang Bojs imao priliku preko Mešaka da stigne do, rekli bismo, zasluženog boda, ali Pau Lopez nije tako mislio.









U Beču identična situacija. Mikel Arteta je punih sat vremena gledao kako se njegova ekipa muči protiv Rapida, ali je, poput Fonseke, sa dve izmene uspeo da promeni tok meča i stigne do teškog trijumfa – 1:2 (0:0).

Domaćin je bio konkretniji rival u prvom delu meča, ali je do pogotka stigao tek početkom nastavka, i to poklonom Bernda Lena. Poigravao se nemački golman u svom petercu, želeo da započne akciju iz poslednje linije, pogodio Karu prilikom dodavanja, lopta se odbila do Funtasa koji je bez problema pogodio nebranjen bliži ugao.

Bio je to jasan znak za španskog stručnjaka da pogleda ka klupi. Uveo je Obamejana i Beljerina i ekipa je živnula. Londonski tim je stigao do izjednačenja u 70. minutu preko Luiza, ali je golu kumovalo prekasno istrčavanje golmana Rapida Štrebinger prilikom centaršuta Pepea.

Preokret je stigao samo četiri minuta kasnije u režiji rezervista. Ubacio se Beljerin po desnoj strani i poslužio Gabonca na drugoj strani kome je ostao lakši deo posla.

U okviru iste grupe, Dandalk je bio blizu da četvorogodišnje odsustvo iz Lige Evrope obeleži trijumfom protiv Moldea, ali je na kraju morao da se zadovolji časnim porazom – 1:2 (1:0).

Šampion Irske je iskoristo prvu, ispostaviće se na kraju, i jedinu pravu priliku. Klasičnu ostrvsku akciju realizovao je Mari u 34. minutu za veliko slavlje. I tu je Dandalk stao.

U nastavku je Molde u potpunosti preuzeo inicijativu, koju je po isteku sat vremena igre, uz malo sreće, u izjednačenje pretvorio Husain volej udarcem. Desetak minuta kasnije Genon nespretno startuje u svom šesnaestercu, a udarcem sa bele tačke Omoidžuanfo pretvara u treći preokret u dve pomenute grupe.

U drugom meču grupe A Kluž je na gostovanju CSKA stigao do važna tri boda na startu takmičenja - 2:0 (0:0).

Za ekipu iz Sofije je večerašnji meč bio prvi u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja posle punih deset godina. U međuvremenu je zbog dugova morao u treći rang, ali je uspeo da se izvuče iz "blata" niželigaškog bugarskog fudbala i vrati se tamo gde mu je po tradiciji mesto. I nije se obrukao na povratku. Štaviše, u prvom poluvremenu je bio mnogo bolji rival, ali je u nastavku platio danak neiskustvu. Dovolnjo je Kluž "namazana" ekipa da ume da kazni propuštene prilike. Poveo je rumunski šampion u uvodnim minutima drugog dela iz kornera, da bi trijumf potvrdio posle neshvatljivog starta jednog defanzivca domaće ekipe, za koji je Kluž nagrađen penalom. Deak je sa bele tačke potvrdio trijumf rumunske ekipe.

LIGA EVROPE – 1. KOLO

Četvrtak

GRUPA A

Jang Bojs - Roma 1:2 (1:0)

/Nsame 14pen - Peres 69, Kumbula 74/

CSKA Sofija - Kluž 0:2 (0:0)

/Rondon 53, Deak 74pen/

GRUPA B

Rapid - Arsenal 1:2 (0:0)

/Funtas 51 - Luiz 70, Obamejan 74/

Dandalk - Molde 1:2 (1:0)

/Mari 34 - Husain 62, Omoidžuanfo 72/