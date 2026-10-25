Gudelj može na dve pozicije, ali ne može da se trka sa Injakijem; Hetafe primio devet u četiri dana
Vreme čitanja: 8min | ned. 25.10.26. | 16:00
Atletik Bilbao vrlo ubedljiv protiv čete Hosea Bordalasa – 4:0
Od 5. septembra trajao je „post“ Atletik Bilbaa. Četiri vezane utakmice Baskijci su bili bez pobede, između ostalog i zbog toga što duže od mesec dana nisu igrali na svom San Mamesu, ali su povratak na domaći teren obeležili prilično autoritativnom pobedom nad bledim Hetafeom - 4:0 (2:0) u 10. kolu La Lige. Pobedom koja ih je podigla u gornju polovinu tabele, a četu Hosea Bordalasa ostavila na samo bod iznad opasne zone.
U ozbiljnoj krizi je Partizanov letošnji ’dželat’ u plej-ofu Lige konferencije. Nakon reprezentativne pauze nikoga nisu pobedili, sada već, pet utakmica zaredom, na poslednja dva meča primili su devet golova, i dalje nemaju ni bod u gostima u prvenstvu ove sezone... Ni to što je Bordalas zamenio čak šestoricu startera iz evropskog fijaska protiv Lugana od pre neko veče, nije pomoglo da se izbegne novi fijasko.
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Jedan od te šestorice bio je i Nemanja Gudelj, koji je i na ovom meču pokazao svoju polivalentnost. Prvo poluvreme odigrao je kao centralni od trojice štopera, drugo u veznom redu. I svašta on može, ali ne može baš da se trka sa Injakijem Vilijamsom. A, namestila se takva situacija da je srpski reprezentativac bio u krupnom kadru kod drugog gola domaćina. Izašao je jako visoko, do centra igrališta i ostao jedan na jedan na velikom prostoru sa brzonogim napadačem Atletika. Nije mu mogao ništa, a Baksijci su nakon nešto više od pola sata igre maltene rešili pitanje pobednika.
Jer, vodili su od 17. minuta, kada je Berenger pogodio direktno iz skraćenog kornera. Iznenadio je sve fudbalere koji su se nalazili u kaznenom prostoru, lopta je prošla kroz šumu nogu i završila u surptnoj maloj mreži. Strelac je ovaj pogodak proslavio tako što je podigao dres svog teško povređenog saigrača Gorke Gurusete.
Baš mizerno izdanje Hetafea, ispada da je pokušaj Teratsa još iz petog minuta, kada je utrčao iz drugog plana na povratnu loptu, ali šutirao prilično mlako po zemlji, pravo u Simona, bila najozbiljnija ofanzivna akcija gostiju na meču.
Atletik je rutinski čuvao stečenu prednost, a čak je uspeo da je udvostruči, i to kako?! Još dva gola posle prekida, jedan skoro pa autogol, kada je Paredes bio najviši u skoku, a lopta na putu do mreže zakačila Valua, a drugi maltene direktno iz slobodnog udarca, uz kratko dodavanje, kada je Juri Berčiče neodbranjivo šutirao. Prethodno je Mario Martin dobio direktan crveni karton zbog neopreznog starta, tek da debakl Hetafea bude potpun.
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PRIMERA – 10. KOLO
Petak
Alaves – Malaga 1:1 (0:1)
/Manjas 89 – Ninjo 44/
Subota
Rajo Valjekano - Elče 0:3 (0:2)
/Redondo 23 pen, Nino 36 pen, Valera 68/
Rasing Santander - Espanjol 2:1 (0:0)
/Beloćian 69, Zabiri 84 - Ekspozito 62/
Valensija - Viljareal 1:2 (1:0)
/Pepelu 38 pen - Friman 69, Mikautadze 90+6/
Atletiko Madrid - Deportivo 1:0 (0:0)
/Alvarez 48/
Nedelja
Atletik Bilbao - Hetafe 4:0 (2:0)
/Berenger 17, Injaki Vilijams 35, Paredes 70, Berčiče 88/
16.15: (2,95) Selta (3,40) Betis (2,40) MOZZART RELAX
18.30: (1,62) Sosijedad (3,90) Levante (5,60) MOZZART RELAX
21.00: (1,70) Barselona (5,00) Real Madrid (4,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (1,95) Sevilja (3,45) Osasuna (4,00) MOZZART RELAX