Gudelj može na dve pozicije, ali ne može da se trka sa Injakijem; Hetafe primio devet u četiri dana

Od 5. septembra trajao je „post“ Atletik Bilbaa. Četiri vezane utakmice Baskijci su bili bez pobede, između ostalog i zbog toga što duže od mesec dana nisu igrali na svom San Mamesu, ali su povratak na domaći teren obeležili prilično autoritativnom pobedom nad bledim Hetafeom - 4:0 (2:0) u 10. kolu La Lige. Pobedom koja ih je podigla u gornju polovinu tabele, a četu Hosea Bordalasa ostavila na samo bod iznad opasne zone.

U ozbiljnoj krizi je Partizanov letošnji ’dželat’ u plej-ofu Lige konferencije. Nakon reprezentativne pauze nikoga nisu pobedili, sada već, pet utakmica zaredom, na poslednja dva meča primili su devet golova, i dalje nemaju ni bod u gostima u prvenstvu ove sezone... Ni to što je Bordalas zamenio čak šestoricu startera iz evropskog fijaska protiv Lugana od pre neko veče, nije pomoglo da se izbegne novi fijasko.