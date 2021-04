Vezista Mančester Sitija, Ilkaj Gundugan, jedan od najcenjenijih fudbalera današnjice, bio je zvanično najbolji fudbaler Premijer lige u januaru i februaru ove godine... Ali, rođeni Nemac turskih korena je u proboju ka fudbalskom vrhu morao da se suoči sa mnogim preprekama koje nisu bile ispred većine njegovih saigrača, ma u kom klubu da je igrao. Najveći problem su bile predrasude okruženja...

"Bilo je ljudi (u vreme dok sam igrao u Nemačkoj) koji su bili zapanjeni koliko dobro govorim nemački. Odgovorio sam im: Pa, odrastao sam u Nemačkoj, bila bi šteta da ne govorim taj jezik", napisao je između ostalog u kolumni za "The Players' Tribune" Gundugan čiji su roditelji Turci, pa je logično da odlično govori i maternji jezik.

Sreda, 21.00: (2,95) PSŽ (3,45) Mančester Siti (2,35)

U svojevrsnoj ispovesti za pomenuti sajt u kojoj je navodio i sve lepe uspomene, priznaje da nisu samo Nemci upirali prstom u njega...

"Bilo je i obrnutih situacija. Sebe smatram i Turčinom, ali neki Turci kažu: Oh, jesi li Turčin? To je vrlo loš osećaj. Ja sam deo obe zemlje, ali ponekad mi se čini kao da sam zaglavljen između njih. Kažu da nisam potpuno Nemac, pa onda da nisam potpuno Turčin. Ko sam ja onda?", zapitao se Ilkaj.

Kaže da mu je najteže bilo kada je morao da se odluči da li će da igra za Nemačku ili Tursku.

"Još sam bio tinejdžer, pa nisam znao da li ću ikada postati dobar fudbaler. Nisam mogao da zamislim kakve će reakcije proizvesti moje odluke. Naročito se u Turskoj pitaju koliki sam ja zapravo Turčin. Činjenica da igram za Nemačku ne pobija drugu činjenicu da sam Turčin, razumete li? Ali čini se da je nekim ljudima to teško da razumeju."

Danas, 21.00: (2,55) Real Madrid (2,95) Čelsi (3,05)

Sjajni vezista je navodio i neprijatnosti koje je imao u vreme dok je nosio dres Borusije, doduše samo u početku dok okolina nije saznala čime se bavi.

"Kad sam stigao u Dortmund, činilo mi se da sam spreman na sve. Pogrešio sam. Nikada neću zaboraviti šta se tada dogodilo. Tražio sam stan u gradu i čuo sam kako ljudi (iza leđa) pričaju o meni: Jeste li videli ovo prezime? Gundogan. On je Turčin. Jeste li sigurni da može sebi da priušti ovaj stan?"

Ipak, kada im je rekao da je fudbaler, njihov ton se promenio.

"Rekli su mi: Oh gospodine, molim vas uđite, pogledajte, na raspolaganju smo vam. A i oni sami su bili imigranti! Bilo je veoma tužno. Zaista je loše što ne možete ovakvih stvari da se otresete. Nesigurnost ostaje u vama. Osećate da vas ljudi gledaju s visine, iako to možda i ne čine", objasnio je as Mančester Sitija i reprezentacije Nemačke koji je uspeo da pobedi sve te predrasude i da za svet bude ono što je i za porodicu i prijatelje - Ilkaj Gundogan...