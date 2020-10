Ako pitate stručnjake za italijanski fudbal reći će vam da je Sasuolo “prijatelj svake kuće“ jer igra izuzetno dopadljiv i lep fudbal. U gustoj magli na Mapeju večeras imali smo priliku da vidimo pravi spektakl u režiji kluba iz Ređo Emilije i gostiju iz Torina!

Čak šest pogodaka gde se prosto ne zna koji je lepši od kojeg, Sasuolovo vaskrsnuće uz dva pogotka za manje od minut i bravure srpskih reprezentativaca Filipa Đuričića i Saše Lukića! Možda je baš do guste magle koja je prekrila dom igrača Sasuola, u nekim momentima čak ni na televizijskom snimku nije moglo lepo da se vidi šta se dešava na terenu, pa je dobro pitanje koliko su fudbaleri, a pre svih golmani zaista mogli da imaju dobar pregled. Ali to ne umanjuje onu iskrenu fudbalsku lepotu viđenu u dva sata kvalitetnog fudbala.

Sve je počelo od pogotla Karola Linetija poslepola časa igre na asistenciju Megrima Vojvode s desnog boka. Dubinska lopta i kazna za Sasuolo koji je već u 10. minutu preko Simonea Verdija propustio veliku šansu da stigne do vođstva.

Gotovo punih 40 minuta čekalo se na naredni pogodak na meču, ali je i te kako bio vredan čekanja. Mamma mia Đuričić! Kakva je to fudbalska bravura bila srpskog reprezentativca! Popularna “štikla“ u srcu kazneznog prostora gostiju koja može komotno da se nađe na televizijskim špicama u nastavku sezone. Preleg gol momka koji je poslednjih meseci mnogo sazreo i ostvario drastičan napredak koji bi u skorijoj budućnosti mogao da mu garantuje i veliki transfer.

Ali, taj Đuričićev gol kao da je razbesneo Bikove koji su u dva minuta razbili ilizuju Sasuola da može do pobede! Prvo je kapiten Andrea Beloti u 77. minutu vratio vođstvo Torinu, da bi nepunih 120 sekundi kasnije Saša Lukić i on odigrali akciju iz snova koja se završila majstorijom srpskog veziste. Lukić je, inače, na večerašnjoj utakmici igrao “desetku“ što mu definitivno nije prirodna pozicija, ali je na kraju stigao do pogotka. I to kakvog.

Kako su Beloti i Lukić stavili do znanja domaćinu da neće moći da se dokopa pobede, tako je Sasuolo vaskrsnuo i zamalo napravio podvig ravan čudu! U manje od 60 sekundi Sasuolo je sa dva pogotka poravnao rezultat i na kraju umalo stigao do trijumfa. Sve je počelo posle Đuričićevog dodavanja za Vlada Kirikeša koje se u magli pretvorilo u asistenciju za projektil koji je ispalio rumunski fudbaler sa preko 25 metara! Nisu stigli gosti da se oporave od razornog pogotka Kirikeša, a na semaforu je pisalo 3:3! Ovog puta strelac je bio Frančesko Kaputo i to glavom posle ubacivanja Domenika Berardija.

Kakav meč!

SERIJA A - 5. KOLO

Petak

Sasuolo - Torino 3:3 (0:1)

/Đuričić 71, Kirikeš 84, Kaputo 85 – Lineti 33, Beloti 77, Lukić 79/

Subota

15.00: (1,45) Atalanta (4,60) Sampdorija (7,00)

18.00: (7,00) Đenova (4,50) Inter (1,45)

20.45: (1,73) Lacio (3,90) Bolonja (4,60)

Nedelja

12.30: (2,00) Kaljari (3,45) Krotone (3,80)

15.00: (8,00) Benevento (5,30) Napoli (1,35)

15.00: (2,10) Parma (3,35) Specija (3,60)

18.00: (1,83) Fjorentina (3,60) Udineze (4,40)

20.45: (1,35) Juventus (4,90) Verona (9,50)

Ponedeljak

20.45: (2,20) Milan (3,45) Roma (3,25)





