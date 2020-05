Gužva u vrhu: Šest timova pikira trofej u Turkmenistanu

Deset rundi je već odigrano u Turkmenistanu, odnosno šest nakon što je šampionat nastavljen posle pauze uzrokovane pandemijom virusa korona. A situacija je sve, samo ne kristalno čista. Čak šest ekipa nalazi se u razmaku od pet poena, pa deluje da će borba za titulu biti izuzetno zanimljiva sve do samog kraja. Altin Asir i Ahal su zadali određeni ritam, ali očigledno ej da Ašhabad, Kepetdag, Sagadam i Merv mogu da ga isprate bez ikakvih problema.

Svakako, Altin Asir, Ahal i Sagadam nalaze se u koliko-toliko boljoj situaciji, pošto na svom kontu imaju jednu utakmicu manje. I sva tri tima će danas istrčati na teren, što znači da ćemo jasno moći da vidimo kako ko stoji pred drugi deo tamošnjeg šampionata.

Štaviše, Sagadam i Ahal će udariti jedan na drugog u direktnom okršaju (14.15). Domaćin ovaj susret dočekuje u izuzetno dobrom raspoloženju, pošto nije poražen na pet minulih duela, dok Ahal sa druge strane u meč ulazi iz veoma neprijatnog poraza protiv Ahala u gostima od pre samo pet dana (0:3). Ono što može da ih uteši jeste podatak da je današnji domaćin samo jednom slavio protiv njih na poslednjih 12 duela. Na preostalim smo videli ukupno devet pobeda Ahala uz dva nerešena ishoda.

Govoreći o drugom duelu, ne možemo da ne pomenemo da su sinoć mladi fudbaleri Altin Asira po prvi put izgubili u tamošnjoj ligi ove sezone i to upravo do Kepetdaga iz Ašhabada. Do juče su imali skor od deset pobeda iz deset kola. Videćemo da li će to biti dodatni motiv za njihove kolege seniore, koji danas igraju protiv istog tima u prvom rangu (15.00).

I ovde vredi pogledati međusobni skor pre nego što se odlučite da stavite par na tiket. Naime, Kepetdag nikada nije uspeo da savlada Altin Asir u svojoj istoriji, a odigrali su zaista poprilično veliki broj duela. Tačnije, ukupno 17 mečeva, a skor je takav da današnji gost ima 15 pobeda uz dva nerešena ishoda. Ruku na srce, poslednji duel je završen upravo remijem.

TURKMENISTAN 1 – 11. KOLO

Sreda

Ašhabad – Merv 1:1 (0:1)

Energetik – Nebitči 5:1 (3:0)

Četvrtak

14.15: (3,20) Sagadam (3,00) Ahal (2,30)

15.00: (5,90) Kepetdag Ašhabad (3,80) Altin Asir (1,55)

***kvote su podložne promenama