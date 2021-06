Izrastao je Mikel Ojarzabal u odličnog igrača, a moglo bi ovo leto da bude ključno da Real Sosijedad unovči svog kapitena. Po pisanju lista La Razon, za 24-godišnjeg krilnog napadača zainteresovan je Mančester siti.

Prvi pik Pepa Gvardiole je svakako Hari Kejn, ali bez obzira na to hoće li Građani uspeti da dovedu golgetera Totenhema, Ojarzabal bi mogao na Etihad. S tim da je prvo potrebno da na račun Sosijedada legne 75.000.000 evra. Navodno je to cifra koja je potrebna da bi u San Sebastijanu uopšte i pristali na razgovor o prodaji svog najboljeg igrača, koji je u prošloj sezoni dao 11 golova i imao osam asistencija. Bila je to četvrta uzastopna sezona u kojoj je postigao dvocifren broj pogodaka.

U slučaju da transfer bude realizovan, plavo-beli kao zamenu žele Pabla Sarabiju iz Pari Sen Žermena. Cifra od 15.000.000 evra nije enormna, ali su u trci za nekadašnjim đakom Real Madrida još Sevilja, Viljareal i Atletiko Madrid.

Pored Ojarzabala, Sitiju je iz redova Real Sosijedada interesantan i Aleksander Isak. Reprezentativac Švedske igra odlično na Evropskom prvenstvu, te nije interesantan samo šampionu Engleske, već i Čelsiju i Liverpulu. I njegov transfer značajno bi napunio kasu, jer u Sosijedadu veruju da ga mogu prodati za 70.000.000, međutim, problem bi mogla da im napravi Borusija Dortmund, koja po klauzuli iz ugovora potpisanog između klubova 2019. ima pravo da ga otkupi nazad za 30.000.000 evra.