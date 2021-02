Kada je Totenhem sredinom novembra savladao Mančester Siti delovalo je da će Građani drugu uzastopnu sezonu ostati bez titule u Premijer ligi. Jeste to bila tek osma utakmica mančesterskog tima u prvenstvu, ali je do tada imao tek tri pobede. Prva na startu protiv Vulvsa, a potom i dve minimalne protiv užasnog Arsenala i još goreg Šefild junajteda. Mučio se. Doduše, u fudbalu pogođenom pandemijom mučili su se i drugi ostrvski timovi, ali utisak je, niko kao Građani.

Međutim, u poslednja dva meseca - preporod. Kao da se ne radi o istoj ekipi. Razlog Sitijeve reinkarnacije prvenstveno leži u čvrstoj odbrani. Na poslednjih devet utakmica u Premijer ligi ekipa Pepa Gvardiole primila je jedan gol, a i on je došao u nadoknadi meča, kada je Siti već odavno osigurao trijumf. Ko bi sa ove distance rekao da je Čelsi u taj januarski meč ušao bodovno poravnat.

I pored rekordnih 13 pobeda u nizu u svim takmičenjima, Gvardiola ističe da se i dalje bori sa pojedinim pitanjima koje fudbal u pandemiji donosi sa sobom. Činjenica je da se Siti profilisao kao glavni kandidat za titulu. Deluje toliko impresivno da se svako zapita – šta se to odjednom dogodilo na Itihadu. Izgleda malo toga, jer Gvardiola u intervjuu za Skaj Sports ističe da je sve rezultat dugogodišnjeg kontinuiranog rada. Statistika kaže da Siti manje izlazi u presing nego ranije, mada španski stručnjak kategorički odbija taj podatak.

"I dalje igramo na 60 metara od našeg gola. Nekad preko bokova, nekad kroz sredinu. Zavisi od protivnika. Razlog tome je da bismo igrali bolje, ne da bismo se branili bolje. Razlog zbog kojeg je naša odbrana toliko dobra je zato što 67 odsto vremena imamo loptu u posedu. Glavni preduslov je da imamo loptu kod sebe", ističe Gvardiola u intervjuu za Skaj sports.

Kako to da Siti onda nije igrao identično i prošle sezone?

"Fudbal nije A, B i C. Ono što je funkcionisalo prošle sezone neće nužno raditi i ove. Ono što nije funkcionisalo prošle sezone, moglo bi da funkcioniše sada. Otvoreno je, kreće se, poput životinje, razvija se. Ponekad se kreće na ovaj način, ponekad na neki drugi."

Stouns i Dijas (Foto: AFP)

Posed lopte je, dakle, i dalje jedan od ključnih razloga Sitijevih dobrih igara?

"Sve dok imaš loptu koliko god je to moguće, protivnik je neće imati. Naravno, protivnik može da postigne gol iz prekida ili kontranapada, ali što više vi imate loptu u posedu, veće su vam i šanse da postignete gol. Možda jednog dana promene pravila, ali da bi postigao gol potrebna ti je lopta."

Nije ipak posed jedina tajna Sitijevog preporoda. Dugo, praktično otkako je stigao u Mančester, Gvardiola se mučio da sklopi i uigra odbranu po želji. Podsećajući na svoje mandate u Barseloni i Bajernu, ističe njenu ulogu u osvajanju titula. Kad je osvojao prvenstva u Španiji ili Nemačkoj, njegova defanziva je primala najmanje golova.

"Ne možete da osvojite titulu, posebno u Premijer ligi ili Bundesligi, ukoliko primate mnogo golova. Prošle sezone smo primili mnogo više nego obično i nismo se adaptirali dobro na neke stvari, ali ako pogledate broj primljenih golova u Mančesteru, Minhenu i Barseloni, uvek ih je bilo malo. Malo, malo, malo. A učinili smo to jer smo igrali na 50 ili 60 metara od svog gola i uvek smo bili stabilni u defanzivni. Ne želim da primam golove. I želim da ih postignem mnogo. To je ono na čemu radimo sa dobrim, kvalitetnim igračima koji žele da imaju loptu."

Uprkos prvenstvenom protivljenju, priznaje Gvardiola da se nešto, ipak, promenilo u Sitiju. Građani dozvoljavaju manje stopostotnih šansi rivalima nego u bilo kojoj Pepovoj sezoni na Etihadu, uspevajući da iskontrolišu protivničke kontre bolje nego pre. Onih kojima su ih na startu sezone “masakrirali“ Lester i Lids, a na identičan način primili su i gol protiv Totenhema. Do ovog trenutka poslednji u sezoni, i od tada su neporaženi.

"Kada igrate na 60 metara od svog gola onda je kontrolisanje kontranapada vrlo bitno. Nekada to nije moguće zbog protivničkih igrača, ali ako koristiš loptu na pravi način i ne praviš greške, primaćeš malo golova. Zbog toga mi i primamo malo golova. Četvorica u odbrani, nebitno ko igra, vrlo su čvrsti. Ne prave greške."

Dijas i Gvardiola (Foto: AFP)

Kada smo kod njih, Siti ove sezone pravi mnogo manje grešaka koje vode do protivničkih šuteva nego u bilo kojoj od prethodne četiri Gvardioline sezone u Sitiju. Rezultat toga je individualni, ali i timski napredak, za koji je u velikoj meri zaslužan i Ruben Dijas. Portugalac je od dolaska ostvario nemerljiv uticaj na igru saigrača oko sebe, identičan kao i Virdžil van Dajk svojevremeno po dolasku u Liverpul.

"On razgovara sa njima tokom igre. Predviđa. Ne igra za sebe, gleda šta se dešava ispred i iza njega."

Sve gore navedeno znači da Mančester Siti u nedelju stiže pun samopouzdanja na Enfild. Tamo gde Pep nikada nije slavio.

"Tako je, ali ako budemo mislili samo na to, zaboravićemo da igramo. A kada zaboraviš da igraš, samo se adaptiraš na igru drugog tima. Naravno, Liverpul je vrlo opasna ekipa, ali mene zanima šta ćemo mi da uradimo."

A principi kojih se Gvardiola drži se gotovo nikad ne menjaju.

"Želim da ulazim u svaku utakmicu podsećajući igrače zašto su postali fudbaleri, a to je igranje s loptom. To je glupa, jednostavna, stvar, šta god vi hteli da kažete. Organizujem svoje timove od prvog dana na ovaj način. Trudimo se da to radimo na određeni način. U osnovi, želimo loptu. Važni su rezultati. I vaši principi, vaše trenerske osnove. Način za koji verujete da je najbolji mora ostati isti kako bi pomogao ovoj organizaciji – Mančester Sitiju – da postane najbolji mogući klub", zaključio je Gvardiola.