Nezapamćeni problemi ophrvali su Građane proteklih dana. Tiču se zdravlja, usled čega kormilar Mančester Sitija Pep Gvardiola na sav glas proklinje "fudbal koji ne mari za igrače". Vicešampiona Engleske danas očekuje derbi duel sa Lesterom, u okviru 3. kola Premijer lige, a španski strateg na raspolaganju ima svega 13 spremnih seniora (17.30).

Gvardiola je zabrinut zbog zgusnutog rasporeda, kako na ligaškom tako i na međunarodnom planu. Primera radi, u periodu do 31. oktobra, Siti ima osam prvenstvenih i kup utakmica, uključujući dve u Ligi šampiona. Očekuje se da će se neki od njegovih igrača pojaviti i na internacionalnim duelima idućeg meseca. Čitava situacija nikako mu ne ide naruku i baš zbog umora i povreda mogao bi da u ranoj fazi sezone ponovo ostane bez priključka za vodećima.

"Nikoga nije briga za igrače. Radi se samo o poslu", rekao je Gvardiola.

Građani za duel sa Lisicama neće moći da računaju na brazilskog reprezentativca Garbijela Žezusa, kojeg neće biti na terenu najmanje tri nedelje zbog problema sa mišićima. Zanimljivo je da Siti slavio na 32 poslednje ligaške utakmice na kojima je on bio strelac. Takođe, Pep neće moći da koristi Serhija Aguera, koji će da propusti još sedam nedelja zbog povrede kolena. Bernardo Silva (mišić), Žoao Kanselo (stopalo) i Oleksandar Zinčenko (mišić) su takođe van terena, dok su Ajmerik Laport i Ilkaj Gundogan u karantinu zbog pozitivnog testa na korona virus.

"To nije problem samo za Mančester Siti, već za sve klubove. Niko ne brine o igračima. Premijer liga, UEFA, Čempionšip su branili sopstveni posao i stav. Igrači su imali dvonedeljnu pauzu pred sezonu i sada moraju da igraju svaka tri dana tokom 11 meseci. Shvatam da je to izuzetna situacija za sve - restorane, pozorišta, bioskope, muzeje. Svi se bore. Mi nismo izuzetak. Imamo tri igrača koji su se vratili iz reprezentacija povređeni. To ne možemo da kontrolišemo. Pustili su ih da odigraju dve utakmice u četiri dana bez priprema. Oni nisu mašine", jadao se Gvardiola.

I šta ostaje Gvardioli? Pa, možda bi mogao da smisli nešto novo, epohalno. Španac je poznat po tome što razmišlja izvan okvira, ali mora da otkrije nešto prilično genijalno da bi iz ove situacije sa povredama izašao netaknut.

Očigledna odluka bila bi prebacivanje Rahima Sterlinga u ulogu "lažne devetke", sa novajlijom Feranom Toresom na levoj strani. Takođe, Tores kao broj devet je još jedna opcija, iako njegov nedostatak iskustva u Engleskoj znači da eksperiment nosi rizik. Najveći problem za Građane je to što razgovaramo o mesec dana, a ne o jednoj utakmici, a to uključuje početak kampanje u Ligi šampiona, prvenstvu i Liga kupu.

Deluje da se Lesteru crta uspeh na Etihadu. Momci Brendana Rodžersa prošetali su se kroz prva dva kola Premijer lige i jasno stavili do znanja da će pokušati da napadnu ono što im je izmaklo u finišu prošle sezone – mesto u Ligi šampiona. Raspucano izgledaju Džejmi Vardi i društvo na početku nove sezone. Tri gola u mreži Vest Bromvič Albiona, četiri su spakovali Barnliju, doduše uz dva primljena. Ono što je važno za klub sa King Pauer stadiona jeste da se pokazalo da može da pobeđuje i onda kada Vardi ne postiže golove, odnosno da se iz kola u kolo sve bolje vidi koliko je Lester pogodio dovođenjem Timotija Kastanja. Desni bek već ima gol i asistenciju na svom kontu.

Izabranici Pepa Gvardiole slavili su u oba međusobna duela prethodne sezone, 1:0 u gostima i 3:1 kod kuće. Od poslednjih sedam ligaških okršaja Siti je dobio šest, Lisice samo jedan, a u minulih sedam utakmica u pet navrata su oba rivala postizala bar po gol.

Još tri meča danas su na programu u Premijer ligi. Prvi će na teren Šefild Junajted i Lids (13.00). Jorkširci su spremni za bodove nakon trijumfa nad Fulamom prošle nedelje i očekuje se da će sudar na Bramal Lejnu da bude još jedna rokenrol igra sa mnogo šansi. Obe ekipe vole da zapnu.

Šefild za sada nema ni golova, ni bodova, a barem bi prvi deo problema trebalo da se reši. Kris Vajlder će biti bez suspendovanog defanzivca Džona Igana nakon njegovog isključenja u ponedeljak uveče, kao i bez napadačaa Lisa Musea.

Marselo Bijelsa je bez uticajnog veznjaka Pabla Ernandeza i Adama Foršoua zbog povrede. Novajlija Dijego Ljorente je dostupan za izbor posle nedavnog dolaska iz Sosijedada.

Totenhem dočekuje Njukasl, u meč u kojem ponovo nećemo videti Gereta Bejla u dresu Pevaca (15.00). Obe strane su do sada ove sezone imale jedan vrlo dobar učinak i rezultat u Premijer ligi - i jedan vrlo loš. Žoze Murinjo još mora da čeka da se Bejl oporavi i pripremi, ali čak i bez njega Spursi su pokazali protiv Sautemptona prošle sedmice da imaju veliku napadačku pretnju.

Očekuje se da će Totenhem da rotira svoj tim posle pobede u Ligi Evrope u četvrtak u Severnoj Makedoniji. Ljoris, Dajer i Moura spremni su da se vrate nakon odmora. Sa druge strane, kormilar Svraka Stiv Brus još nije siguran da li će moći da se osloni na krilo Alana Sen-Maksimana, dok je Klark u autu zbog problema sa butinom.

Za kraj dana duel Vest Hema i Vulverhemptona (20.00). Vukovi osećaju da su zaslužili nešto iz igre protiv Mančester Sitija i, ako stvore toliko šansi koliko su stvorili na toj utakmici, ovog puta ne bi trebalo da ponovo završe praznih ruku.

Vest Hemu je potrebna pobeda, ali moraće da pokušaju da je dobiju bez svog menadžera Dejvida Mojesa, koji je morao u samoizolaciju nakon pozitivnog testa na korona virus. Ipak bi trebalo da bude u mogućnosti da razgovara sa igračima pre početka preko video poziva. Čekićari su zapravo bili prilično pristojni u porazu od Arsenala prošlog vikenda, ali ovde bi i nerešen rezultat bio dobar za njih.

PREMIJER LIGA - 3. KOLO

Subota

Brajton - Mančester Junajted 2:3 (1:0)

/Mopej 40pen, Marč 90+5 - Dank 43ag, Rašford 55, Bruno Fernandes 90+9pen/

Kristal Palas - Everton 1:2 (1:2)

/Kujate 26 - Kalvert Luin 10, Rišarlison 40pen/

Vest Bromvič - Čelsi 3:3 (3:0)

/Robinson 4, 25, Bartli 27 - Maunt 55, Hadson-Odoi 70, Abraham 90+3/

Barnli - Sautempton 0:1 (0:1)

/Ings 5/

Nedelja

13.00: (2,70) Šefild Junajted (3,25) Lids (2,65)

15.00: (1,50) Totenhem (4,30) Njukasl (6,50)

17.30: (1,35) Mančester Siti (5,30) Lester (8,00)

20.00: (3,40) Vest Hem (3,30) Vulverhempton (2,20)

Ponedeljak

18.45: (2,80) Fulam (3,10) Aston Vila (2,65)

21.00: (1,60) Liverpul (4,00) Arsenal (5,60)

*** kvote su podložne promenama