Mančester Siti je u finalu i čeka da li će mu se tamo pridružiti Real Madrid ili Čelsi. A opšti je utisak: Građani imaju bolju ekipu i igraju najozbiljniji fudbal u Evropi. Naravno, u 90 minuta je sve moguće – ipak je to finale – ali u Mančesteru šampionsko raspoloženje. Uvereni su svi: vreme je da se Pep Gvardiola ponovo popne na tron.

Uvereni, jer je Siti u revanšu sa Pari Sen Žermenom – istina hendikepiranim odsustvom Kilijana Mbapea – delovao potpuno dominantno. Zbog toga se većina ostrvskih medija u naslovima igra opisima poput “čudesni” (marvel) i “hladnokrvni” aludirajući time na zaleđeni teren Etihada.

Najviše komplimenata je naravno sakupio Rijad Marez, sa tri gola u dvomeču je uništio Svece, pa ga je ugledni Gardijan, mada on ume da bude široke ruke kad su ocene u pitanju, nagradio čistom desetkom.

“Ovo je bila Marezova utakmica, ne samo zbog golova. On je bio njen ukras. Igrač toliko graciozan da pomisliš da ćeš ga videti kako dribla sa mašnom u smoking. A bio je i efikasan, disciplinovan, neustrašiv”, piše Gardijan uz podsećanje da je i sam Marez odrastao u Parizu, u severnom predgrađu Sarselu, da je bio siromašan, ali da je i dalje vezan za svoj kraj, pa i danas ide povremeno da se ošiša ili vidi staro društvo.

“Francuski fudbal ga je otpisao u ranim danima karijere. Danas je on raritet. Potcenjeni genije sa loptom kakav se ne viđa često”.

(2,45) Čelsi (3,20) Real Madrid (3,35)

Nije možda najučinkovitiji, ali jeste poklon za oči. Ove sezone 15 golova, plus nebrojeno majstorskih poteza zbog kojih se fudbal i gleda, čak i kada postane PR rat dve zalivske države oko boljeg imidža u svetu. Petro-dolarima možda nije mesto u svetu fudbala, ali Marez jeste njegova esencija.

Međutim, ne bi ni on mogao sam. Pitajte samo Nejmara. Sinoć je Siti delovao besprekorno i postavio engleski rekord sedmom uzastopnom pobedom u Ligi šampiona. Učinio je to zahvaljujući Marezovim golovima, ali i još jednoj briljantnoj partiji Kevina de Brujnea, to smo već očekivali, novoj eksploziji Fila Fodena, polako se navikavamo, pa i blistavom izdanju štoperskog tandema Ruben Dijas – Džon Stons.

Lokalni Mančester ivning njuz tako je Marezu za igru dao osmicu, a Dijasu i Stonsu – devetke!

“Stons se zrelo i sa stavom branio protiv Nejmara. Nema veće pohvale od toga. Još jedno izvanredno veče u sezoni punoj takvih”, piše se za Stonsa, a za Dijasa dodaje...“Apsolutni ratnik. Lider odbrambene linije. Imao je nekoliko izvanrednih blokova, izbacio Ikardija iz igre. Izgledalo je da magnetom privlači loptu”.

Ruben Dijas i Džon Stons (©Reuters)

Dejli mejl je Dijasa nagradio sa ocenom 8,5 – koliko je dobio i Marez – dok je Stonsa izdigao do čiste devetke.

“Kolosalan. U svakom pogledu. Prelepo je čitao igru PSŽ-a”.

Rio Ferdinand, legendarni štoper Mančester junajteda sada u ulozi stručnog konsultanta, epolete je ipak prišio na ramena Fila Fodena.

“Usudio bih se da kažem da je Fil Foden trenutno najbolji mladi fudbaler na planeti”, rekao je Ferdinand pre no što je pojasnio zaista smelu izjavu.

Jer ima tu i drugih igrača, recimo Erlinga Halanda…

“Haland tek treba da igra na ovom nivou. Foden je bolji”.

Džo Hart, bivši golman Mančester Sitija, nema šta da oduzme…

“Pogledajte tu slobodu. Zove se Fil, ima 20 godina, dolazi iz Stokporta i – gori! Mnogo je važno za tim da ima igrača koji radi sve ovo”.

IZBOR UREDNIKA

Na kraju, tu je i arhitekta svega ovoga. Toliko kritikovani Gvardiola, koji već 10 godina čeka na to evropsko finala zbog čega su i njemu neuki počeli da spočitavaju da previše filozofira, a premalo osvaja. Zaboravljajući pritom da uvide da su za uspeh potrebne godine. I upravo se ta razlika videla u igri dva tima. U Sitiju se jasno zna ko šta radi…

“Nisam navijač Sitija, ali uživam da ih gledam. Marez, Sterling, De Brujne, Silva, Gundogan, te razmene pasova, tečnost sa kojom igraju… To je totalni fudbal”, hvali Ferdinand.

Hvali i Dejli mejl, primećujući da je Gvardiola sa dve lažne devetke uništio odbrau Svetaca, da je presingom ugušio Svece, a da ih je onda lovio u čoporima. Ipak, možda i najbolje objašnjenje dao je Gardijan, u slobodnom prevodu…

“Nemoguće je ne diviti se mikro-planiranju, toj intelektualnoj upornosti. Gvardiola mora da se oseća kao umetnik koga u raskošnoj palati sponzoriše bogati ktitor i govori mu da jednostavno istražuje svoje vizije do logičnog kraja. Pogledajte, sa druge strane, Pari Sen Žermen, koji ne predstavlja ništa osim želje za pobedom i spektaklom. Pepov Siti je i posed, kolektiv, mašina sastavljena od visoko specijalizovanih ljudskih delova koji mogu da se menjaju i dopunjuju. PSŽ ne kaže ništa. Kaže samo: Nejmar je vrlo dobar. I jeste. Ali ovo je bilo Sitijevo i Marezovo veče”.