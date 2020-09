Prioritet Pepa Gvardiole u ovom prelaznom roku je bio štoper kapitalac kojeg će upariti sa Laportom i koji bi otvorio vrata za prodaju nekog iz trilinga Otamendi – Stons – Garsija. Već mesecima Mančester Siti traga za takvim kapitalnim pojačanjem. Bezuspešno.

Na koja god vrata je ovog leta zakucao Pepe Gvardiola dobio je brutalne odgovore sa mnogo nula.

Kalidu Kulibali je bio prva meta - i dalje je – ali napretka u pregovorima sa Napolijem nema. Dva kluba su u lošim odnosima još od pretprošlog leta kada je Siti izvisio za već viđen transfer Žoržinja koji je otišao u Čelsi. Ovog leta su odnosi malo otoplili, ali nedovoljno da bilo ko napravi značajne ustupke. Prva ponuda iz Mančestera vredan 60.000.000 evra je glatko odbijena u napulju. De Laurentis je ranije tražio 100.000.000 evra za Senegalca, posle korona krize je pustio cenu na 80.000.000 evra i nema više nameru da daje popuste ni za cent.

Agent Fali Ramadani koji godinama usko sarađuje sa Napolijem i pride zastupa Kulibalija pokušava da odblokira pregovore, ali to ide jako teško… Štaviše, Kulibali je u ovom trenutku bliži prelasaku u PSŽ čija prva ponuda (50.000.000 evra plus bonusi) je odbijena ali Leonarda sprema drugu koja bi mogla da priđe zahtevima Napolija. I sam igrač bi radije u Pariz i Francusku gde je nekada igrao za Mec i ne bi imao jezičku barijeru. Građani polako odustaju jer smatraju da je 80.000.000 evra ipak previše za čoveka od 29 godina. Svecima to ne smeta jer traže zamenu za Tijaga Silvu i nadaju se da bi i Kulibali makar pet godina mogao da bude trajno rešenje za mesto komandanta odbrane.

Zato je Gvardiola bio prinuđen da razmatra alternativna rešenje. Čak je opet oživeo staru ideju o Leonardu Bonućiju ali se Italijan ljubazno zahvalio uz poruku da ga ne inetersuje ništa osim Juventusa. Potom se pominjao i Dijego Karlos iz Sevilje, ali ih je klub iz Andaluzije vrlo brzo ohladio obaveštenjem da Brazilac može da ode samo ako neko plati otkupnu klauzulu od 75.000.000 evra.

Potom se Siti preorijentisao na pregovore sa Atletiko Madridom oko Hose Marije Himeneza kojeg Gvardiola veoma ceni i smatra ga jednim od najboljih na svetu. Brojni španski i engleski mediji su javljali da je Siti čak spremio brutalnu ponudu od 89.000.000 evra plus 5.000.000 kroz bonuse. Međutim, niti Ateltiko, niti Himenez nisu bili raspoloženi za transfer. Madridski klub je odmah pokazao prstom na otkupnu klauzulu od 120.000.000 evra kako bi odbio Građane, a navodno je i mladi štoper poručio da ne želi da napusti Atletiko i Simeonea i da želi da završi karijeru u Madridu.

Zatvorena vrata širom Evrope su Siti i Gvardiola opet usmerili ka Sevilji. I to ka drugom štoperu. Već tri dana Evropa bruji da je Siti u presingu na mladog francuskog reprezentativca Žila Kundea i da je za njega ponudio 55.000.000 evra. Neki ugledni ostrvski mediji su čak javili da se igrač dogovorio sa Sitijem oko svojih uslova, ali je iz Sevilje danas stigla još jedna snažna poruka.

„Odbili smo bitnu ponudu za Kundea jer tako funkcionišemo kao klub. Ako dođu sa novom ponudom, naš odgovor će biti isti. Čisto sumnjam da je igrač dogovarao bilo šta sa Sitijem oko svojih uslova jer vrlo dobro zna da ovde ima validan ugovor i šta piše u tom ugovoru“, poručio je danas Seviljin sportski direktor Monći.

Kao i u Karlosovom slučaju, i ovde se Sevilja štiti otkupnom klauzulom koja iznosi čak 90.000.000 evra. To je iznos koji Siti svakako neće da plati.

I kada se podvuče crta, posle više meseci potrage, Siti nije ni blizu angažmana kapitalnog pojačanja u odbrani. Istina, doveli su Akea iz Bornmuta ali njemu je namenjena drugačija uloga. Gvardiola je očekivao mnogo više od ovog prelaznog roka...

Podjednako nestrpljivo Sitijevu potragu za štoperom prati i Barselona. Katalonci čekaju da Siti dovede štopera i da se odblokira transfer Erika Garsije, njihovog deteta koje već mesecima jure i vide kao zamenu za Pikea. Već su spremili ponudu od 18.000.000 evra koju će Siti prihvatiti (Garsija je u poslednjoj godini ugovora) ali tek kada dođe pojačanje na štoperskoj poziciji. Kojeg i dalje nema...

A do kraja pijace su ostale samo dve nedelje.