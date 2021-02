U okviru 21. kola rumunske Lige 1, Kluž na "Konstantin Radulesku" stadionu dočekuje Vitorul Konstancu (19.00). Aktuelni šampion zauzima drugu poziciju na tabeli posle 20 odigranih susreta, sa utakmicom i četiri boda manje od lidera FCSB-a. Hadžijeva deca, kako je nadimak kluba iz Konstance koji je u vlasništvu legende rumunskog fudbala Georga Hadžija, žele u plej-of, koji im beži tri boda.

Kluž želi da nastavi sa serijom dobrih rezultata, koja traje od novembra. Poslednji put je ekipa Edija Jordaneskua doživela poraz još 22. novembra od ekipe UTA Arad. Od tog trenutka aktuelni šampion je upisao sedam pobeda i dva remija.

Vitorul sa druge strane ima čak pet vezanih remija u šampionatu. U Kluž Napoku stiže bez trenera Mirčee Rednika, koji je dobio pozitivne rezultate testa na virus korona.

Ove dve ekipe su se minuli put sastale u oktobru prošle godine, u okviru šestog kola Lige 1, na stadionu u Konstanci nije bilo pobednika (1:1). Kluž je na poslednjih pet mečeva sa Vitorulom slavio samo jednom, i to u plej-ofu rumunskog šampionata pre skoro dve godine.

Jordanesku neće moći da računa na povređenog Sestora, kao i Deaka, dok će sa druge strane, pored trenera Radika, odsutni biti i Kasap i Hosemi. Ekipu iz Konstance je nedavno napustio i jedan od najboljih igrača Kevin Lukasen, koji se preselio u turski Kajzeri.

Trener Kluža je svestan da njegovu ekipu čeka težak meč, protiv rivala sa kojim bi mogli da se susretnu i kasnije u plej-ofu.

"Nema sumnje da će biti teško protiv Vitorula, to je plej-of protivnik. Siguran sam da ćemo se ponovo susresti ove sezone. Nisam ni u razmatranje uzeo seriju nerešenih rezultata koju su imali. To znači da od decembra ne znaju za poraz i to je važna stvar. Potrebni su im bodovi, ali nadamo se da ćemo ponoviti dobar nastup i da ćemo nametnuti svoj ritam. Nedostajaće im Lukasen, ali imaju kako da nadoknade njegovo odsustvo."

RUMUNIJA 1 - 21. KOLO

Utorak

KSMS Jaši - Krajova 0:3 (0:2)

/Ivan 27, Nistor 35, Cimpanu 57/

Sreda

Hermanštat - Gaz Metan 1:1 (0:0)

/Majoral 57 - Šamed 72/

Voluntari - Astra 1:3 (0:2)

/I. Georg 70 - Stal 14, Budesku 45+2, V. Georg 51/

Dinamo Bukurešt - FCSB 0:1 (0:1)

/Tanase 8/

Četvrtak

Klinćeni - UTA Arad (u toku)

16.30: (2,90) Kindija (3,10) Botošani (2,55)

19.00: (1,60) Kluž (3,80) Vitrolul (6,00)

Odloženo

Arđeš - Šepši

