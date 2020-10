Registrovani meč u Torinu i odluzimanje jednog boda kao da je dodatno motivisalo igrače Napolija koji su nastavili redom da gaze protivnike u Seriji A. Večeras je napuljski Vezuv potpuno progutao i odličnu Atalantu. Boginja provincije je bukvalno pregažena od strane moćnog sastava Đenara Gatuza, pa je došao trenutak da italjanska javnost počne da priča o Napoliju kao kandidatu za trofeje u ovoj sezoni - 4:1 (4:0).

Zapravo, možda je baš to skidanje imperativa sa ovog osveženog tima bilo i ključno za ovakav start sezone Napolitanaca. Gatuzov tim definitivno prednjači u motivaciji pred svaku u takmicu, pa je tako bilo i danas gde je pitanje pobednika rešeno već do isteka pola časa igre i to u svega sedam minuta. Temperamentni strateg je definitivno pronašao "žicu" Irvingu Lozanu, koji je sa postignuta dva gola došao do brojke od četiri postignuta gola na četiri utakmice i tako izjednačio učinak iz prošle sezone kada se toliko puta upisao u strelce na čak 26 mečeva.

Lozano je prvu grešku odbrane gostiju kazno u 23. minutu, kada je bio na pravom mestu da pošalje loptu iza leđa Marka Sportijela, a onda iskusni čuvar mrže jednostavno nije imao rešenje za sjajne Napolijeve projektile. Lozano je u 27. minutu sjajno pogodio donji levi ugao Napolijevog gola, a tri minuta kasnije fantastično je loptu uz samu stativu poslao Marko Politano. Tačku na neverovatno dobro prvo poluvreme domaćina stavio je Viktor Osimen, koji je primio loptu na grudi posle direktnog ispucavanja Ospine, a potom sa 22-23 metra pogodio biliži ugao indisponiranog golmana Atalante.

Napoli je ispucao kompletnu artiljeriju u prvom poluvremenu, tako da je Gautuzo u nastavku više gledao da zatvori meč na što bezbolniji način. Sa druge strane, Gasperini je odmah na poluvremenu izmenio one koji su ga najviše razočarali. Palomina i Zapatu su već na poluvremenu zamenili Đimsiti i Mohika, a ubrzo su i nakon Gomeza i Iličića ušli Lamers i Malinovski. Mladi Sem Lamers je ubrzo pokazao da bi ovo mogla da bude njegova sezona, odlično je pobegao svojim čuvarima u 69. minutu i postigao počasni pogodak za Atalantu koja nije napravila baš najbolju uvertiru za gostovanje Midtjilandu u Ligi šampiona.

Gatuzo je spuštanjem ritma i brojnim izmenama u završnici meča sačuvao svežinu ekipi koja u četvrtak dočekuje AZ Alkmar na startu Lige Evrope.

SERIJA A – 4. KOLO

Subota

Napoli - Atalanta 4:1 (4:0)

/Lozano 23, 27, Politano 30, Osimen 43 - Lamers 69/

18.00: (2,30) Inter (3,40) Milan (3,10)

18.00: (3,20) Sampdorija (3,40) Lacio (2,25)

20.45: (6,50) Krotone (4,30) Juventus (1,50)





Nedelja

12.30: (2,65) Bolonja (3,30) Sasuolo (2,65)

15.00: (5,50) Specija (3,80) Fjorentina (1,65)

15.00: (2,25) Torino (3,35) Kaljari (3,20)

18.00: (1,93) Udineze (3,45) Parma (4,10)

20.45: (1,35) Roma (5,30) Benevento (8,00)





Ponedeljak

20.45 Verona - Đenova

***kvote su podložne promenama