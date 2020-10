Hajdenhajmu su mnogi predviđali tešku sezonu, možda čak i borbu za opstanak nakon što je tokom leta prodao dvojicu najboljih igrača u Gent – Niklasa Dorša i Tima Klajdinsta. Ali u prva dva kola lepo se videlo da ekipa Franka Šmita nema krizu igre. Bez obzira na poraz u prošlom kolu. Razlog tome verovatno može da se traži i u kontinuitetu koji klub ima sa Šmitom koji sedi na klupi Hajdenhajma još od 2007. godine.

Povratnik među drugoligaše Paderborn izgubio je prve dve utakmice. I ta druga mogla bi teško da padne igračima pre svega na psihološkom planu, imajući u vidu način na koji je izgubljena. Podsetimo, gubila je četa Štefana Baumgarta 0:2, onda okrenula na 3:2, da bi na kraju prepustila sva tri boda Hamburgeru – 3:4.

Imajući sve to u vidu Hajdenhajmu ide uloga favorita u današnjem međusobnom dvoboju, u okviru 3. kola Cvajte (13.00). Imaće Frank Šmit dobru priliku da prvi put upiše pobedu protiv Paderborna, pošto mu u dosadašnja četiri okršaja to nije pošlo za rukom. U sezoni 2018/2019 Paderborn je kao gost slavio sa 5:1, a kod kuće sa 3:1. Sezonu pre te bilo je dva puta 1:1. Po svemu sudeći GG deluje kao dobar tip. Pogotovo za one što se oslanjaju na tradiciju. Ozbiljan izazov bio bi X.

Istovremeno, snage odmeravaju Hanover i Braunšvajg. Domaći tim ne zna za neuspeh kod kuće na 11 mečeva zaredom u svim takmičenjima, dok je Ajntraht poražen na tri uzastopna gostovanja računajući i DFB kup. Takođe, Hanover je bio ubedljiv na šest od prethodnih devet mečeva, dobivši ih "iz keca".

U sudaru Regenzburga i Karlsruea očekuje se ujednačen meč. Jedino što izvesno može da se očekuje su golovi, jer je Jan Regenzburg zatreseo mrežu na osam poslednjih domaćinstava, dok je Karlsrue primio barem pogodak na devet minulih ligaških gostovanja.

CVAJTA - 3. KOLO

Petak

Bohum - Osnabrik 0:0

Sandhauzen - Sankt Pauli 1:0 (1:0)

/Bubalja 45ag/

Subota

13.00: (2,40) Hajdenhajm (3,40) Paderborn (2,90)

13.00: (1,82) Hanover (3,60) Ajntraht Braunšvajg (4,50)

13.00: (2,50) Jan Regenzburg (3,30) Karlsrue (2,85)

Nedelja

13.30: (1,60) Hamburger (3,90) Aue (5,80)

13.30: (2,60) Holštajn Kil (3,30) Fortuna Diseldorf (2,70)

13.30: (2,70) Vircburger (3,30) Grojter (2,60)

Ponedeljak

20.30: (2,40) Nirnberg (3,35) Darmštat (2,95)

