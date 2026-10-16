Hajen i Barnli žale za propuštenim, Vulvsi na Turf Muru i bez Armstronga

Istina, tim Nikija Hajena je u poslednja tri kola osvojio pet bodova i izvukao se iz zone ispadanja, ali to je daleko od očekivanog i onog što bi zadovoljilo navijače Klaretsa.

Posle ubedljive pobede na gostovanju Votfordu (4:0), imali su sjajnu priliku i da kod kuće pobede Čarlton, vodili su sa 2:1, ali su u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena primili gol za 2:2 i tako ispustili dva boda.

"Punih 95 minuta i 40 sekundi dobijali smo duele i blokirali šuteve, ali utakmica traje 96 minuta. Imali smo primer ovoga već protiv Derbija. Izgubili smo četiri boda u samo deset sekundi. To je frustrirajuće, jer u ligi tako brutalnoj kao što je ova, četiri boda znače mnogo. Ne bih da upirem prst u bilo koga, moramo da analiziramo golove koje smo primili u nadoknadi i kako da budemo bolji u tim situacijama, ali bilo je i pozitivnih stvari. Pomalo nismo imali ni sreće", kaže Hajen.

21.00: (3,25) Barnli (3,45) Vulverhempton (2,20)

Prošle sezone sa Vulvsima osvojili su četiri boda. Prvo su slavili kao gosti sa 3:2, da bi u poslednjem kolu u maju bilo 1:1. Statistika kaže da Vulvsi nisu pobedili na Turf Muru od marta 2010. godine.

"Da smo pobedili sve bi bilo drugačije. Ipak, ova nedelja može da bude pozitivno ocenjena ako pobedimo Vulvse. Osećam se pomalo tužnim jer su igrači zaslužili da se raduju, mada igra nije bila kao protiv Votforda. Nismo bili dovoljno smireni. Povremeno smo žurili, ali to razumem, jer su želeli previše. Kada smo bili na nivou svog kvaliteta, stvarali smo šanse i dali dva lepa gola", kaže Hajen.

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Što se tiče Vulvsa, nastavljaju se problemi, posebno kada je reč o napadačima. Raula Himenesa neće biti na terenu do januara zbog povrede kolena, a meč sa Barnlijem će propustiti i Adam Armstrong i to zbog povrede leđa. On je postigao svega jedan gol od početka sezone.

Tako je trener Vulvsa Sezar Peišoto ostao sa dvojicom mladića kao potencijalnim zamenama, reč je o Šonu Naeveu i Mauetusu Maneu.

"Adam ima problem sa leđima i neće igrati. Moguće je da sve bude u redu do utorka i meča sa Portsmutom. Čempionšip je takav. Moramo da vodimo računa o minutima i otuda želim dva igrača po poziciji kako bih mogao da ih rotiram", rekao je Peišoto.

Vukovi stoje znatno bolje od domaćina, imaju 14 bodova i na desetoj su poziciji. Zabeležili su dva uzastopna poraza, od Midlzbroa (1:0) i Boltona (3:1).

"Nemamo vremena da treniramo. Ide se po sistemu, oporavak, meč, oporavak. Da smo imali više nedelja za rad, bilo bi drugačije. Da sam imao više opcija, bilo bi drugačije. Moramo da prilagodimo neke stvari, ali ne im čitavu ideju igre. Ne verujem u to. Momenat je težak i tu moramo da budemo jasni. Povrede, porazi i malo vremena za oporavak nam sve otežavaju. Moramo da vodimo računa da igrači budu spremni za tri meča nedeljno, jer i sledeće imamo opet tri utakmice. To se dešava tokom sezone. Odigrali smo devet i imamo još 37 do kraja, to je mnogo. Moramo se držati zajedno prilagoditi i boriti sa onim što nam je na raspolaganju", zaključio je trener Vulverhemptona.

ČEMPIONŠIP, 11. KOLO

Petak

21.00: (3,25) Barnli (3,45) Vulverhempton (2,20)

Subota

13.30: (1,65) Milvol (3,70) Linkoln (5,60)

13.30: (1,50) Midlsbro (4,50) Kardif (6,25)

13.30: (2,40) Votford (3,40) Čarlton (2,95)

16.00: (3,25) Svonsi (3,45) Vest Hem (2,20)

16.00: (1,65) Reksam (3,70) Preston (5,60)

16.00: (3,00) Derbi (3,40) Stouk (2,35)

16.00: (2,15) Bristol Siti (3,45) Šefild Junajted (3,35)

16.00: (1,50) Sautempton (4,50) Bolton (6,25)

16.00: (1,95) VBA (3,50) Blekburn (3,90)

16.00: (2,00) Birmingem (3,50) KPR (3,80)

16.00: (1,80) Norič (3,60) Portsmut (4,60)

*** kvote su podložne promenama