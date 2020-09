Uleval stadion biće poprište meča između Norveške i Austrije, koje se večeras sučeljavaju na početku nove kampanje UEFA Lige nacija (20.45). Ove reprezentacije su stacionirane u Grupi 1 divizije B, uz selekcije Rumunije i Severne Irske, što će reći da sve četiri ekipe gaje realnu nadu za promociju u najviši rang takmičenja.

Lavovi sa severa kontinenta nisu uspeli da obezbede automatsku kvalifikaciju za Evropsko prvenstvo, ali mora se napomenuti da u kvalifikacijama nisu pretrpeli više od jednog poraza. Kao rezultat, izabranici Larsa Lagerbeka će u oktobru igrati protiv Srbije u plej-ofu za odlazak na smotru najboljih selekcija Starog kontinenta.

Norveška ima velike ambicije i za Ligu nacija, i, bez sumnje, sve oči biće uprte u zvezdu u usponu Borusije iz Dortmunda Erlinga Halanda, koji je postizao golove kao od šale u svim takmičenjima. A, budući da je Austrija već rezervisala svoje mesto na EURO 2021, postoji argument da bi gost mogao da se stavi u poziciju favorita. Međutim, suočen sa norveškom navalom koja ima potencijal da bude jedna od najuzbudljivijih nacija na evropskoj sceni, Das Tim ne očekuje lako gostovanje.

Lavovi su mogli da završe na trećem mestu u svojoj kvalifikacionoj grupi za plasman na Evropsko prvenstvo, ali treće mesto iza Španije i Švedske tokom perioda tranzicije bilo je solidno postignuće za Lagerbeka. Uprkos tome, nivo očekivanja kod kuće sada se znatno povisio, vršeći dodatni pritisak na ovaj tim da postigne važne rezultate tokom naredna tri meseca.

Iz austrijske perspektive, njihova pažnja i dalje će biti usmerena na sastavljanje najbolje moguće postave za nastup na kontinentalnoj smotri najboljih, trećoj na kojoj učestvuju na poslednja četiri takmičenja. Istina, Das Tim je imao daleko lakšu grupu od Norveške i zauzela je drugo mesto ispred Severne Makedonije, Slovenije i Izraela. Ipak, činjenica da Austrijanci nisu uspeli da postignu gol protiv pobednika grupe Poljske u dvostrukom duelu naglašava da Fodina strana mora još da se uigrava kako bi prešla na viši nivo.

Uprkos tome što je do sada zabeležio samo dva seniorska nastupa, očekuje se da će Erling Haland nastupiti u startnoj postavi. To verovatno znači da će Aleksander Serlot biti na klupu za rezerve. Sa druge strane, Marko Arnautović je izostavljen iz tima Austrije, ali osvajač Lige šampiona David Alaba učestvovaće u obračunu.

U drugom meču Grupe 1 divizije B u Bukureštu će snage da odmere Rumunija i Severna Irska (20.45). Trikolori sa Karpata imaju za cilj da se "povrate" od teškog poraza od Španije sa 5:0 i sigurno će ovaj duel da iskoriste kao pripremu za polufinale plej-ofa za plasman na EURO 2021 protiv Islanda početkom oktobra. A, isti plan važi i za Zelenu armiju, koju očekuje doigravanje protiv Bosne i Hercegovine.

Nakon uspešnog vremena na čelu Severne Irske Majkla O'Nila, bivši šef selekcije do 21 godine Jan Barklaf je dobio zadatak da pokuša da nastavi napredak Severne Irske. Prioritet je duel sa Bosnom i Hercegovinom, ali Barklaf ne može da zanemari činjenicu da njegova ekipa mora da bude u najboljem izdanju kako bi zadržala svoje mesto u diviziji B Lige nacija. Budući da su Norveška i Austrija verovatno ispred Zelene armije u pogledu kvaliteta, to stavlja sukob sa Rumunijom kao verovatno najvažniji meč koji će imati u narednom periodu. Pozitivna stvar je to što je Severna Irska uspela prošle godine da protiv Holandije osvoji bod, ali i da uplaši Nemačku u Frankfurtu, iako je na kraju podlegla rezultatom 6:1.

Što se tiče Rumunije, sada joj je glavni trener Mirel Radoi, koji je zamenio Kozmina Kontru krajem protekle godine. Radoi mora da nađe način da podigne svoj tim nakon što je dobio priliku da kroz plej-of izbori plasman na EURO 2021. Iako su Norveška, Švedska i Španija bile opozicija u kvalifikacijama, slabija izdanja su dovela do toga da se Kontra povuče. S obzirom na to da nijedan igrač mlađi od 21 godine nije uključen u prvi tim, Radoi naizgled polaže veru u iskustvo, ali takav pristup se možda neće nastaviti ako njegov tim ne postigne rezultat u prve dve utakmice.

LIGA NACIJA B – 1. KOLO

Petak



GRUPA 1

20.45: (2,35) Norveška (3,20) Austrija (3,15)

20.45: (2,25) Rumunija (3,10) Severna Irska (3,50)

GRUPA 2

20.45: (3,00) Slovačka (3,10) Češka (2,50)

20.45: (1,95) Škotska (3,10) Izrael (4,10)

*** kvote su podložne promenama



Četvrtak

GRUPA 3

Rusija - Srbija 3:1 (0:0)

/Dzjuba 48, 81, Karavajev 69 - Mitrović 78/

Turska - Mađarska0:1 (0:0)

/Soboslai 79/

GRUPA 4

Četvrtak

Bugarska - Republika Irska 1:1 (0:0)

/Kraev 56 - Dafi 90+3/

Finska - Vels 0:1 (0:1)

/Mur 80/