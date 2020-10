Kiksevi u finišu prethodne sezone koštali su ih promocije u Bundesligu, i u Hamburgu su rešeni da više ne odlažu povratak tamo gde im, barem po tradiciji, mesto svakako jeste. Stopostotan učinak na startu nove sezone Dinosaurusi su zadržali i posle gostovanja Grojter Firtu – 1:0 (1:0).

Domaćin je i posle četvrtog kola bez trijumfa sa samo tri boda, dok Hamburg i sa utakmicom manje zauzima lidersku poziciju.

Gost je do vođstva stigao u najboljem mogućem trenutku, u trećem minutu nadoknade prvog dela, pogotkom Kalida Narija. Međutim, već na startu nastavka Hamburg je ostao sa igračem na terenu, pošto je defanzivac Toni Lajstner zaradio direktan crveni karton. Grojter Firt je poklon pretvorio u terensku inicijativu, konstantno napadao, šutirao čak 11 puta u drugih 45 minuta, ali nije uspeo da stigne do izjednačenja.

Sa igračem manje je do trijumfa stigao i Braunšvajg protiv Bohuma - 2:1 (1:1). Poveli su gosti već u petom minutu, ali su Lavovi do sredine prvog dela stigli do izjednačenja sa kojim se otišlo na odmor. U 61. minutu ponovo problemi za Braunšvajg. Direktan crveni karton dobio je Feliks Dornebuš. No, to nije pokolebalo domaćina da samo šest minuta kasnije režira potpuni preokter preko Nika Prošvica i stigne do prvog trijumfa u sezoni.

Za razliku od Braunšvajga i Hamburga, Karlsrue se nije namučio sa Sandhauzenom - 3:0 (2:0). Eskpresno je domaćin već na isteku pola sata igre stekao prednost od dva gola, da bi trećim pogotkom po povratku sa odmora, praktično "iz svlačionice" otklonio svaku sumnju oko pitanja pobednika.

CVAJTA - 4. KOLO

Subota

Braunšvajg - Bohum 2:1 (1:1)

/Kaufman 23, Prošvic 67 - Coler 5/

Grojter - Hamburger 0:1 (0:1)

/Nari 45+3/

Karlsrue - Sandhauzen 3:0 (2:0)

/Hofman 4, Koter 31, Kobald 47/

Nedelja

13.30: (2,65) Aue (3,25) Hajdenhajm (2,70)

13.30: (1,82) Fortuna Diseldorf (3,60) Regenzburg (4,40)

13.30: (3,20) Osnabrik (3,35) Darmštat (2,25)

13.30: (3,05) Paderborn (3,45) Hanover (2,30)

13.30: (3,60) Vircburger (3,45) Holštajn Kil (2,05)

Ponedeljak

20.30: (2,55) Sankt Pauli (3,30) Nirnberg (2,75)

*** kvote su podložne promenama