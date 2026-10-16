Haos u Španiji na relaciji Real - Tebas: Ko je Gebels, papagaj za tastaturom i ko vodi hor

Sad je priča dobila nastavak. U saopštenju se navodi da je reč o „novom napadu“ predsednika La Lige na Real Madrid, koji smatra da je takvo ponašanje nedopustivo s obzirom na funkciju koju Tebas obavlja.

„Povodom izjava Havijera Tebasa, predsednika La Lige i potpredsednika Kraljevskog španskog fudbalskog saveza, u kojima je metode delovanja rukovodstva Real Madrida uporedio sa onima koje je koristio Jozef Gebels, ministar propagande nacističkog režima, predstavljajući Real Madrid TV kao sredstvo za sprovođenje navodne strategije, klub želi da istakne kako Real Madrid smatra apsolutno neprihvatljivim i izuzetno ozbiljnim to što osoba koja obavlja dve najodgovornije funkcije u španskom fudbalu pribegava poređenju sa propagandnim metodama nacističkog režima kako bi diskreditovala naš klub, njegovo rukovodstvo i televiziju. Činjenica da je naknadno pojasnio da se ne referiše na nacističku ideologiju ne umanjuje duboko uvredljiv, moralno odbojan i institucionalno nedostojan karakter njegovih izjava.

Ove izjave predstavljaju još jednu epizodu u nizu ponovljenih napada Havijera Tebasa na Real Madrid, njegovog predsednika i medije koji pripadaju klubu. Nedopustivo je da čak i pitanja, informacije ili mišljenja novinara koji nisu povezani sa klubom koristi kao povod za napade na nas, pripisujući nam odgovornost za postupke trećih lica sa kojima nemamo nikakve veze. Posebno je ozbiljno to što Tebas ovakvim izjavama pokušava da ospori legitimne postupke Real Madrida i televizije Real Madrid TV u vezi sa slučajem Negreira.

S obzirom na to da dve institucije u kojima Havijer Tebas obavlja veoma odgovorne funkcije nisu adekvatno odgovorile na izuzetnu ozbiljnost slučaja Negreira, naš klub je bio primoran da se direktno obrati UEFA kako bi zahtevao potpuno razjašnjenje višegodišnjih isplata Barselone potpredsedniku Tehničkog komiteta sudija, kao i preduzimanje neophodnih mera radi zaštite integriteta takmičenja. Real Madrid takođe zahteva sveobuhvatnu reformu sudijskog sistema i struktura upravljanja, rukovođenja, nadzora i disciplinske odgovornosti u fudbalskim institucijama. Ta reforma mora da podrazumeva i smenu ljudi koji su tokom tog perioda obavljali odgovorne funkcije. Posebno je značajno to što Havijer Tebas, predsednik La Lige i potpredsednik Španskog fudbalskog saveza, u čijem sastavu se nalazi i Tehnički komitet sudija, svoje napore usmerava na diskreditovanje Real Madrida, umesto da u okviru svojih institucionalnih nadležnosti doprinese rasvetljavanju ovih izuzetno ozbiljnih događaja i neophodnoj obnovi španskog fudbala. Ponavljano ponašanje Havijera Tebasa ukazuje na nedostatak neutralnosti, poštovanja i nepristrasnosti, što je nespojivo sa njegovim institucionalnim odgovornostima.

Njegovi stalni napadi na Real Madrid i na one koji zahtevaju transparentnost i reforme predstavljaju, prema stavu našeg kluba, pravu pošast za španski fudbal. Zbog svega navedenog, Real Madrid smatra da bi izjave i ponovljeno ponašanje Havijera Tebasa bili neprihvatljivi u bilo kojoj evropskoj sportskoj instituciji koja se rukovodi principima poštovanja, neutralnosti i integriteta, te da ga čine nedostojnim funkcija koje trenutno obavlja. Shodno tome, Real Madrid zahteva njegovu hitnu ostavku na mesto predsednika La Lige i potpredsednika Kraljevskog španskog fudbalskog saveza. Real Madrid će nastaviti da brani svoja prava i institucionalni ugled, da zahteva potpuno rasvetljavanje slučaja Negreira i da se zalaže za neophodnu obnovu španskog fudbala", navodi se u sapštenju.

Lavina je krenula posle reakcije Tebasa na dva teksta novinara Tomasa Gonzalesa Martina i Hesusa Urdiola objavljena u španskom digitalnom mediju El Debate. Tebas je na Tviteru odgovorio vrlo oštro.

„Tomas Gonzales Martin i Hesus Urdiola. Svakim danom je sve teže razlikovati vaše tekstove od saopštenja rukovodstva Real Madrida. Tomase, posebno si ti postao njihov zvanični portparol, do te mere da koristiš identične izraze kakve sam čuo od jednog visokog funkcionera iz Valdebebasa. Često se pozivate na ‘izvore iz kluba’, ali se veoma malo distancirate od onoga što ti izvori žele da plasiraju. Deluješ kao papagaj za tastaturom. Da ne bi bilo zabune oko toga o kome govorimo: taj visoki funkcioner čije izjave prenosiš nije ista osoba koja zove redakcije medija i traži smenu novinara, kao ni ona koja vrši pritisak da se pojedini rukovodioci kompanija uklone sa svojih pozicija. Reč je o različitim ljudima. A ti pozivi i pritisci nisu stvar prošlosti. Oni se dešavaju i danas", smatra Tebas.

U nastavku obraćanja, predsednik La Lige opleo je po marketing timu madridskog giganta.

Rukovodstvo Real Madrida upravlja orkestrom svojih portparola, a Real Madrid TV predvodi taj hor. Njihova partitura je uvek ista: izdvajanje situacija koje im odgovaraju, ponavljanje priče o nepravdi, podsticanje sumnje i označavanje neprijatelja. Takav pristup podseća na propagandne mehanizme koje je koristio Gebels, ministar propagande nacističke Nemačke: sistematsko ponavljanje, stvaranje neprijatelja i podređivanje činjenica unapred osmišljenom narativu. Poređenje se odnosi na te propagandne tehnike, a ne na ideologiju niti, naravno, na navijače Real Madrida", napisao je Tebas.

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Tebas je optužio i televiziju Real Madrida da selektivno prikazuje sudijske odluke iz svakog kola, predstavljajući situacije na način koji odgovara interesima kluba.

„Real Madrid TV predstavlja centralni deo te mašinerije. Gde su sveobuhvatne analize utakmica svakog kola? Gde su potencijalne greške na štetu drugih klubova, kao i one koje idu u korist Real Madrida? Kada bi na sve utakmice primenili isti kriterijum, možda bi rezultati pokvarili scenario koji su unapred napisali. Međutim, taj scenario zahteva da se Real Madrid uvek predstavlja kao žrtva. Tako dolazimo do toga da se čak i odluka kod koje nije bilo greške predstavlja kao greška, dok se slučaj Negreira koristi kao trajno objašnjenje za svaku odluku koja im se ne dopada. Sumnja se predstavlja kao dokazana činjenica, a zaključak je donet još pre početka utakmice“, poručio je predsednik La Lige.

Sukob između Real Madrida i Havijera Tebasa dostigao je jednu od najnapetijih tačaka, toliko da je madridski klub u manje od mesec dana objavio već drugo saopštenje protiv predsednika La Lige. Prethodno je objavljeno 22. septembra, nakon Tebasovih izjava posle madridskog derbija, kada je poručio Real Madridu da „skine povez sa očiju“, aludirajući na to što klub vidi slučaj Negreira kao objašnjenje sudijskih odluka na utakmici protiv Atletika.

„Ponovo se oglašavaju njihovi portparoli i televizija koja radi u službi režima, gradeći uvek isti narativ: priču o neprestanoj zaveri. Kada nije Negreira, onda je sudija; kada nije sudija, onda je problem to što nije međunarodni arbitar".

Sve klubove mogu da sude i međunarodne sudije i one koje to nisu. Nijedan klub nema pravo da zahteva suđenje po sopstvenoj meri.

"Tvrditi da sudije rade protiv Real Madrida znači živeti u nekom drugom svetu. Takva priča služi kao izgovor za prikrivanje drugih nedostataka koji su sasvim očigledni u prvim utakmicama sezone. Lakše je ukazivati na zaveru nego objasniti ono što se događa na terenu".

Real Madrid je tada odgovorio sledećim saopštenjem:

„Naš klub smatra neprihvatljivim to što predsednik La Lige koristi svoju institucionalnu poziciju da bi nastavio da diskredituje i napada Real Madrid, kao što to čini u gotovo svakom svom javnom nastupu. Posebno zabrinjava činjenica da osoba koja je odgovorna za zastupanje i zaštitu interesa svih klubova La Lige uporno pokazuje opsesiju prema Real Madridu, pretvarajući naš klub u stalnu metu svojih javnih napada. Njegova poslednja izjava posebno je ozbiljna i neshvatljiva, te nedostojna odgovornog rukovodioca, jer je izrečena kao komentar na tekst nezavisnog novinara u jednom digitalnom mediju. Uprkos tome, Tebas reaguje napadom na naš klub i sebi dopušta da ocenjuje našu sportsku strategiju, što predstavlja potpuno neprimeren i neodgovoran postupak".

Kako vreme prolazi, sukob na relaciji Real Madrid - Tebas, postaje sve jači. Neko će morati da povuče ručnu. Za sada deluje da nijedna strana nema nameru da to učini.