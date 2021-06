Tražio je Geret Sautgejt od svojih igrača pred okršaj sa starim, zapravo najstarijim rivalom, da zaborave na tradiciju i fokusiraju se isključivo na igru, ali su reprezentativci Engleske sinoć na Vembliju zaboravili na - oba. Troma, bezidejna i otud potpuno nadigrana od strane prosečne, ali kompaktne, odlično organizovane Škotske, partiju Gordog Albiona najbolje su oslikali zvižduci navijača na tribinama.

Nakon još jedne negledljive predstave, ali ipak dovoljne za minimalnu pobedu nad vicešampionom sveta, "fudbal se vraćao kući". Drugih, gotovo podjednako razočaravajućih 90 minuta – mada Atletik utakmicu sa Škotskom opisuje kao najslabiju u eri GeretaSautgejta – nisu doneli rezultat, pa je euforija utihnula.

Sastavljen od novopečenih klupskih šampiona i vicešampiona Evrope, te brojnih standardnih igrača velikih klubova "najjače" lige na svetu, Gordi Albion ne izgleda kao kandidat za osvajanje Prvenstva Evrope. Daleko od potrebnog nivoa, još dalje od onog koji se na Ostrvu od njih očekuje. U moru razočarenja najveće je, stekao se utisak na Ostrvu, ponajbolji igrač reprezentacije – Hari Kejn.

Nevidljiv u oba kola, napadač Totenhema se posle utakmice sa Škotskom našao na udaru kritika dobrog dela nacije. Dva šuta izvan okvira gola, jedan izblokiran i nijedan u okvir, uz propuštene dve velike šanse za 150 i kusur minuta, neshvatljiv učinak za, osmelićemo se da kažemo, najboljeg premijerligaškog fudbalera u prethodnoj sezoni i strelca 23, te asistenta još 14 golova Sparsa.

Foto: AFP

Stoga je upravo Kejn bio glavna tema rasprave fudbalskih stručnjaka nakon remija sa Škotskom. Legenda Mančester junajteda Roj Kin odsutnost reprezentativne "devetke" objašnjava spekulacijama o njegovom napuštanju Totenhema.

"Rekao je da želi da napusti Sparse, možda mu je to odvuklo pažnju. To bi mogao da bude energetski usisivač, ako misliš o napuštanju kluba i pregovorima sa drugim timovima. To nije od pomoći. Ne izgleda brzo, sve vreme je na petama. Da bi se Engleska takmičila na ovom turniru, potrebni su joj njeni najbolji igrači. Videli ste Lukakua, De Brujnea, Ronalda. Kejn nije bio u najboljem izdanju", rekao je Kin.

Bivši fudbaler Liverpula, Grem Sunes nadovezao se na Kinovu izjavu.

"Škotski štoperi su imali lako veče. Hari Kejn je samo senka igrača kakav zapravo jeste. Ne liči na sebe, prestravljen je i umoran, želi veliki transfer ovog leta. On je jedan od engleskih igrača koji je dokazao da na ovom nivou redovno postiže golove. Ako toga nema, Engleska neće otići daleko. Na stranu Hari Kejn, fudbal se neće vratiti kući sa ovakvim timom", istakao je Sunes.

Škot je potom istakao u čemu bi mogla da leži krivica za Kejnovu nemoć.

"Napadač se 90 odsto vremena oslanja na dodavanja koja dobija, a on ne dobija podršku sredine. Ovaj vezni red ne funkcioniše”, naglašava Sunes.

U svojoj kolumni u Telegrafu svoje mišljenje izneo je i Džejmi Karager.

"Izrazio sam svoju zabrinutost zbog Harija Kejna u svojoj kolumni još posle prve utakmice. Zabrinjavajuće je to što Engleska nema dovoljno šuteva prema golu i ne stvara šanse. To što Kejn nema dovoljno šansi zavisi od drugih, ne od njega. Napadački sistem ne funkcioniše kako treba, čak i uz ubacivanje dva ofanzivna beka”, napisao je bivši defanzivac Liverpula.

Foto: AFP

Ipak, ne želi Karager da umanji uspeh škotske reprezentacije.

"Ne treba ništa osporiti Stivu Klarku. Bio je to fantastičan taktički nastup škotskog trenera, oduševljen sam zbog njega i njegovih igrača.”

U prilog tome koliko je taktika Tartan armije funkcionisala i podatak da je Hari Kejn u prvom poluvremenu imao deset dodira sa loptom, manje od bilo kojeg drugog igrača na terenu. Pride, samo jedan u šesnaestercu, a od ukupno pet pasova u prvom delu, pogodio je tek dva.

Odsečen.

I još jedan podatak tek da dočara manjak kreativnost u timu Gereta Sautgejta. Ni na jednoj od prethodne dve utakmice Engleska nije imala više udaraca ka golu od rivala (8:8 protiv Hrvatske, 9:11 protiv Škotske). Primera radi, na prethodnom Evropskom prvenstvu u Francuskoj, na svakoj sve do osmine finala, kada će ispasti od Islanda, makar deset više od protivnika.

Nacija želi promene, želi drskost Džeka Griliša (odigrao 28 minuta na prvenstvu), lucidnost i prodornost Džejdona Sanča (i dalje bez prilike), a umesto toga dobila je Rahima Sterlinga, koji ima jednu od najslabijih sezona od dolaska u Mančester Siti i utisak je, može da igra jedino u sistemu Pepa Gvardiole. U Sautgejtovom "nesistemu" izgleda ne može niko.

Pa, posle svega viđenog, jesmo li još uvek ubeđeni da se vraća kući?