Hej, pogledajte ko je posetio Marakanu...
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Vreme čitanja: 1min | uto. 20.10.26. | 15:04
Reprezentativac Gabona ponovo u svlačionici Crvene zvezde
Imao je trenutke ludila, mračne momente, ali bez ikakve dileme Gelor Kanga spada u kategoriju najboljih stranaca u istoriji Crvene zvezde. Postigao je galeriju sjajnih golova, posebno će se pamtiti onaj protiv Krasnodara vredan plasmana u Ligu Evrope.
Godinama je Gabonac bio srce Zvezdinog tima. Na 188 utakmica u crveno-belom dresu postigao je 37 golova, od kojih su mnogi bili presudni. Napustio je Ljutice Bogdana sa šest osvojenih prvenstva i četiri kupa.
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I uvek vole na Marakani da ga vide. Tako je bilo i ovog popodneva, jer je tokom posete Beogradu Gelor Kanga stigao do Marakane i pozdravio se sa nekadašnjim saigračima. Neki su i dalje aktivni.
Stigao je Kanga i da popriča sa generalnim direktorom Crvene zvezde Zvezdanom Terzićem.
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Gelor Kanga
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