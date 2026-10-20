Hej, pogledajte ko je posetio Marakanu...

Imao je trenutke ludila, mračne momente, ali bez ikakve dileme Gelor Kanga spada u kategoriju najboljih stranaca u istoriji Crvene zvezde. Postigao je galeriju sjajnih golova, posebno će se pamtiti onaj protiv Krasnodara vredan plasmana u Ligu Evrope.

Godinama je Gabonac bio srce Zvezdinog tima. Na 188 utakmica u crveno-belom dresu postigao je 37 golova, od kojih su mnogi bili presudni. Napustio je Ljutice Bogdana sa šest osvojenih prvenstva i četiri kupa.