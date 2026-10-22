Hendel: Zaslužili smo pobedu, moramo da "ubijemo" utakmicu kada za to imamo šansu

Još jednom je Crvena zvezda ostala bez pobede na međunarodnoj sceni. Ovog puta nije baš ostala bez ičega kao pre sedam dana u Luganu, ali teško da će na Marakani biti zadovoljni jednim bodom iz večerašnje utakmice protiv Kopenhagena kada se zna da je na dvadesetak minuta pre kraja rezultat bio 2:1 za šampiona Srbije.

Bodom nije zadovoljan ni vezista Crvene zvezde Tomaš Hendel.

"Nismo imali sreće. Bila je ovo veoma izjednačena utakmica. Ako ćemo iskreno, mislim da smo zaslužili pobedu jer smo imali veći posed i više prilika za pogodak. U prvom poluvremenu smo pogodili i stativu, mada u fudbalu ne postoji samo 'nesreća'. Moramo da popravimo neke stvari i budemo bolji, jer bismo u 90 odsto ovakvih utakmica pobedili, baš kao i protiv Lugana".