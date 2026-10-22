Hendel: Zaslužili smo pobedu, moramo da "ubijemo" utakmicu kada za to imamo šansu
Vreme čitanja: 2min | čet. 22.10.26. | 21:44
Zvezdin Portugalac smatra da su crveno-beli morali da stanu na loptu kada su imali vođstvo i protiv Lugana i protiv Kopenhagena
Još jednom je Crvena zvezda ostala bez pobede na međunarodnoj sceni. Ovog puta nije baš ostala bez ičega kao pre sedam dana u Luganu, ali teško da će na Marakani biti zadovoljni jednim bodom iz večerašnje utakmice protiv Kopenhagena kada se zna da je na dvadesetak minuta pre kraja rezultat bio 2:1 za šampiona Srbije.
Bodom nije zadovoljan ni vezista Crvene zvezde Tomaš Hendel.
"Nismo imali sreće. Bila je ovo veoma izjednačena utakmica. Ako ćemo iskreno, mislim da smo zaslužili pobedu jer smo imali veći posed i više prilika za pogodak. U prvom poluvremenu smo pogodili i stativu, mada u fudbalu ne postoji samo 'nesreća'. Moramo da popravimo neke stvari i budemo bolji, jer bismo u 90 odsto ovakvih utakmica pobedili, baš kao i protiv Lugana".
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Portugalac smatra da će Zvezda uskoro stvari okrenuti u svoju korist i proći u nokaut fazu trećeg po kvalitetu evropskog međunarodnog takmičenja.
"Dobro je što smo uzeli prvi bod, ali zaslužili smo više i u narednom meču ćemo ići na sva tri boda. Treći put zaredom u Evropi smo ispustili prednost. Moramo da budemo zreliji na terenu. Moramo da "ubijemo" utakmicu kada za to imamo šansu. Imali smo priliku za to i protiv Lugana i večeras, ali nismo uspeli i primili smo gol. Danas smo primili i autogol, zaista nas ne prati sreća u Evropi. Ipak, ubeđen sam da ćemo okrenuti stvari u svoju korist i da ćemo proći dalje. Imamo odličan tim i verujem u ovu grupu igrača. Nastavićemo da radimo i napredujemo, jer ovo trenutno očigledno nije dovoljno".