Kada prosečno postižete preko tri gola po meču, a primate manje od jednog pogotka, teško da nećete biti šampion. Takav je slučaj sa Ajaksom, koji deli lekcije po Holandiji i hita ka 35. nacionalnoj kruni. Naredni rival Kopljanika u sklopu 22. kola Eredivizije je Herakles, koji je u seriji od četiri meča bez poraza (18.45).

Ajaks nije uspeo da poveća vođstvo na vrhu tabele, jer je njegova utakmica protiv Utrehta bila jedna od mnogih koje su protekle nedelje odložene zbog lošeg vremena. Ekipa Erika ten Haga trenutno ima četiri boda više od druoplasiranog PSV-a, ali taj zaostatak mogao bi da bude smanjen, u zavisnosti od toga da li će tim iz Ajndhovena da izađe kao pobednik u svom okršaju protiv Den Haga ranije tokom dana.

Inače, Ajaks je obezbedio plasman u polufinale Kupa Holandije, zahvaljujući pobedi nad PSV-om od 2:1 u sredu. I eto dodatnog vetra u leđa ekipi sa Johan Krojf arene pred nastavak sezone.

Nijedan tim u ligi nije imao više radosti na putovanjima tokom sezone od Kopljanika, koji trenutno imaju najviše pobeda i najviše bodova u gostima. Na dosadašnjih 10 duela na strani samo su Viljem II i Groningen uspeli da ih spreče da odu sa sva tri boda.

Herakles je proteklog vikenda zabeležio treću pobedu u gostima ove sezone, i to sve tri u poslednjih pet gostovanja, pošto je bio bolji 1:0 protiv Fortune iz Sitarda. Igrači Frenka Vormuta su bez poraza u svakoj od poslednje četiri prvenstvene utakmice, sakupljajući 10 bodova za to vreme i kao rezultat, stigli su do 10. mesta na tabeli.

Poseta Ajaksa obično je teška utakmica za bilo koga, ali Herakles je - ako niste znali - pobedio kod kuće na poslednje tri utakmice protiv tima iz Amsterdama, koji je prethodni put slavio na Erv Asitu još 2016. godine.

Sebastien Aler nastavlja da impresionira otkako je stigao u redove Ajaksa u januarskom prelaznom roku. Postigao je već četiri gola i ima isto toliko asistencija u svim takmičenjima, a dva je dao pre tri dana PSV-u. Uz njega i raspoloženog Dušana Tadića, možda je vreme da se Kopljanici vrate osmehu u Heraklesu.

Nešto više od dva sata ranije na teren će PSV, koji gostuje Den Hagu (16.30). Domaći sastav se nada da će izbeći ponavljanje sudbine koju je doživeo u prvom dvoboju sa Filipsovcima ove sezone, kada je u novembru bio deklasiran 4:0. Ali, gosti se baš tome nadaju u želji da nastave poteru za Ajaksom.

Pobeda nad Tventeom u subotu od 3:0 pomerila je momke Rodžera Šmita na četiri boda minusa od Kopljanika, koji imaju meč manje. PSV je održao fantastičan domaći rekord - najbolji u diviziji - pošto nije imao milosti za rivala iz Enshedea. Ipak, to slavlje nije dugo trajalo jer je sredinom nedelje Šmitov tim eliminisan iz Kupa porazom od Ajaksa.

PSV kroz pet dana očekuje gostovanje Olimpijakosu u sklopu nokaut faze Lige Evrope i prema nekim najavama kormilar Filipsovaca bi mogao danas da odmori neke važne adute. Najpre Donijela Malena i Mohameda Ihatarena, pošto su obojica imala veliku minutažu u posledjim sedmicama.

EREDIVIZIJA – 22. KOLO

Petak

RKC - Emen 1:0 (0:0)

/Tuba 90/

Subota

12.00: (2,05) Groningen (3,30) Zvole (3,70)

14.45: (1,97) Sparta (3,50) Fortuna Sitard (3,90)

16.30: (9,50) Den Hag (6,00) PSV (1,28)

18.45: (8,00) Herakles (5,30) Ajaks (1.35)

Nedelja

12.00: (1,50) AZ Alkmar (4,40) Herenven (6,25)

14.30: (1,40) Fajenord (4,80) Vilem Drugi (7,75)

14.30: (1,37) Utreht (5,10) Venlo (7,75)

16.45: (1,75) Vitese (3,60) Tvente (4,90)

***kvote su podložne promenama