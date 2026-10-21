Herojska Boka ugasila grotlo Marakane, presudio neuništivi vođa Leo Paredes (VIDEO)

Boka je izvela čudo protiv Vaska! Brazilci su bili ozbiljan favorit, ali su isplivali Bokina veličina i herojsko srce. Leo Paredes je bio pod znakom pitanja za utakmicu zbog povrede, ali neuništivo Bokino dete se nakljukalo lekova i injekcija, stislo zube i sudbina ga je na kraju nagradila golom kojim je sve rešio. I to baš povređenom, desnom nogom je odapeo kiflu koja je prevarila golmana Žardima i učinila ga tragičarem utakmice. Bio je to gol za 3:1 koji je sprečio penale za koje su se svi spremali u finišu meča…

Boka je izvela podvig na Marakani koji će ući u istorijske klupske knjige. Jeste da je ovo Kopa Sudamerikana, ali s obzirom na konkurenciju ove sezone i rivale dostojne završnice Kopa Libertadoresa, trofej u Barankilji bi predstavljao senzacionalan uspeh. Uostalom, Boka na međunarodni trofej čeka još od generacije Martina Palerma i 2008. godine. Sada ulogu nekadašnjeg idola igra Leonardo Paredes…

Nisu gosti mogli da zamisle bolji početak meča jer je mladi štoper Lautaro Di Lolo pogodio za vođstvo nakon samo tri minuta igre i neutralisao Vaskov minimalac iz prvog meča. Dobro je ispratio Blanov korner, nadskočio zemljaka Sosu i zakucao loptu glavom u mrežu.

Sve što su Brazilci planirali za revanš moralo je da krene iz minus faze… I unervozili su se. Imali su inicijativu, ali nisu znali kako da probiju Bokin bedem. Argentincima je rani gol dao krila da krenu sa fantastičnom borbom. I da vrebaju iz kontre. Baš na takav način su pola sata nakon prvog postigli i drugi gol. Vilja je iskoristio Valdivijinu grešku i sjajnim pasom lansirao Migela Merentijela na golmana Žardima, a urugvajski strelac nije propustio šansu koju je čekao.

Boka je za 45 minuta stigla i prestigla Vaskovu prednost iz prvog meča i Brazilci su se našli u panici. Već na poluvremenu je Pedro Emanuel ubacio drugog špica Brenera da pomogne odsečenom Brunu Duarteu. Ispostavilo se da je veći pogodak bila promena desnog beka desetak minuta kasnije. Puma Rodrigez je zamenio Paula Enrikea i u 65. minutu postigao gol koji je oživeo Vasko. Ubacio se iz drugog plana i kaznio jedan od retkih momenata nepažnje Bokine odbrane.

Krenula je opsada Bokinog gola u ključaloj atmosferi Marakane. Leskano, Brener, Bruno Duarte… Pretila je Boki opasnost sa svih strana, ali Leo Paredes je poput pravog vođe komandovao i držao linije odbrane da ne popuste.

Kada je delovalo da se Boka odlučila za penale i da samo želi da izdrži do kraja, usledio je momenat odluke i Paredesov gol uz pomoć Žardimove očajne intervencije. Za muk na Marakani, koja je do tada podrhtavala u jednoj od najboljih atmosfera viđenih u južnoameričkom fudbalu ove sezone.

Brazilci su bili u nokdaunu iz kojeg nisu uspeli da se dignu, a Boka je na kultnom stadionu proslavila plasman u finale gde je skoro izvesno čeka još jedan brazilski velikan.