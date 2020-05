Herta želi da Grujić ostane, ali...

Ohrabrilo je sve u Herti jučerašnje izdanje Marka Grujića u berlinskom derbiju i ubedljivoj pobedi nad Unionom (4:0). Iako se njegov učinak nije video kroz prizmu statistike, srpski vezista bio je sveprisutan na terenu i jako dobro odradio svoj deo posla, uzimajući učešće i u akcijama koje su prethodile golovima...

Nema dileme da je Grujić odavno naterao upravu Herte da razmišlja o njegovom otkupu od Liverpula, ali ove sezone cela ta priča je na klimavim nogama. Nije tu toliko do njega, iako verovatno ima i njegove krivice, koliko do činjenice da je Herta ove sezone u rasulu. Uprkos dolasku bogatog vlasnika i ogromnim ulaganjima, Herta je za manje od godinu dana promenila već trojicu trenera, od Anta Čovića, preko Jirgena Klinsmana, do Bruna Labadije sada.

Grujić je mnogo trpeo zbog toga, odnosno zbog stalnih promena taktike i filozofije, zbog čega je njegova forma daleko od prošlogodišnjih visina, uz izostanak kontinuiteta. O tome je baš govorio i poznati nemački novinar Kristijan Falk, poznat prvenstveno po tome što raspolaže najtačnijim informacijama u vezi sa Bajernom, onda i ostatkom Bundeslige.

“Prva sezona Marka Grujića u Herti bila je izvanredna, još tada je klub želeo da ga kupi, ali nije bilo para. Grujić je oduvek sebe video u Liverpulu na duže staze“, kaže Falk i nastavlja:

“U svojoj drugoj sezoni Grujić je dosta patio zbog promena trenera i samim tim izostanka forme. Herta bi htela da ga kupi, ali želi od njega da vrati staru formu. I dalje interesovanje postoji“.

Prema pojedinim informacijama iz Engleske, Liverpul za Grujića traži oko 25.000.000 evra, dok je on lično zainteresovan da se bori za mesto i minutažu na Enfildu.

“Grujić želi da se vrati u Liverpul, osim ako od Klopa ne dobije jasan signal da ga on ne želi“, smatra Falk.

Možda bi jučerašnje izdanje protiv Uniona moglo da mu da vetar u leđa za finiš sezone.

