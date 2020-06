Hetafe nije ušao na važan voz uprkos igraču više tokom 75 minuta (VIDEO)

Ne ide Hetafeu posle pauze, pa to ti je. Imao je tim iz predgrađa Madrida dobar raspored u prve dve utakmice, možda je mogao i do šest bodova, a na kraju će morati da se zadovolji samo sa jednim. Danas je Hetafeu gostovala Majorka, imao je domaći tim igrača više tokom 75 minuta i opet nije mogao da pobedi - 0:0.

Hetafe nije baš raspoložen posle nastavka sezone jer je u prošlom kolu poražen na gostovanju Granadi iako je imao prednost, a večeras je već od 16. minuta imao igrača više. Ni to mu nije bilo dovoljno, a sve mu se otvorilo.

Prilična je to bila glupost fudbalera Espanjola Bernarda Espinoze koji je udario rukom igrača Hetafea i to bez lopte, sudija je to video i dodelio mu direktan crveni karton. To je u tom momentu značilo da će Hetafe imati 75, čak i 80 minuta igrača više i to na svom terenu protiv ekipe sa dna tabele.

Takve prilike se ne smeju propustiti. A Hetafe je to upravo učinio.

Naravno, imao je Hetafe terensku inicijativu, oko 70% vremena loptu u nogama, imao je 14 pokušaja naspram pet Espanjola, međutim Hetafe poslovično ima problem sa efikasnošću i to se opet videlo.

Radi se o tvrdom timu koji može mnogo da trči i da davi protivnika, ali i koji ne daje tako lako golove. Sada je to postalo kristalno jasno. Espanjol je izdržao sa igračem manje...





Viljareal je u prošlom kolu srušio Seltu u poslednjem momentu, a na meču kod kuće protiv Majorke malo je poranio sa golom pa je u 16. minutu preko Karlosa Bake stigao do prednosti.

Našao se sjani Baka na pravom mestu, ispratio je akciju i suštnski mu je preostalo samo da ćušne loptu u mrežu za prednost Viljareala na otvaranju utakmice. Posle toga je Žutoj podmornici bilo dosta lakše da igra.

Viljareal sada ima 44 osvojena boda i drži 7. poziciju, dok je Hetafe na 47 bodova i kocka celu sezonu ovakvim partijama kao što je bila ova večeras.





PRIMERA – 29. KOLO

Ponedeljak

Levante – Sevilja 0:1 (0:1)

/Karlos 87ag – De Jong 46/

Betis - Granada 2:2 (0:1)

/Fernandez 29, Soldado 91 - Kanaljes 85pen, Teljo 88/

Utorak

Hetafe - Espanjol 0:0

Viljareal - Majorka 1:0 (1:0)

/Baka 16/

22.00: (1,15) Barselona (7,75) Leganes (18,00)

Sreda

19.30: (3,50) Eibar (2,95) Atletik Bilbao (1,85)

19.30: (3,05) Valjadolid (2,95) Selta (2,55)

22.00: (4,60) Osasuna (3,40) Atletiko Madrid (1,85)

Četvrtak

19.30: (3,90) Alaves (3,35) Sosijedad (2,00)

22.00: (1,38) Real Madrid (5,00) Valensija (7,75)