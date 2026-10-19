Hetafe preživeo sat vremena sa desetoricom, Satrijano sačuvao bod
Vreme čitanja: 7min | pon. 19.10.26. | 23:11
Rajo Valjekano imao je sve u svojim rukama, ali nije uspeo da slomi Bordalasovu četu. Alvaro Garsija načeo domaćina, Martin Satrijano kaznio propuštene prilike gostiju
Sa igračem manje, golom zaostatka i protivnikom koji je imao više od 60 odsto poseda lopte, fudbaleri Hetafea pronašli su način da osvoje bod protiv Rajo Valjekana u malom gradskom derbiju. Rajo je poveo, imao brojčanu prednost više od sat vremena, ali je na kraju morao da se zadovolji remijem na Koliseumu – 1:1.
U poslednjem meču devetog kola Primere Hetafe je još jednom pokazao tvrdoglavost i disciplinu karakteristične za ekipe Hosea Bordalasa. Za goste je, sa druge strane, ostao gorak ukus propuštene prilike.
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Posebnu pažnju privukao je Dani Karvahal, koji je prvi put zaigrao u dresu Hetafea nakon dolaska iz Real Madrida. Iskusni desni bek dobio je mesto u startnoj postavi, ali je gostujući tim već u uvodnom delu susreta pronašao pukotinu na strani koju je pokrivao. Igrao se 11. minut kada je Rajo izveo školsku kontru, Horhe de Frutos povukao je akciju i pronašao Alvara Garsiju, koji je pobegao upravo Karvahalu i preciznim završetkom utišao domaće navijače.
U 28. minutu Đene je oborio Alvara Garsiju dok je fudbaler Raja išao ka golu Davida Sorije, a sudija nije imao mnogo dileme i štoper Hetafea morao je ranije u svlačionicu! Pokazan je direktan crveni karton, a Bordalasov sastav ostao je sa desetoricom u nastavku.
Rajo je imao prostor da napadne, a Serhio Kamelo i Adrija Pedrosa nagovestili su da bi prednost mogla da bude uvećana. David Sorija je, međutim, ostao važna prepreka, dok je Hetafe u završnici prvog poluvremena bio nadomak izjednačenja. Enes Unal je glavom pogodio stativu, a potom je domaćinu poništen i pogodak jer je lopta pre centaršuta napustila teren.
Bordalas je na poluvremenu reagovao izmenama, a Hetafe je u nastavku tražio priliku za izjednačenje. Domaćin je pažljivije ušao u nastavak i tražio priliku preko centaršuteva. Jedan takav napad doneo je i izjednačenje. U 55. minutu Frančo Serano je poslao loptu u kazneni prostor, a Martin Satrijano se našao na pravom mestu i iz neposredne blizine pogodio mrežu za 1:1.
Koliseum je eksplodirao posle izjednačenja. Gosti su imali posed, kružili oko kaznenog prostora i pokušavali udarcima sa distance, ali je nedostajao završni potez koji bi njihovu terensku inicijativu pretvorio u novi pogodak. Kako je vreme odmicalo, Hetafe nije samo čuvao remi već je umeo i da zapreti. Satrijano je u 77. minutu naterao Emilijana Audera na odličnu intervenciju, a potom je i Rajo imao svoje pokušaje u završnici. Sorija je ostao siguran, dok je domaća odbrana odbijala nalete gostiju.
Karvahal je svoj debi završio u 80. minutu, uz žuti karton koji je dobio nešto ranije. I pored nezgodne situacije kod vodećeg gola Raja, bek je ostavio utisak igrača koji može da donese iskustvo i sigurnost ekipi iz predgrađa Madrida.
Rajo Valjekano može da žali jer je imao brojčanu prednost, inicijativu i dovoljno vremena da dođe do pobede... Srpski vezista Nemanja Gudelj odigrao je svih 90 minuta i u finišu zaradio opomenu zbog oštrog starta.
PRIMERA – 9. KOLO
Petak
Deportivo La Korunja - Levante 1:1 (0:0)
/Nsongo 63 - Rekuena 82/
Subota
Espanjol - Atletiko Madrid 0:1 (0:0)
/Baena 89/
Betis - Barselona 2:5 (1:2)
/Gomez 27, Ezalzuli 53 – Jamal 10, Rodri 41, Žezus 51, Garsija 62, Olmo 81/
Viljareal - Elće 0:0
Valensija - Atletik Bilbao 0:0
Nedelja
Osasuna - Rasing Santander 2:0 (1:0)
/Budimir pen 9, Osambela 88/
Selta - Alaves 2:1 (0:0)
/Đutgla 53, Rodriges 71 - Novoa 87/
Malaga - Sosijedad 2:5 (0:2)
/Nino 54, Martinez 66 - Kubo 3, Oskarson 26, Ojarzabal 59, 67, Gedes 73/
Real Madrid - Sevilja 4:1 (2:0)
/Guler 29, Embape 36, 63 pen, Diomande 82 - Bueno 80/
Ponedeljak
Hetafe - Rajo Valjekano 1:1 (0:1)
/Satrijano 56 - Garsija 11/