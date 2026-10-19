Hetafe preživeo sat vremena sa desetoricom, Satrijano sačuvao bod

U poslednjem meču devetog kola Primere Hetafe je još jednom pokazao tvrdoglavost i disciplinu karakteristične za ekipe Hosea Bordalasa . Za goste je, sa druge strane, ostao gorak ukus propuštene prilike.

Sa igračem manje, golom zaostatka i protivnikom koji je imao više od 60 odsto poseda lopte, fudbaleri Hetafea pronašli su način da osvoje bod protiv Rajo Valjekana u malom gradskom derbiju. Rajo je poveo, imao brojčanu prednost više od sat vremena, ali je na kraju morao da se zadovolji remijem na Koliseumu – 1:1.

Posebnu pažnju privukao je Dani Karvahal, koji je prvi put zaigrao u dresu Hetafea nakon dolaska iz Real Madrida. Iskusni desni bek dobio je mesto u startnoj postavi, ali je gostujući tim već u uvodnom delu susreta pronašao pukotinu na strani koju je pokrivao. Igrao se 11. minut kada je Rajo izveo školsku kontru, Horhe de Frutos povukao je akciju i pronašao Alvara Garsiju, koji je pobegao upravo Karvahalu i preciznim završetkom utišao domaće navijače.

U 28. minutu Đene je oborio Alvara Garsiju dok je fudbaler Raja išao ka golu Davida Sorije, a sudija nije imao mnogo dileme i štoper Hetafea morao je ranije u svlačionicu! Pokazan je direktan crveni karton, a Bordalasov sastav ostao je sa desetoricom u nastavku.

Rajo je imao prostor da napadne, a Serhio Kamelo i Adrija Pedrosa nagovestili su da bi prednost mogla da bude uvećana. David Sorija je, međutim, ostao važna prepreka, dok je Hetafe u završnici prvog poluvremena bio nadomak izjednačenja. Enes Unal je glavom pogodio stativu, a potom je domaćinu poništen i pogodak jer je lopta pre centaršuta napustila teren. Bordalas je na poluvremenu reagovao izmenama, a Hetafe je u nastavku tražio priliku za izjednačenje. Domaćin je pažljivije ušao u nastavak i tražio priliku preko centaršuteva. Jedan takav napad doneo je i izjednačenje. U 55. minutu Frančo Serano je poslao loptu u kazneni prostor, a Martin Satrijano se našao na pravom mestu i iz neposredne blizine pogodio mrežu za 1:1.