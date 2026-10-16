Hiter besan posle "šestice" u Lajpcigu traži: Ujedajte, grebite, štipajte!

Nastavak sezone bio je turbulentan, ekipu je početkom februara preuzeo sadašnji trener Crvene zvezde, Albert Rijera, ali ni on nije uspeo mnogo da uradi do kraja sezone, ostvarivši svega 28,57 odsto pobeda na 14 utakmica.

Otuda je na Adiju Hiteru, koji se krajem maja posle pet godina vratio na kormilo kluba, bio težak zadatak - da stabilizuje ekipu, vrati joj snagu koja je imala nekih ranijih sezona, kada je igrala u Ligi šampiona. Ipak, ispostavilo se da to neće biti nimalo lako.

20.30: (1,82) Ajntraht (3,80) Keln (4,20) MOZZART RELAX

Kako je Ajntraht igrao u nedelju Lajpcigu, najbolje svedoče reči legende nemačkog fudbala i bivšeg trenera Partizana, Lotara Mateusa.

"Adija znam duže od 20 godina, mora da je bio jako nezadovoljan igrom. Mislim da je to prvo poluvreme u Lajpcigu bila poslednja kap u čaši žuči. Na osnovu same igre, morao bi da zameni svakog od igrača, a to je bilo nemoguće. Iznenadio me je direktan komentar u vezi Koha, kada je rekao da je po njegovoj izmeni osetio olakšanje. To nije izgledalo dobro", kaže Mateus.

Hiter je posebno bio ljut na kapitena Robina Koha, kog je sa terena izveo već u poluvremenu. Taman kada se činilo da je sukob među njima neminovan, Hiter je poručio da će Koh večeras od 20.45 protiv Kelna, igrati od početka.

"Igraće protiv Kelna i ostaje kapiten. O tome nema diskusije. Sve uvek zavisi od igre i isti odnos očekujem od lidera. Mogao sam da zamenim bilo koga. Koh je to prihvatio i nije video ništa veliko u tome. Dobro je to podneo", poručio je Hiter.

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

Austrijski stručnjak je zatražio od svojih izabranika da drastično promene pristup i igraju borbeno, agresivno, i sa mnogo intenziteta u svakom trenutku. Kako je telefonski poziv za regiju Frankfurta 069, Hiter je to iskoristio kao simbol šta traži od svojih igrača.

"Hoću da ujedaju, grebu, štipaju! Da se bore do poslednje kapi znoja. Želim da vidim tim koji ima taj 069 mentalitet", dodao je Hiter.

Na drugoj strani, Keln je deseti sa dva boda više i u ovaj susret ulazi posle pobede u derbiju nad Borusijom Menhengladbah (2:1). Zanimljiva je statistika koja se tiče dva tima - Ajntraht ne zna za pobedu kod kuće u Bundesligi još od 26. kola prošle sezone kada je bio bolji od Hajdenhajma (1:0).

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

Na drugoj strani, Keln je još gori kao gost. Jarčevi su bez pobede u gostima u Bundesligi duže od godinu dana, tačnije od 3. oktobra kada su pobedili Hofenhajm sa 1:0. Od tada imaju niz od 15 mečeva bez pobede i ako se to ne promeni u naredna dva susreta na strani, izjednačiće rekord iz sezone 2003/04 kada cele sezone nisu uspeli da dođu do trijumfa na terenu protivnika. Negativan rekord je i dalje u vlasništvu Šalkea, koji između 2019. i 2023. nije ostvario pobedu kao gost na 38 mečeva zaredom.

Takođe, Keln od 30. januara nije uspeo da odigra nijedan meč a da ne primi makar gol. Trener Rene Vagner traži strpljenje.

"Situacija je takva, još se uigravamo, ali ako uvek budemo imali šut više od protivnika, biće dobro. Ili ako budemo davali gol više, pobeđivaćemo. Ako za deset godina budemo mogli da kažemo, ' u stanju smo da dominiramo svaku utakmicu do 95 minuta', onda ćemo biti na veoma dobrom mestu. Trenutno smo još u fazi kada kroz sve teškoće moramo da prolazimo zajedno", poručio je Vagner.

BUNDESLIGA, 6. KOLO

Petak

20.30: (1,82) Ajntraht (3,80) Keln (4,20) MOZZART RELAX

Subota

15.30: (1,85) Verder (3,70) Paderborn (4,10) MOZZART RELAX

15.30: (5,00) Union Berlin (4,40) Borusija Dortmund (1,60) MOZZART RELAX

15.30: (2,55) Elversberg (3,45) Augzburg (2,70) MOZZART RELAX

15.30: (2,95) Šalke (3,50) Majnc (2,35) MOZZART RELAX

15.30: (4,10) Hamburger (3,70) Štutgart (1,85) MOZZART RELAX

18.30: (1,25) Bajern (7,50) Lajpcig (9,50) MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (1,75) Bajer Leverkuzen (4,20) Frajburg (4,20) MOZZART RELAX

17.30: (3,25) Borusija M. (3,60) Hofenhajm (2,15) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama