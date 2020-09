Poverenje u trenera, bez obzira što minula sezona nije završena u skladu sa očekivanjima.

Ajtraht iz Frankfurta produžio je danas ugovor sa Adijem Hiterom, koji se obavezao na vernost klubu do leta 2023. godine. Dosadašnji ugovor dve strane je isticao narednog leta, a kako u Ajntrahtu apsolutno veruju u Hitera, hteli su da pre ulaska u cajtnot reše dilemu ko će trenirati tim i posle juna 2021.

Sportski direktor kluba iz Frankfurta Fredi Bobić rekao je da je najvažniji – kontinuitet.

„Nastavljamo da se oslanjamo na kontinuitet i stabilnost kao dve najbitnije stvari. Mi znamo šta imamo u našem stručnom štabu“, poručio je Bobić.

Hiter je u Ajntraht došao 2018. godine iz Jang Bojsa i u prvoj sezoni je doveo tim do sedmog mesta na tabeli i do polufinala Lige Evrope. Prošlu sezonu tim je završio na devetoj poziciji, a do nje je došao pobedama u poslednja četiri kola.

„Neverovatno sam srećan što sam u ovom prelepom gradu i u Ajntrahtu i trudićemo se da nastavimo da se ispravno razvijamo u narednim godinama. Naš glavni cilj za narednu sezonu je da se vratimo na evropsku scenu“, podvukao je Hiter.