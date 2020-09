Iako je sjajno otvorio sezonu sa tri pobede iz tri meča od kojih je jedan bila petarda protiv Mančester Sitija, Lester je ipak u problemima. Brenadan Rodžers panično juri štopera već nedeljama i ne ide mu baš najbolje.

Zbog silnih povreda (Benković, Evans, Morgan), Lester je u sezonu ušao sa samo jednim zdravim štoperom Sojundžuom pa je drugog morao da igra vezista Ndidi. Koji se takođe povredio. Evans se u mređuvremenu oporavio i opet povredio pa Lester sada baš pleše po ivici da uđe u ozbiljne probleme sa defanzivcima. Već dugo Lisice jure štopera na nekoliko adresa i nisu imale uspeha. Sada su konačno spremni da odreše kesu i da plate 40.000.000 evra za defanzivca. Jednostavno, moraju.

Tri su opcije u igri. Vesli Fofana iz Sent Etjena, Džejms Tarkovski iz Barnlija i Kurt Zuma iz Čelsija. Jedan od njih trojice bi trebalo da potpiše u narednih sedam dana.

Fofana je Lesterova najveća želja. Za mladog Francuza se interesovao i Milan ali finansijski nije mogao da istrči ovu trku. Prva Lesterova ponuda je iznosila 25.000.000 evra i odbijena je. Druga 29.000.000 i takođe je odbijena. Treći put su Lisice ponudile 32.000.000 i 10 odsto od narednog transfera, ali su Francuzi i to odbili jer su ljuti što je Lester prvo stupio u kontakt sa igračem njima iza leđa i dogovorio uslove očekujući da Fofana napravi pritisak na klub. Sada je Lester poslao konačnu ponudu: 35.000.000 evra plus 5.000.000 kroz bonuse. Nadmašio je ponudu Vest Hema koja je glasila 35.000.000 evra sa uključenim bonusima. Čeka se novi odgovor Sent Etjena, ali problem je što taj odgovor treba da dođe od trenera Kloda Puela koji se prošle godine nije rastao sa Lesterom baš na prijateljski način. On insistira da Sent Etjen zadrži Fofanu i obećava da će mu podići cenu na 50.000.000 evra sledećeg leta. Igrač je u aprilu produžio ugovor sa Sent Etjenom i dobio povišicu godišnje plate sa 150.000 na 900.000. Blindiran je dugoročnim ugovorom ali mu Lester nudi daleko više zbog čega ne može da prežali što je potpisao novi ugovor.

Paralelno sa poterom za Fofanom, Lester je radio i na transferu Džejmsa Tarkovskog iz Barnlija koji je takođe bio meta Vest Hema. I ovde su Lesterove dve ponude odbijene. Prva od 25.000.000 funti (oko 27.500.000 evra) plus bonusi i druga od 30.000.000 funti (33.000.000 evra) plus bonusi. sada je spreman i treća, ubeldjivo najbolje. Lester nudi 37.000.000 funti što je nešto više od 40.000.000 evra. Barnli je do trvdio da Tarkovski nije na prodaju jer je ekstremno važan treneru Šonu Dajču, ali možda je u pitanju bilo samo dizanje cene. Naime, 27,5 procenata od transfera ide bivšem igračevom klubu Brentofrdu pa je Barnli zato pokušao da maksimalno naduva cenu. Vest da je Barnli poečo pregovore sa Palasovim štoperom Skotom Danom nagoveštava da bi Tarkovski mogao da bude prodat u Lester. On je i prošlog leta bio Rodžersova meta kada je otišao Megavjer ali Lester nije hteo da plaća veliki novac jer nije bio u ovako očajnoj situaciji sa štoperima. Sada mora…

Imaju Lisice i treću opciju. To je Kurt Zuma iz Čelsija. Ali on je najmanje realan.

Čelsi je spreman da proda Francuza koji je ispao iz startne postave posle dolaska Tijaga Silve i čak nije bio ni na klupi u poslednjem kolu. Plavci traže 36.000.000 funti što je prihvatljivo za Lester, ali i Everton koji je favorit u trci. Karamele takođe traže štopera i žele Zumu koji je kod njih pretprošlu sezonu proveo kao pozajmlnen igrač. Ostrvski izvori javljaju i da bi sam igrač radije na Gudison nego u Lester jer ga mami saradnja sa Karlon Anćelotijem i Evertonov dobar start sezone.

Na kraju, pominje se i Džonatan Ta iz Bajer Leverkuzena ali nikakvi konkretni pregovore ili ponude Lestera nisu otišli na adresu Nemaca.

Deluje da će poslednju liniju Lisica na kraju pojačati Fofana ili Tarkovski.