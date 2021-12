Hoće li se Liverpul sutra "skloniti" Milanu? Klop najavljuje šaren tim, Pioli sprema totalnu ofanzivu

Prema onome što je pokazao u pet utakmica, Milan je mnogo više zaslužio od ova četiri boda u pet utakmica Lige šampiona sa kojima su na rubu eliminacije. Ipak, Rosoneri i dalje imaju šansu da prođu „grupu smrti“ kao drugoplasirani i plasiraju se u osminu finala.

Te šanse nisu velike ali postoje. Milanu je pre svega neophodno da sutra pred 57.000 navijača savlada bezbrižni Liverpul i da Porto ne pobedi Atletiko, ali ni da Madriđani velikom razlikom ne pobede Porto. Remi na Dragau ili pobeda Atletika sa golom razlike bi bili idealan scenario za Rosonere. Naravno, uz pobedu nad Liverpulom.

A zašto bi Milan bio tako siguran da će savladati Liverpul koji je do sada pobedio u svih pet mečeva? Zbog Jirgena Klopa...

Nemački stručnjak je već najavio da će sutra na San Siru izvesti kombinovan tim, a ne treba ni očekivati da će u rezultatski beznačajnom meču zapinjati da pomogne Portu, a pogotovo ne Čolu Simeoneu sa kojim nije baš u najboljim odnosima.

„Moramo da rotiramo. To je očigledno. Ali volim takve situacije jer donose sveže noge i novu energiju. To je cela poenta rotacija. Ne mogu baš da vam kažem startnih 11 ali znajte da nećemo promeniti celu prvu postavu. Ne mogu početi sa devetoricom igrača jer to nije dozvoljeno. Igrači razumeju situaciju. Imali smo pet utakmica u 14 dana, a isto toliko nas čeka u naredne dve nedelje. Uradićemo u Milanu ono što moramo da uradimo“, najavio je Klop da će Redsi igrati u prilično šarenom sastavu.

Međutim, i Liverpulove rezerve umeju da budu ubitačne. Pogotovo Divok Origi.

„Vrlo je verovatno da će početi. Nije da se žali, ali dešava se da zakuca na moja vrata i da popričamo. Imao je povrede u najgorim momentima. Jedan od tih momenata je bio 2016. kada je leteo po terenu i doživeo tešku povredu protiv Evertona. Požurili smo tada da ga oporavimo za finale Lige Evrope. Takve stvari prelamaju karijere. Divok je kasnije igrao iza Manea, Salaha i Firmina ali ne znači da nije svetska klasa ako nije starter. On ima tu posebnu veštinu da uđe sa klupe i da igra dobro. Protiv Barselone, u najvećoj utakmici u klupskoj istoriji otkako sam ovde, počeo je meč i bio je neverovatan. On je jako pozitivna osoba. Talentovan je, šutira levom i desnom, veoma je brz, a u skoku je monstruozan. Ali to ne znači da će stalno bitri starter. Jednostvano, tako stoje stavri. Ima i gorih stvari u životu od klupe za rezerve u Liverpulu. Pokazao je da mu ne treba mnogo vremena da se zagreje. Videćemo šta će biti u januaru“, objasnio je Klop.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Pored Origija, ima tu još igrača koji se nadaju većoj minutaži...

„Igrači morajiu da se osete željenim. Ali prvo moraju da dobro treniraju, pa onda je donosim teške odluke koje oni moraju da prihvate. Dugoročno, svi mogu da budu srećni. Većina nas u timu se već dugo poznaje i znamo kakve su nam uloge. Igramo zreliji fudbal nego ranije. Momci imaju odlične odnose između sebe i stvorii smo zaista jak tim“.

Izvesno je da će Liverpulu nedostajati neki povređeni igrači poput Firmina i Džonsa, ali i neki roviti poput Keite i Gomeza. Poštedu bi zbog umora mogli da dobiju Alison, Van Dajk, Aleksander Arnold, Robertson, Fabinjo, Henderson, Salah, Mane... Šansu čekaju mladi igrači poput Mortona, Vilijamsa, Kelehera, Filipsa...

„Ja sam u rukama našeg lekarskog tima. Moram da prihvatim njihove odluke. Momci su odigrali veliki broj utakmica do sada i videćemo na koga možemo da računamo. Od pomoći je što u Ligi šampiona imamo pravo na pet izmena. Tako je izvodljivo da igrači koji se vraćaju iz povreda dobiju određenu minutažu“, rekao je Klop.

Milanov strateg Stefano Pioli je svestan da rasterećeni Liverpul nije nesavladiva prepreka.

„Igrali smo velike utakmice u prošlosti, igraćemo ih i u budućnosti. Za ovu utakmicu smo pripremili svaki detalj. Moramo biti jaki jer igramo protiv tima koji je među favoritima za trofej“.

Milanu su potrebni golovi, a od napadača je zdrav samo Zlatan Ibrahimović jer Žiru i Pelegri imaju povrede. Ali Piolija to ne brine...

„Zlatan nije jedini napadač kojeg imamo. Što budemo manje predvidivi, više ćemo problema da napravimo protivniku. Spremni smo. Tu su svi uslovi. Liverpul će da nas napadne visoko, ali dobro ih poznajemo. Ako rešimo njihov presing, možemo da stvorimo dobre šanse. Imaćemo mnogo ofanzivnih igrača kako im ne bismo dozvolili da nas pritisnu na jednom delu. Krunić, Mesijas i Dijaz imaju kvalitet da igraju između linija i da napadaju prostor. To je nešto što možemo dobro da iskoristimo i da napadnemo“, poručio je Pioli.