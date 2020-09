Ako je jedan meč do sada u kvalifikacijama favorizovao slabijeg, onda dvomeč garantuje jednak tretman. Ko god da bude bolji iz rusko-grčkog okršaja u dve utakmice plej-ofa za Ligu šampiona, biće mu to istorijski, prvi plasman u grupnu fazu Lige šampiona! Ni Krasnodar, ni PAOK, do sada nisu uspevali da prođu kroz gusto sito kvalifikacija, ali jednom će se sreća napokon osmehnuti. Prva epizoda zakazana je za večeras u Rusiji (21.00).

Istine radi, Bikovi su samo jednom igrali u kvalifikacijama za elitni kontinentalni kup i ispali od Olimpijakosa pre godinu dana. Dakle, Grci su im tada stali na put. Možda će opet... A, PAOK se baš muči. Otkako se igra Liga šampiona ovo će mu biti sedmi pokušaj da dođe do grupne faze i do svih miliona koje deli UEFA. Prepreke koje u kvalifikacijama nije uspevao da pređe bili su Makabi Tel Aviv, Ajaks čak tri puta, Šalke i Benfika. Eto, Portugalcima je naplatio dug u prethodnoj rundi.

Poslednje kolo nadmetanja za mesto u društvu odabranih igraće se po starom, u dve utakmice, i to je možda prednost za solunske crno-bele, jer će revanš igrati na svom stadionu. A, njima je Tumba kao mitskom Anteju zemlja. Iz njega vuku svu svoju snagu. Osetili su to Bešiktaš (3:1) i Benfika (2:1) u prethodnim rundama, pa iako nije bilo navijača na tribinama, Grci su igrali kod kuće kao u transu.

Krasnodar igra u vrhunskoj formi. Sastav Murada Musajeva se tek sada uključuje u borbe na evropskoj sceni, ali je u prvenstvu sjajan. Kao gost je pobedio Rotor sa 3:0, da bi u poslednjoj rundi demolirao Himki sa 7:2! To je dokaz da će, ako ne bude povreda, biti sposoban za velike stvari. Bikovi nisu najbolje startovali u Premijer ligi Rusije, ali podižu formu kako sezona odmiče i samo tri boda zaostaju za liderom Zenitom. Ništa što nije nedostižno.

Prošlogodišnje ispadanje od Olimpijakosa je velika lekcija za Bikove, koji su sada oprezniji. U taboru crno-zelenih veoma se plaše kontranapada PAOK-a, ali ove godine u ligi na ovaj način nisu primili nijedan gol.

"Obe ekipe su na korak do plasmana u grupe i to je samo po sebi veoma važno. Samo u igrama takvog intenziteta možemo pokazati svoj nivo. Ovo je istorijski dan za naš klub. Utakmica će biti teška i moraćemo da se borimo u svakom uglu terena. Da, pobedili smo Himki dobrim fudbalom, ali to je sada prošlost. Pokušaćemo da izbegnemo greške koje smo napravili prošle godine sa Olimpijakosom", prokomentarisao je Musajev.

Odsustvom kapitena Aleksandra Martinoviča i odlaskom srpskog internacionalca Uroša Spajića u Fajenord pre nekoliko dana, problem je u centru odbrane, gde se očekuje da igraju Kajo, koji je inače zadnji vezni i Jegor Sorokin.

PAOK se okliznuo pred put za Rusiju, u prvenstvu je igrao samo 1:1 sa Atromitosom, ali jasno je da je igračima već u glavi bila borba za Ligu šampiona. I niko ne može za to da ih krivi. Očigledno je novajlija Andrija Živković silno motivisan i željabn igre posle mršavog perioda u Benfiki, jer je najpre izbacio bivši klub iz mogućnosti da dođe do Lige šampiona, a onda i zatresao mrežu Atromitosa. Mesto u 11 večeras mu je garantovano. Baš kao i njegovom prezimenjaku Živku na golu.

"Naša priprema za ovaj dvoboj biće drugačija i spremni smo da se izborimo sa poteškoćama. Mislim da smo spremni. Prisustvo u grupama Lige šampiona je najveći bonus. To je naš cilj, to je ono što pokušavamo da uradimo", rekao je trener Abel Fereira.

Timovi su se poslednji put suočili 2015. godine u grupnoj fazi Lige Evrope, kada je Krasnodar pobedio u domaćoj utakmici, dok je u Solunu bilo nerešeno.

LIGA ŠAMPIONA, PLEJ-OF (PRVI MEČEVI)

Utorak

21.00: (2,20) Krasnodar (3,25) PAOK (3,45)

21.00: (10,0) Makabi Tel Aviv (6,50) Salcburg (1,25)

21.00: (1,80) Slavija Prag (3,50) Midtjiland (4,70)

Sreda

21.00: (2,60) Gent (3,10) Dinamo Kijev (2,85)

21.00: (2,40) Molde (3,20) Ferencvaroš (3,10)

21.00: (1,30) Olimpijakos (5,20) Omonija (11,0)