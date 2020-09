Ovog leta najviše je profitirao Novi Pazar koji je došao do Superlige iako to pravo nije obezbedio na terenu, mada i dalje nije jasno kako je uopšte stekao tu privilegiju, pošto se ne zna koliko su zaista, odnosno da li su uopšte Plavi dali novca za “promociju“ u elitni rang takmičenja. Ali očigledno da su na Terazijama zadovoljni kako je sve to proteklo, pa će od narednog leta novac biti najbitniji uslov i za srpskoligaše.

Kako piše Sportski žurnal, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije je na poslednjoj sednici ustanovio nova pravila, a sve u skladu sa Odlukom o načinu popunjavanja slobodnih mesta u fudbalskim i futsal ligama iz maja ove godine.

A u njoj, podvlači Žurnal, jasno piše...

“Kad se pojavi slobodno, ili slobodna mesta, u pojedinoj fudbalskoj/futsal ligi, stručne službe FSS, odnosno stručne službe nadležnog teritorijalnog saveza, na zvaničnoj internet stranici FSS, odnosno na zvaničnoj internet stranici nadležnog teritorijalnog saveza, objavljuju javni poziv za podnošenje obavezujućih ponuda klubova, s tim da rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od dva dvana, ni duži od pet dana od objavljivanja javnog poziva“.

Istina, tog javnog poziva nije bilo kad je Novi Pazar “licitirao“ za Superligu, ali niko se očigledno nije nasekirao zbog toga.