Fokus je na brutalnom Bajernu i njegovom pokeru protiv Atletika, piše se i o tome kako je Borusija Menhengladbah uspela da otkine bod na gostovanju kod Intera – ili je možda bolje reći da ispusti dva? – poneka pričica i o Borusiji Dortmund, pa i Lajpcigu, ali o Hofenhajmu jedva poneko slovo. I nije to samo sada zbog Lige šampiona, klub milijardera Ditmara Hopa nema iza sebe armiju navijača, ne donosi klikove i nije najatraktivnija tema. Nikad. Ali zbog početka takmičenja u Ligi Evrope ipak nešto više pažnje za ekipu Sebastijana Henesa.

Šturo, bez “ložačkih” tekstova, potencira se samo jedan podatak: Henes će danas morati da sastavi tim kome nedostaju čak šestorica defanzivaca.

Štoper Ermin Bičakčić (ligament kolena) neće skoro na teren, zbog operacija ramena duga pauza čeka i levog beka Konstantinosa Stafilidisa, pa njih dvojica nisu ni licencirana za Ligu Evrope. Isti slučaj i sa holandskim desnim bekom Džošuom Barnetom, koji je stigao ovog leta iz Vitesea, ali je odigrao samo u Kupu sa nižerazrednim Hemnicerom i sigurno će zbog svih ovih problema dobiti šansu za vikend u Bundeslige.

Još jedan centralni bek Kasim Adams je pozitivan na korona virus, dok je startni levi bek Pavel Kaderžabek u izolaciji jer je imao kontakt sa inficiranima. Da sve bude gore, kapiten Benjamin Hubner se nije oporavio od problema sa ligamentima levog stopala i ni on neće biti na raspolaganju Henesu.

“Glavobolja”, priznao je Henes, svestan da Hofenhajm u narednih 18 dana čeka čak šest utakmica.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Jedina dobra stvar je ta što je Harvard Nordvajt juče prvi put izdržao ceo trening, mada 30-godišnji štoper nije odigrao ni minut u ovoj sezoni.

Suštinski, iako se najviše priča o izostanku prve zvezde tima Andreja Kramarića, što je i razumljivo, odbrana će biti mnogo veći problem za Henesa.

Istina, spreman je Štefan Poš, on je već dugo standardan prvotimac, a tu je i Kevin Fogt. Od iskusnih štopera je na raspolaganju i Kevin Akpoguma, ali ili on ili Poš moraće na desnog beka. Levog je protiv Borusije Dortmund u poslednjem kolu Bundeslige igrao Robert Skov, inače desno krilo, a tada je Henes bio prinuđen i da menja formacija sa trojicom štopera i zaigra u sistemu 4-2-3-1. Prve minute je protiv Borusije dobio i Rajan Sesenjon, levi bek koji je poslednjeg dana prelaznog roka stigao na pozajmicu iz Totenhema, pa bi možda on mogao da dobije šansu protiv crveno-belih?

Konteksta radi, u onom timu koji je deklasirao Bajern sa 4:1 Bičakčić, Poš i Fogt su igrali štopere, Akpoguma desnog beka, Kaderžabek levog.

U Hofenhajmu je inače i Melajro Bogarde, legendarni Vinston mu je stric, ali njemu je tek 18 godina i on sigurno neće dobiti priliku protiv Zvezde. Koja, podsetimo, ima svoje probleme: nema Mirka Ivanića ni Gelora Kange, muči se i Aleksandar Katai...