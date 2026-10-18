Holanđani tragičari Voždovca – Zmajevi promašili penal za 2:0, pa se raspali
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 15:44
Loznici slađi bod iz 14. kola Mozzart Bet Prve lige – 1:1 (1:0)
Navikli su nas uglavnom Holanđani iz redova Voždovca da budu heroji Zmajeva u Mozzart Bet Prvoj ligi ove sezone. Ipak, to ne samo da nije bio slučaj ove nedelje u 14. kolu, Ašraf Madi i Kvinsi Tavares su bili tragičari beogradskog kluba. Nisu iskoristili sjajne šanse i Loznica ih je kaznila – 1:1 (1:0).
Tokom većeg dela utakmice na krovu tržnog centra u Zaplanjskoj ulici domaćin je bio bolji rival. Na vreme je došao do prednosti i posle toga imali nekoliko odličnih prilika da dupliraju prednost. Ipak, ni to nije bilo dovoljno za šesti trijumf u sezoni.
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Zmajevi su poveli u 25. minutu, posle lepe akcije koju je krunisao Miloš Jović drugim pogotkom u dresu Voždovca. Probio je Ognjen Ajdar po desnom krilu, uputio dodavanje ka mladom napadaču Lečea, koji je na jednogodišnjoj pozajmici u beogradskom klubu, a Joviću nije bilo teško da je gurne loptu u mrežu.
I posle toga je domaćin nastavio sa inicijativom. Ajdar je šutirao visoko preko gola iz slobodnog udarca sa dobre pozicije, a zatim u finišu prvog poluivremena Ašraf Madi je bio malo sebičan u situaciji “tri na dva”, šutirao je za malo preko prečke.
Već na samom startu drugog poluvremena nekadašnji vezista Ekscelsiora je imao savršenu priliku da prelomi utakmicu. Rezervista Loznice Petar Ćirković je prilikom centaršuta Voždovca sa levog krila izgubio ravnotežu, u padu je zakačio loptu rukom i sudiji Petru Živiću nije ostavio izbor osim da pokaže na belu tačku. Madi je postavio loptu na nju, ali je šutirao previše nonšalantno u donji desni ugao. To je pročitao golman Nikola Lakić i uspeo je da odbrani.
Nepuna tri minuta kasnije stigla je kazna za Madijeve promašaje. I to u liku nekadašnjeg fudbalera Voždovca Stefana Purtića, koji je takođe igrao u veznom redu. Odigrao je 28-godišnji Purtić 101 meč za Zmajeve, ali sada je u rodnoj Loznici.
Igrao se 54. minut, kada je posle jednog napada gostiju po desnom krilu lopta izbijena iz šesnaesterca. Na nju je natrčao Purtić i sa dvadesetak metara ispalio veoma precizan projektil po zemlji, koji Miloš Debeljković nije mogao da zaustavi. Pogodak za 1:1 Purtić nije želeo da proslavi, podigao je ruke dok su mu saigrači pritrčavali u zagrljaj.
Ipak, vrlo brzo posle toga je Voždovac mogao do nove prednosti. Kvinsi Tavares je dobio loptu u prostor, istrčao sam pred Lakića i uspeo da gurne loptu pored njega. Međutim, nije pogodio okvir gola, lopta je završila pored leve stative.
Izabranici Ivice Milutinovića su rešili da čuvaju izjednačenje, prešli su u defanzivni mod. Voždovac je imao loptu u posedu, ali nije uspevao da ugrozi gol rivala. Nije pomogao ni ulazak Džošue Cimermana i Ognjena Dimitrića.
Posle ovog meča obe ekipe su ostale na 19 bodova, na tabeli tik ispod crte za plej-of.
VOŽDOVAC – LOZNICA 1:1 (1:0)
/Jović 25 – Purtić 54/
Stadion: FK Voždovac (Beograd)
Sudija: Petar Živić
Žuti kartoni: Vidić, Hamadu (Loznica)
Voždovac: Debeljaković, Horike, Jović (od 87. Musa), Braunović, Ajdar (od 73. Rašljanin), Prodanović, Popović, Tavares (od 65. Cimerman), Rašković (od 87. Mladenović), Nedović, Madi (od 66. Dimitrić)
Loznica: Lakić, Ilić (od 46. Živković), Pantić (od 46. Hamadu), Katanić, Trajkovski, Pecelj (od 46. Ćirković), Čarapić (od 73. Mališ), Jelenić (od 82. Nikolić), Vidić, Krstić, Purtić
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MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO
Petak
OFK Vršac - Teleoptik 1:0 (0:0)
/Čejić 83/
Subota
Smederevo – Proleter 023 1:1 (0:0)
/Petkoski Cimbaljević 79 - Silađi 59/
Javor- Bor 1919 3:0 (1:0)
/Radonjić 29. Mirosavljev 51, Mićić 57/
Jedinstvo Ub - Grafičar 3:1 (1:0)
/Paunović 40, Bilbija 81, Papović ag 85 - Hajdin 67/
Napredak - Dubočica 1:0 (0:0)
/Stuparević 79/
TSC - Metalac 5:1 (2:1)
/Nešković 5, 23, 70, Jovanović 73, Stančić 86 – Luković 15/
Nedelja
Voždovac - Loznica 1:1 (1:0)
/Jović 25 – Purtić 54/
Ponedeljak
18.00: Spartak Subotica – Borac 1926
***Kvote su podložne promenama