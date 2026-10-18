Holanđani tragičari Voždovca – Zmajevi promašili penal za 2:0, pa se raspali

Zmajevi su poveli u 25. minutu, posle lepe akcije koju je krunisao Miloš Jović drugim pogotkom u dresu Voždovca. Probio je Ognjen Ajdar po desnom krilu, uputio dodavanje ka mladom napadaču Lečea, koji je na jednogodišnjoj pozajmici u beogradskom klubu, a Joviću nije bilo teško da je gurne loptu u mrežu.

I posle toga je domaćin nastavio sa inicijativom. Ajdar je šutirao visoko preko gola iz slobodnog udarca sa dobre pozicije, a zatim u finišu prvog poluivremena Ašraf Madi je bio malo sebičan u situaciji “tri na dva”, šutirao je za malo preko prečke.

Već na samom startu drugog poluvremena nekadašnji vezista Ekscelsiora je imao savršenu priliku da prelomi utakmicu. Rezervista Loznice Petar Ćirković je prilikom centaršuta Voždovca sa levog krila izgubio ravnotežu, u padu je zakačio loptu rukom i sudiji Petru Živiću nije ostavio izbor osim da pokaže na belu tačku. Madi je postavio loptu na nju, ali je šutirao previše nonšalantno u donji desni ugao. To je pročitao golman Nikola Lakić i uspeo je da odbrani.

Nepuna tri minuta kasnije stigla je kazna za Madijeve promašaje. I to u liku nekadašnjeg fudbalera Voždovca Stefana Purtića, koji je takođe igrao u veznom redu. Odigrao je 28-godišnji Purtić 101 meč za Zmajeve, ali sada je u rodnoj Loznici.