Pred Frankom de Burom su verovatno najteži sati u životu. Holandija je eliminisana sa Evropskog šampionata u osmini finala, čime je produžila crnu seriju koja traje punih 17 godina. Toliko dugo ovaj tim ne zna za trijumf u eliminacionoj fazi Eura. I to nije sve. Ovaj današnji meč bio je 89 za Oranje na EP ili Mundijalu i prvi put se dogodilo da za 90 minuta ne šutnu nijednom u okvir gola?!

De Bura su počeli da prozivaju još uoči šampionata, navijačima i holandskoj javnosti uopšte nije se dopalo što je selektor odustao od tradicionalne formacije 4-3-3, ali tri pobede u grupi utišale kritičare. Posle ovoga večeras, dileme nema - De Buru se sprerma pravi pakao.

"Kako se osećam? Razočarano i poraženo", bilo je prvo što je kazao nekadašnji trener Intera i Kristal Palasa, a onda poručio kako je njegov tim dominirao.

Na konstataciju novinara da Holandija nije šutnula nijednom u okvir gola pokušao je da pronađe opravdanje...

"Pa dobro... Malen je imao jednu veliku šansu. A mogao je da ima još jednu da mu je Damfris odigrao bolji pas u jednom momentu".

Zamereno mu je i na izmeni Donijela Malena nakon crvenog kartona.

"Donijel je eksplozivan igrač. Ali 60 minuta bio je njegov maksimum u ovom momentu. Ideja je bila da uvedem Veghorsta umesto Malena, međutim dogodio se taj crveni karton. Morali smo da pređemo na 4-4-1. U toj situaciji Promes je bio moj izbor. Sa strane je sve drukčije... Najlakše je kritikovati".

IZBOR UREDNIKA

Na konkretno pitanje da li ostaje selektor De Bur je kazao:

"Nije trenutak da razgovaramo o tome".

Na selektora Holandije mnogi su bacali drvlje i kamenje. Posebno su se, međutim, istakli Rafael van der Vart i Vesli Snajder.

"On je selektor, on odlučuje... Dobili smo crveni karton i onda je izvukao najopasnijeg igrača. Ne mogu da verujem da pored njega nije bilo čoveka koji bi mu rekao da ne radi to", nije krio uzbuđenje nekadašnji as Oranja. "Ko kaže da Malen nije mogao da igra više od 60 minuta? De Bur? Ne bih se složio. Meni je izgledao veoma dobro. Ocena za De Bura? Na lestvici od jedan do deset - trojka".

Snajder nije bio ništa blaži...

"Stalno slušam kako smo dominirali. Osim tog jednog minuta u kojem sve pošlo po zlu... Ne, nije istina da smo dominirali. Ne znam zašto je De Bur izjavio tako nešto. Pa imali smo nula udaraca u okvor gola za celu utakmicu?! Dominacija je kad stvarš šanse, kad šutiraš".

I dok manje-više čitava Holandija upire prstom u Franka De Bura, malerozni Matijs de Liht insistira da na tome da uloga tragičara ide njemu.

"Užasno se osećam... Imali smo utakmicu pod kontrolom i onda mi se dogodilo ono. Mislim da nisam previše strog prema sebi, to je bio moment koji sve promenio. Nisam smeo da dozvolim tako nešto. Bilo mi je mnogo teško dok sam gledao kako se ostali muče. Zaista krivim samo sebe za ovo što nam se dogodilo", poručio je skoro pa uplakani De Liht.