Horor sudar Martineza i Brantvajta, golman Čelsija iznet sa terena posle 10 minuta (VIDEO)

Veoma neprijatne scene u Liverpulu. Tokom utakmice sa Evertonom golman Čelsija Emilijano Martinez se prilikom izletanja sudario sa protovničkim štoperom Džeradom Brantvajtom, posle čega se ozbiljno povredio.

Isprva je delovalo da je reč o običnom sudaru, ali kako je vreme prolazilo, a golman Plavaca nije ustajao na noge postalo je jasno da je stvar znatno ozbiljnija. Čak desetak minuta su mu lekari ukazivali pomoć na terenu, pre nego što su mu konačno imobilisali vrat i stavili ga na nosila.