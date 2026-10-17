Horor sudar Martineza i Brantvajta, golman Čelsija iznet sa terena posle 10 minuta (VIDEO)
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Vreme čitanja: 3min | sub. 17.10.26. | 15:17
Argentincu su lekari morali da imobilišu vrat pre nego što su ga stavili na nosila
Veoma neprijatne scene u Liverpulu. Tokom utakmice sa Evertonom golman Čelsija Emilijano Martinez se prilikom izletanja sudario sa protovničkim štoperom Džeradom Brantvajtom, posle čega se ozbiljno povredio.
Isprva je delovalo da je reč o običnom sudaru, ali kako je vreme prolazilo, a golman Plavaca nije ustajao na noge postalo je jasno da je stvar znatno ozbiljnija. Čak desetak minuta su mu lekari ukazivali pomoć na terenu, pre nego što su mu konačno imobilisali vrat i stavili ga na nosila.
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Srećom, dok su 34-godišnjeg Argentinca iznosili sa terena on je podigao ruku i pozdravio publiku. Poslao je tako znak da se oseća bolje nego što sve to izgleda i da je verovatno reč o preveciji lekara.
Incident se desio oko 65. minuta, a utakmica je nastavljena posle nešto više od 10 minuta pauze. Sa rezervnim golmanom Čelsija Majkom Pendersom među stativama. U trenutku prekida Čelsi je vodio sa 1:0.
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