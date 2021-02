Da u Milanu – kao i uostalom i celoj Evropi – ne vladaju strogi kovid uslovi sve bi izgledalo potpuno drugačije. Budite sigurni da bi veliki broj Srba, njih blizu 10.000 i pre ranog jutra i prvih golubova na Pjaca Duomu čežljivo gledali ka skupocenim krpicama u najprestižnijoj modnoj ulici Lombardije Vitorija Emanuele. A potom bi uz pesmu razrađivali taktiku za prvorazrednu evropsku senzaciju, bilo bi i onih koji bi ultimativno tvrdili da im se javlja sigurna dvojka i da je takav ishod zapisan tamo negde gore.

Bila bi to prepoznatljiva crveno-bela okupacija Milana. Kao što je bila u Salcburgu ili godinu dana kasnije u Bernu. Mečevi Crvene zvezde i Milana, pokazao je to i vrlo dinamičan duel odigran pre sedan dana u Beogradu, zaslužuju da imaju takvu predigru. Taj stil velikog događaja, više od dva poluvremena jedne fudbalske utakmice.

Ovako u polupraznom industrijskom centru Italije samo tinja nada u veliki rezultat i još jedan korak na evropskoj sceni tima Dejana Stankovića. U atmosferi koja ne poznaje euforiju i psihologiju kolektivnog optimizma, svi govore da bi posle remija u Beogradu Zvezdin večerašnji prolaz protiv Milana (21 čas, TV Arena) bio mnogo više od podviga, senzacije, fudbalskog čuda, sportske bajke... Ili dodajte izraz po volji. I opet da se ne lažemo kao na početku teksta: sve je na strani Rosonera izuzev pritiska i moranja, pošto Stefano Pioli kako zna i ume mora da izvede ekipu na autoput sreće i radosti. Inače, sve što je gradio od maja prošle godine do sada može da bude devalvirano...

Crvena zvezda je zadovoljila navijače igrom i hrabrošću u prvom meču protiv Milana. Nagrađena je kasnim pogotkom Milana Pavkova za izjednačenje, ali u Milano nije donela kapital. Već brojne kadrovske probleme, koji su za vikend produbljeni povredom primicača najboljeg ovoprolećnog igrača Mirka Ivanića.

Crvena zvezda će večeras na travi San Sira imati odbranu koju nikada ranije nije sastavio Dejan Stanković. I verovatno neće ni u buduće. Crvena zvezda će večeras na klupi imati Aleksandra Kataija i Mirka Ivanića, koji su kombinovano u ovoj sezoni postigli 23 gola i upisali 11 asistencija. Srpki šampion će protiv sebe imati objektivno jaču ekipu i crnu statistiku u dvobojima sa italijanskim predstavnicima...

"Da se ne lažemo oni cu favoriti. I nemamo tako dobar rezultat kao što se čini. Oni ne moraju da pobede, dovoljan im je i remi bez golova. Međutim, budite ubeđeni da ćemo se tako boriti da mogu da kažem da ovaj meč neće biti lak ni za našeg rivala", poručio je u poslednjem obraćanju novinarima Dejan Stanković.

Za trenera crveno-belih ovo večeras neće biti jedan od onih mečeva sa prizvukom istorijskih. Takve je igrao od Tirane, sve do Genta kada je nagovestio da ovaj tim može da zaokruži sjajan olimpijski ciklus moćnih rezultata u Evropi. Ova utakmica, u komšiluku njegovog porodičnog doma u Milanu, za Dejana Stankovića je nešto sasvim drugo. Polaganje ispita pred javnošću koja ga nesebično ceni. Pokazivali su to i kadrovi sa aerodroma Malpensa kada je jedan od redara provukao trenera Crvene zvezde preko reda, pa sve do anegdote kolege iz jednih dnevnih novina. Taksista sa crno-plavom zastavicom Intera u kolima odbijao je da mu naplati vožnju do centra Milana. Jer je zemljak Dejana Stankovića i Siniše Mihajlovića i sigurno može da pomogne da se na kraju pobedi Milan.

Na kraju, Stankovića su dočekali navijači Intera ispred kapija San Sira i uz baklje mu poželeli sreću u večerašnjem okršaju... Ali Dejan Stanković je uporno ponavljao da je u Lombardiju stigao isključivo zbog Crvene zvezde. Srpski šampion će večeras na travi San Sira uživati u retkoj blagodeti i uslovima života koji nisu sastavni deo Crvene zvezde 364 dana u godini. Nema moranja, nema ultimatuma navijača, nema tog pritiska da mora da se pobedi.

Jedina dužnost Crvene zvezde protiv Milana biće hrabrost. Negde je to nagovestio i izjavom Dejan Stanković:

"Svi znamo kvalitete Milana i njihovu brzinu, ali ako i budemo morali skupo ćemo prodati kožu. Postoji jedna izreka u Srbiji koja kaže: Nije važno kolika te sila napada, nego koliku svetinju braniš".

Bilo bi pogubno za Crvenu zvezdu da se hrabrost ogleda samo u želji za ofanzivnom igrom i bezglavim juriša. Milan u jačem sastavu u Beogradu znao bi to da kazni. Hrabrost prevedena na fudbalski jezik znači da će srpski šampion, sa jednim porazm u tekućoj takmičarskoj godini, morati da odigra taktički i tehnički perfektan meč. Kao 1988. godine na istom mestu, travi San Sira, kada je samo Dragan Stojković Piksi bio fini izvođač radova okružen desetoricom fizikalaca. I tada je Crvena zvezda ispoštovala preduslov hrabrosti kroz defanzivnu igru. I zato je nagrađena dobrim rezultatom.

Neka nešto slično vidimo večeras...

