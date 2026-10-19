Hronika unapred najavljene pljačke: Najviše kukaju oni koji nikako ne bi smeli da kukaju

Umesto Gulera, žute kartone dobili su samo Din Hujsen, jer je povukao Pekea za ruku da ga podigne sa terena, te Feliks Koreja, zbog protesta kod sudija. Luis Garsija to teško prihvata.

“To je odluka za VAR sobu, njihova je greška. Još smo igrali protiv Reala, a protiv Reala, Barselone i Atletika uvek imate više kamera. Vrlo je očigledno, nasilan čin. Oni koji najviše kukaju su oni koji bi trebalo najmanje da kukaju”, dodaje šef struke Andalužana aludirajući na sve Realove žalopojke o tome kako sudije rade protiv njih.

Svako gleda svoj interes. Pa i kolega sa protivničke klupe Žoze Murinjo, koji ume da bude vrlo glasan kada mu nešto zasmeta. Sad se pravi naivan.

“Niko nije uspeo da mi pokaže šta se desilo. Nemam taj snimak, nisam mogao da ga nađem, a tražio sam od TV stanica i analitičara da mi ga pronađu. Da vidim šta je to toliko uznemirilo Sevilju. Najiskrenije kažem. Ako ne išlo nama u koristi ne bih imao problem da to kažem. Baš bih voleo da ga vidim... Tražio sam Pedru (Maćadu, pomoćnom treneru, prim.aut.) da mi pokaže taj snimak. Pokazao mi je i ništa nisam video. Ništa. Možda će se pojaviti snimci nekih drugih kamera, zasad - ništa”, rekao je Murinjo.

Nije se tu ni zaustavio, već je provocirao i kolegu Garsiju.

“Razumem Luisa. Naravno da je za trenera koji je izgubio utakmicu sa četiri primljena gola fantastično to što su četiri od pet pitanja na konferenciji za novinare o nečemu što nije uopšte glavna tema. Fantastično je što može da priča o nečemu drugom. Je l' imate vi taj snimak? Ne razumem tu opsesiju”.

Ako Murinjo baš insistira na tom snimku, evo ga...