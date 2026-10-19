Hronika unapred najavljene pljačke: Najviše kukaju oni koji nikako ne bi smeli da kukaju
Vreme čitanja: 4min | pon. 19.10.26. | 09:51
Murinjo se pravi blesav i pita gde je snimak
Zapalili se Pirineji! Bar kad se o fudbalu govori. I ni ubedljiva pobeda Reala od 4:1 nije mogla da ugasi taj požar. Jer još pri rezultatu 0:0 Arda Guler je laktom udario Pekea Fernandeza, ali se sudije nisu oglasile, iako je svima jasno da je to bio prekršaj za crveni karton. Okej, glavni sudija Mateo Buskets Ferer nije to mogao da vidi pošto mu se sve odvijalo iza leđa, ali da VAR soba ostane nema? U Sevilji su uvereni – nije slučajno.
Čak i madridski mediji priznaju – jeste bilo za isključenje. I sve bi sigurno bilo drugačije da je Sevilja skoro 70 minuta igrala sa brojčanom prednošću.
“Na poluvremenu mi je Peke rekao da je udaren, video sam snimak, istina je. I to je sve što treba da znate o ovoj utakmici. Ako gledamo 11 na 11, nema sumnje, Real je zaslužio da pobedi. Ali trebalo je da se odigra druga utakmica koju nismo mogli da gledamo”, kaže trener Sevilje Luis Garsija Plaza.
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Umesto Gulera, žute kartone dobili su samo Din Hujsen, jer je povukao Pekea za ruku da ga podigne sa terena, te Feliks Koreja, zbog protesta kod sudija. Luis Garsija to teško prihvata.
“To je odluka za VAR sobu, njihova je greška. Još smo igrali protiv Reala, a protiv Reala, Barselone i Atletika uvek imate više kamera. Vrlo je očigledno, nasilan čin. Oni koji najviše kukaju su oni koji bi trebalo najmanje da kukaju”, dodaje šef struke Andalužana aludirajući na sve Realove žalopojke o tome kako sudije rade protiv njih.
Svako gleda svoj interes. Pa i kolega sa protivničke klupe Žoze Murinjo, koji ume da bude vrlo glasan kada mu nešto zasmeta. Sad se pravi naivan.
“Niko nije uspeo da mi pokaže šta se desilo. Nemam taj snimak, nisam mogao da ga nađem, a tražio sam od TV stanica i analitičara da mi ga pronađu. Da vidim šta je to toliko uznemirilo Sevilju. Najiskrenije kažem. Ako ne išlo nama u koristi ne bih imao problem da to kažem. Baš bih voleo da ga vidim... Tražio sam Pedru (Maćadu, pomoćnom treneru, prim.aut.) da mi pokaže taj snimak. Pokazao mi je i ništa nisam video. Ništa. Možda će se pojaviti snimci nekih drugih kamera, zasad - ništa”, rekao je Murinjo.
Nije se tu ni zaustavio, već je provocirao i kolegu Garsiju.
“Razumem Luisa. Naravno da je za trenera koji je izgubio utakmicu sa četiri primljena gola fantastično to što su četiri od pet pitanja na konferenciji za novinare o nečemu što nije uopšte glavna tema. Fantastično je što može da priča o nečemu drugom. Je l' imate vi taj snimak? Ne razumem tu opsesiju”.
Ako Murinjo baš insistira na tom snimku, evo ga...
Murinjo tvrdi da ovo nije video. Mada je i sama Sevilja ozbiljno zamerila televiziji Movistar Plus+ što je sporni detalj na mreži X objavila tek posle meča.
“Vau… Posle tri sata! Brži ste ovde nego u prenosu”, napisala je Sevilja na zvaničnom profilu.
Cela situacija uzburkala je duhove i u Barseloni. Jer sledećeg vikenda igra se – El Klasiko. I zato Katalonci posebno ističu jednu izjavu Luisa Garsije…
“Zašto se VAR nije umešao? Ne znam. Možda zato što bi Barselona bila devet bodova ispred Reala pred Klasiko”.
Katalonski mediji nemaju dilemu da je tako.
“Kad nešto ne možeš da postigneš na terenu, uradi to van njega. To je bio Murinjov moto u prvoj sezoni kada nije mogao da zaustavi Barselonu Pepa Gvardiole. Tada je stalno govorio o sudijama. Ništa nije drugačije ni sada. Kako je i Gvardiola rekao o njemu: ‘On je j..ni majstor u tome’. Sad je ubacio u višu brzinu, jer je to jedini njegov lek za nezaustavljivi tim Hansija Flika”, piše Mundo Deportivo u tekstu sa vrlo preciznim naslovom.
“Hronika jedne unapred najavljene pljačke”.
Ide El Klasiko. Ide tenzija.