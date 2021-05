Dva kola pre kraja Bundeslige, Ajntraht je prepustio četvrto mesto Borusiji Dortmund. Remijem sa komšijskim Majncom 1:1, klub iz Frankfurta pao je na bod manje od Borusije i mogao bi da ostane bez plasmana u Ligu šampiona iako je dugo bio među četiri vodeća tima prvenstva.

Tim Filipa Kostića i Luke Jovića, koji su igrali ceo meč ove nedelje, do kraja će igrati protiv otpisanog Šalkea u gostima i bezbrižnog Frajburga kod kuće, a žuto-crni posle pet uzastopnih pobeda sezonu završavaju gostovanjem u Majncu i duelom sa Bajer Leverkuzenom kod kuće. Prvi nisu ugroženi, ali bi s dva poraza teoretski mogli da padnu na mesto koje vodi u baraž za opstanak, dok drugi imaju poziciju koja vodi u Ligu konferencija, ali bi uz dve pobede možda mogli i do Lige Evrope.

Bolji je bio Ajntraht u meču sa Majncom, imao značajno više šuteva (14:6), imao bolje šanse, ali nije uspeo da slavi. Dugo je trebalo favorizovanim domaćinima da nadoknade zaostatak u kom su bili od 11. minuta, posle snažnog šuta Karima Onisiva sa dvadesetak metara. Tek u 86. uspeli su da izjednače, a učinio je to Australijanac Ajdin Hrustić i to na vrlo atraktivan način - udarcem sa zemlje u rašlje gostujućeg gola. Prvo je nekadašnji đak Šalkea i Groningena, koji je prošlog septembra stigao u Frankfurt iz Holandije, bio blokiran, ali se odlično snašao kada je lopta ponovo došla do njega. Bio je to prvenac 24-godišnjeg ofanzivnog veziste u devetom nastupu za Ajntraht. Vredan kakve-takve nade da će se klub domoći Lige šampiona.

Mnogo toga bilo bi drugačije da je Zuber bio precizniji u drugom minutu nadoknade, kada je šutirao sa ivice kaznenog...

BUNDESLIGA – 32. KOLO

Petak

Štutgart - Augzburg 2:1 (1:0)

/Forster 11, Kalajdžić 74 - Niderlehner 59/

Subota

Dortmund - RB Lajpcig 3:2 (1:0)

/Rojs 7, Sančo 51, 87 - Klosterman 63, Olmo 77/

Hofenhajm - Šalke 4:2 (0:2)

/Kramarić 48, Akpoguma 52, Baumgartner 60, Bebu 64 - Ut 12, Mustafi 43/

Verder - Leverkuzen 0:0

Volfzburg - Union Berlin 3:0 (1:0)

/Brekalo 12, 63, 90/

Bajern - Menhengladbah 6:0 (4:0)

/Levandovski 2, 24, 66pen, Miler 23, Koman 44, Sane 86/

Nedelja

Keln - Frajburg 1:4 (0:2)

/Anderson 50 - Petersen 18, Demirović 20, Grifo 90+3, Đmit 60+6/

Ajntraht - Majnc 1:1 (0:1)

/Hrustić 86 - Onisivo 11/

18.00: (1,95) Herta (3,45) Arminija (4,00)